Max Verstappen was in 2025 tot het laatste moment verwikkeld in de strijd om de wereldtitel, maar die titeljacht had volgens sommigen wel een prijs. Red Bull bleef langer door ontwikkelen dan veel concurrenten en nam daarmee een bewuste gok richting het einde van het seizoen.

Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan die keuze dit jaar juist tegen het team werken. Hij verwacht dat Red Bull bij de start van het seizoen niet tot de absolute top behoort en noemt de situatie rondom het team 'ingewikkeld'.

Montoya noemt Red Bull ingewikkeld

"Je weet dat Mercedes dichtbij zal zijn, Ferrari zal dichtbij zijn", zei Montoya tegenover AS Colombia. "McLaren zou met hun structuur dichtbij moeten zijn, of ze nu de snelste zijn of niet." Toch is er een team die slecht gepeild kan worden, aldus Montoya: "Een team dat ik als ingewikkeld beschouw, is Red Bull. Ze hebben vorig jaar uitstekend werk geleverd en het seizoen sterk afgesloten. De vraag is: waren ze zo goed omdat ze hun ontwikkeling hebben uitgebreid?"

"Naar mijn mening zijn zij doorgegaan toen alle anderen stopten met ontwikkelen. Het probleem is dat als je doorgaat, je daar dit jaar voor zult boeten", zo voorspelt de oud-coureur van onder meer McLaren.

Red Bull nam een gok

Laurent Mekies heeft in de James Allen on F1-podcast uitgelegd waarom Red Bull deze gok heeft gemaakt: "Wat je in de eerste dagen, de eerste weken in het team merkt, is dat niemand wilde opgeven. Dat heeft niets met mij te maken, dat is de kern van de mentaliteit van dat team. Het zou voor de dames en heren in het team heel gemakkelijk zijn geweest om te zeggen: 'Weet je wat, de auto presteerde niet, de titel is weg, 2026 komt eraan.'"

"Het zou heel gemakkelijk zijn geweest om de bladzijde om te slaan en zich te concentreren op de volgende auto. Niemand wilde dat doen", zo legt Mekies uit. Red Bull hoopte op een sprookje, maar het einde was niet lang en gelukkig.