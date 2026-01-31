Het team van Red Bull Racing heeft een goede testweek in Barcelona achter de rug. Op een crash van Isack Hadjar na leek alles vlekkeloos te verlopen, en ook de nieuwe krachtbron functioneerde naar wens. Volgens Juan Pablo Montoya is er wel een probleem dat Red Bull verbergt.

Red Bull rijdt dit jaar met krachtbronnen die ze zelf hebben gebouwd in samenwerking met Ford. Het is een ambitieus project, maar de Oostenrijkse renstal heeft veel ervaren mensen aangetrokken en in Milton Keynes wordt er al geruime tijd aan de krachtbronnen gewerkt. Bij Red Bull waren ze benieuwd hoe ze de testweek door zouden komen, en de eerste geluiden zijn positief.

Hadjar en Max Verstappen werkten allebei anderhalve dag af op het circuit van Barcelona. Hadjar crashte op dinsdag, maar verder waren er weinig echte problemen. Ze kwamen in totaal tot 303 rondjes, en de rondetijden zagen er ook aardig uit. Het is te vroeg om te stellen dat ze het de concurrentie lastig kunnen maken, maar de eerste voortekenen zijn positief.

Welk probleem 'verbergt' Red Bull?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft de test op de voet gevolgd. Hij stelt bij AS Colombia dat hij het één en ander over de Red Bull-motoren heeft gehoord: "Ik kan je wel een klein nieuwtje geven. Ik weet dat de Ford-motor in de Red Bull al het vermogen en de betrouwbaarheid hebben waar ze naar op zoek waren."

Volgens Montoya zijn er wel zorgen, maar gaan die ergens anders over: "Ze maken zich meer zorgen over de elektronische systemen dan over de betrouwbaarheid van de motor. Ze missen de... Het gaat om de rijeigenschappen, hoe de motor functioneert, hoe soepel ze de kracht kunnen opbouwen en ook de integratie van de systemen is nieuw."

Wat kan er misgaan?

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur verwacht dat Red Bull later in het voorseizoen nog tegen problemen aan zal lopen: "De engineers hebben veel ervaring, maar ze weten dat als ze de motor in de auto plaatsen, er problemen gaan ontstaan. De manier waarop het vermogen wordt overgebracht is niet ideaal, er zullen wat probleempjes zijn. Ik denk dat dit het punt is waar Red Bull een beetje gaat worstelen."