Montoya waarschuwt: "Verstappen is niet automatisch nummer één bij ander team"

Montoya waarschuwt: "Verstappen is niet automatisch nummer één bij ander team"

Max Verstappen is al jaren hét gezicht van Red Bull Racing en geniet binnen het team van een uitzonderlijke positie. Toch wordt de viervoudig wereldkampioen regelmatig in verband gebracht met een overstap naar een andere renstal. Volgens Juan Pablo Montoya is zo'n stap echter allesbehalve vanzelfsprekend.

De Colombiaan benadrukt dat een transfer naar een ander team niet automatisch betekent dat Verstappen daar dezelfde status krijgt als bij Red Bull. Juist die unieke positie maakt een mogelijke overstap volgens Montoya bijzonder ingewikkeld.

'Verstappen is niet gelijk nummer een'

In de podcast van AS ging Montoya in op de situatie rond Verstappen en een eventuele transfer: "Als Max naar een team overstapt dat op dat moment niet goed presteert, zal hij daar uiteindelijk slagen. Maar de realiteit is dat hij daar niet automatisch de nummer één zal zijn en niet dezelfde status zal hebben als bij Red Bull, waar hij vrijwel volledige vrijheid geniet. Dat maakt zo’n overstap ingewikkeld."

Volgens Montoya is Verstappen bij Red Bull niet alleen de snelste coureur, maar ook het absolute middelpunt van het project. "De realiteit is echter dat wat Pérez zei behoorlijk hard is. Als je sneller bent dan Max, is dat een probleem. Ben je langzamer dan Max, dan is dat óók een probleem. In beide gevallen verlies je gezichtsverlies en krijg je een stempel opgedrukt. Ga je sneller dan Max, dan wordt alles aangepast zodat Max weer sneller kan zijn. Ga je langzamer, dan krijg jij de schuld en doe jij het zogenaamd verkeerd. Zo werkt het nu eenmaal", zo laat Montoya weten.

'Red Bull is de boosdoener'

Volgens Montoya is dat precies de reden waarom een overstap naar een ander team niet zonder risico is voor Verstappen: "Dat is precies wat ik moeilijk vind aan het idee dat Max naar een ander team zou gaan."

roybona

Posts: 107

Ik denk dat hij bij elk ander team waar hij heen zou gaan direct de nummer 1 zou zijn !

  • 7
  • 13 jan 2026 - 08:50
Reacties (5)

Login om te reageren
  • roybona

    Posts: 107

    Ik denk dat hij bij elk ander team waar hij heen zou gaan direct de nummer 1 zou zijn !

    • + 7
    • 13 jan 2026 - 08:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 571

      Bij minstens McLaren, Mercedes en Ferrari zou ik het gezien hun huidige rijders eigenlijk vreemd vinden moest hij "de facto" nummer 1 zijn

      Zoiets moet je als je naast een andere (potentiele) werldkampioen zit gewoon verdienen [twijfel er niet aan dat het hem zou lukken daar niet van] , maar een evidentie is het niet

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 09:48
  • shakedown

    Posts: 1.546

    Tuurlijk wel...

    Verstappen gaat naar Alpine. Nee, maar Colapinto is onze nummer 1...
    Verstappen gaat naar Audi. Nee, maar Hulkenberg in onze nummer 1...
    Verstappen gaat naar Mercedes. Nee, maar Russell is onze nummer 1...

    Enz, enz, enz.

    Waar Verstappen ook heen gaat, hij is de absolute nummer 1. Nu al. Iedereen in de paddock ziet Verstappen als de Nummer 1. Ook al is Norris kampioen, Verstappen is voor iedereen de nummer 1

    • + 5
    • 13 jan 2026 - 09:03
    • snailer

      Posts: 31.380

      Er zit hier wel een nuance verschil. Zeker als je het vergelijkt met Schumacher.

      Die had in zijn contract staan dat hij de nummer 1 was. En de 2de rijder had in het contract staan dat die altijd plaats moest maken voor Schumacher.
      Hoe dan ook heeft Verstappen dit niet in zijn contract gehad. Is ook nooit nodig geweest trouwens. Maar Verstappen heeft dat wel eens gezegd na vragen over zijn status in het contract.
      Ook met Hadjar is dat niet nodig. Die is naar mijn mening schromelijk overschat.
      Die zat gewoon in een erg sterke auto.

      Nummer 1 status wordt afgedwongen op de baan bij Verstappen.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 09:46
  • StevenQ

    Posts: 9.998

    Dat was hij bij Red Bull ook niet maar heeft hij afgedwongen

    • + 3
    • 13 jan 2026 - 10:07

