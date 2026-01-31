user icon
icon

'Red Bull verbergt ingrijpend probleem met nieuwe F1-wagen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull verbergt ingrijpend probleem met nieuwe F1-wagen'

Het team van Red Bull Racing heeft een goede testweek in Barcelona achter de rug. Op een crash van Isack Hadjar na leek alles vlekkeloos te verlopen, en ook de nieuwe krachtbron functioneerde naar wens. Volgens Juan Pablo Montoya is er wel een probleem dat Red Bull verbergt.

Red Bull rijdt dit jaar met krachtbronnen die ze zelf hebben gebouwd in samenwerking met Ford. Het is een ambitieus project, maar de Oostenrijkse renstal heeft veel ervaren mensen aangetrokken en in Milton Keynes wordt er al geruime tijd aan de krachtbronnen gewerkt. Bij Red Bull waren ze benieuwd hoe ze de testweek door zouden komen, en de eerste geluiden zijn positief.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Hadjar en Max Verstappen werkten allebei anderhalve dag af op het circuit van Barcelona. Hadjar crashte op dinsdag, maar verder waren er weinig echte problemen. Ze kwamen in totaal tot 303 rondjes, en de rondetijden zagen er ook aardig uit. Het is te vroeg om te stellen dat ze het de concurrentie lastig kunnen maken, maar de eerste voortekenen zijn positief.

Welk probleem 'verbergt' Red Bull?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya heeft de test op de voet gevolgd. Hij stelt bij AS Colombia dat hij het één en ander over de Red Bull-motoren heeft gehoord: "Ik kan je wel een klein nieuwtje geven. Ik weet dat de Ford-motor in de Red Bull al het vermogen en de betrouwbaarheid hebben waar ze naar op zoek waren."

Volgens Montoya zijn er wel zorgen, maar gaan die ergens anders over: "Ze maken zich meer zorgen over de elektronische systemen dan over de betrouwbaarheid van de motor. Ze missen de... Het gaat om de rijeigenschappen, hoe de motor functioneert, hoe soepel ze de kracht kunnen opbouwen en ook de integratie van de systemen is nieuw."

Wat kan er misgaan?

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur verwacht dat Red Bull later in het voorseizoen nog tegen problemen aan zal lopen: "De engineers hebben veel ervaring, maar ze weten dat als ze de motor in de auto plaatsen, er problemen gaan ontstaan. De manier waarop het vermogen wordt overgebracht is niet ideaal, er zullen wat probleempjes zijn. Ik denk dat dit het punt is waar Red Bull een beetje gaat worstelen."

PowerUnit

Posts: 13

Je zou bijna denken dat ze een test rijden om problemen te achterhalen en ze op te kunnen lossen...

  • 18
  • 31 jan 2026 - 08:12
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.592

    Wut???? Ze hebben deze test zonder motor gereden??? Wat vertel nu Juan!! Dat is het chassis wel erg goed?!! Zoveel ronden en dan zonder motor. Ik ben onder de indruk....


    Pfffff

    • + 2
    • 31 jan 2026 - 07:50
  • PowerUnit

    Posts: 13

    Je zou bijna denken dat ze een test rijden om problemen te achterhalen en ze op te kunnen lossen...

    • + 18
    • 31 jan 2026 - 08:12
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 786

    Dat de maand februari in Formule1-land maar snel mag gaan. Ben wel klaar met al die weetjes, vermoedens en aannames van een Montoya en andere F1-'grootheden'...

    • + 11
    • 31 jan 2026 - 08:16
  • snailer

    Posts: 31.551

    Als ik naar de berichten kujk van de rijders, dan lijken alle vier de rbpt rijders tevreden.
    Dat zegt meer dan speculatie van een man die overduidelijk iets tegen RBR heeft.

    Als ik dan even verder kijk, dan zijn vooral de Mercedes en Ferrari rijders erg blij.
    Die lijken het dus goed voor elkaar te hebben.

    Zo simpel is het allemaal niet.
    Rijders zijn onbewust vuile verraders.

    • + 7
    • 31 jan 2026 - 08:22
  • Maximo

    Posts: 9.727

    Dit gerucht komt van meerdere insiders en zal dus wel een kern van waarheid in zitten.

    En op zich ook niet vreemd, het is al heel knap wat ze hebben bereikt om zo veel ronden te kunnen rijden met een snelheid die in ieder geval niet heel veel achter ligt op Mercedes en Ferrari.

    RB had zelf afgelopen weken voorafgaande aan de test zelf ook al aangegeven dat ze nog niet helemaal concurerend zullen zijn in de begin fase van dit seizoen, dus wellicht dat het gaat om wat Montoya zegt.

    Er is dus ruimte voor progressie, dat is leuk voor de coureurs, de fabriek en de fans.

    • + 2
    • 31 jan 2026 - 08:38
    • Pietje Bell

      Posts: 32.943

      Wie bedoel je met "meerdere insiders"?

      • + 3
      • 31 jan 2026 - 08:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 786

      @Maximo
      Ben ik met je eens hoor, het zal best een kern van waarheid bevatten. Ik bedoelde eigenlijk de algehele berichtgeving der meningen an sich. Onvermijdelijk, ik weet het, maar ik zie graag een beetje van Qatar en vooral alles tot dan in Australië...

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 10:24
    • Maximo

      Posts: 9.727

      Jeetje Pietje.... ik heb het op meerdere F1 analyses tergu zien komen, video's en artikelen.

      • + 2
      • 31 jan 2026 - 10:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.943

      Ik vraag wie die meerdere insiders zijn en dan krijg ik als antwoord:
      "Jeetje Pietje.... ik heb het op meerdere F1 analyses tergu zien komen, video's en artikelen."

      Daar kan ik echt iets mee. Toppie.
      Ik heb ook op ontzettend veel sites naar info gezocht en ben het he-le-maal nergens tegengekomen, vandaar dat ik vroeg. Zou het ook graag elders lezen.
      Bedankt voor de moeite.

      • + 7
      • 31 jan 2026 - 11:06
  • racepace1

    Posts: 612

    500pk uit een 6 cyl 1.6 motor halen is voor motoren bouwers hetzelfde als naar het koffie apparaat lopen en op cappuccino knopje drukken, bzzzzt prrrrrrrrrt klaar. wat een farce voor de F1! 500 pk uit de ICE!!!!
    trieste ontwikkeling....

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 10:01
    • schwantz34

      Posts: 41.754

      Montoya draagt wel vaker emmers vol Red Bull naar de zee, dus die neemt helemaal niemand meer serieus.

      • + 3
      • 31 jan 2026 - 13:05
  • HarryLam

    Posts: 5.197

    "Soepel kracht opnemen" lijkt mij meer een software kwestie, niet zo moelijk op te lossen.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 11:48
  • StevenQ

    Posts: 10.144

    En hoe zou JPM dat precies weten?

    verder heeft Red Bull 2 van de 3 dagen meer dan 100 ronden gereden

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:33
  • SennaS

    Posts: 11.333

    Zal wel allemaal meevallen, ze hebben immers Mercedes engineers weggekaapt en wat nog meer allemaal

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:36
  • Elektropunkz

    Posts: 922

    Juan verteld, net als broer Schumacher, iedere week (ws in een column oid) weer een weetje wat grotendeels uit de dikke duim van JPM komt.

    JPM was een smaakmaker 25 jaar terug in de F1, maar ik durf wel te stellen dat Ik zeker weet dat zijn contacten van weleer uit de paddock hem echt niet wekelijks van de sappigste exclusieve weetjes voorzien

    En dan nog, afgelopen sessie was besloten, dit artikel doet het voorkomen alsof JPM zelf als testrijder bij een van de RedBull teams in Barcelona aanwezig was

    Nee, ik lust die dikke duim van Jean-Pablo niet

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:41
  • John6

    Posts: 11.485

    Volgens Montoya zijn er wel zorgen, niet elke droom komt uit Montoya.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:52

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar