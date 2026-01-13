Max Verstappen is al jaren hét gezicht van Red Bull Racing en geniet binnen het team van een uitzonderlijke positie. Toch wordt de viervoudig wereldkampioen regelmatig in verband gebracht met een overstap naar een andere renstal. Volgens Juan Pablo Montoya is zo'n stap echter allesbehalve vanzelfsprekend.

De Colombiaan benadrukt dat een transfer naar een ander team niet automatisch betekent dat Verstappen daar dezelfde status krijgt als bij Red Bull. Juist die unieke positie maakt een mogelijke overstap volgens Montoya bijzonder ingewikkeld.

'Verstappen is niet gelijk nummer een'

In de podcast van AS ging Montoya in op de situatie rond Verstappen en een eventuele transfer: "Als Max naar een team overstapt dat op dat moment niet goed presteert, zal hij daar uiteindelijk slagen. Maar de realiteit is dat hij daar niet automatisch de nummer één zal zijn en niet dezelfde status zal hebben als bij Red Bull, waar hij vrijwel volledige vrijheid geniet. Dat maakt zo’n overstap ingewikkeld."

Volgens Montoya is Verstappen bij Red Bull niet alleen de snelste coureur, maar ook het absolute middelpunt van het project. "De realiteit is echter dat wat Pérez zei behoorlijk hard is. Als je sneller bent dan Max, is dat een probleem. Ben je langzamer dan Max, dan is dat óók een probleem. In beide gevallen verlies je gezichtsverlies en krijg je een stempel opgedrukt. Ga je sneller dan Max, dan wordt alles aangepast zodat Max weer sneller kan zijn. Ga je langzamer, dan krijg jij de schuld en doe jij het zogenaamd verkeerd. Zo werkt het nu eenmaal", zo laat Montoya weten.

'Red Bull is de boosdoener'

Volgens Montoya is dat precies de reden waarom een overstap naar een ander team niet zonder risico is voor Verstappen: "Dat is precies wat ik moeilijk vind aan het idee dat Max naar een ander team zou gaan."