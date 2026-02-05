Het team van Audi is aankomend seizoen ook vertegenwoordigd in de F1 Academy. In deze opstapklasse voor vrouwelijk talent zullen de kleuren van het 'nieuwe' Formule 1-team te zien zijn, en men heeft ervoor gekozen om de Oostenrijkse Emma Felbermayr weer een kans te geven.

Autogigant Audi heeft het team van Sauber overgekocht, en debuteert dit jaar met eigen motoren in de Formule 1. De Duitsers zijn direct zeer ambitieus, en ze willen hun project goed gaan opbouwen. Ze weten dat ze niet direct competitief zullen zijn, maar ze willen in de komende jaren gaan groeien. Ze kijken naar de toekomst, en hebben hun eigen ontwikkelingsprogramma voor jonge coureurs opgezet.

Net als alle andere Formule 1-teams zullen ze aankomend seizoen een coureur steunen in de F1 Academy, de opstapklasse voor vrouwelijke coureurs. Audi had hier tot nu toe nog maar weinig over gedeeld, maar ze hebben nu hun coureur aangekondigd voor het komende seizoen.

Wie gaat Audi vertegenwoordigen?

Het gaat om de 19-jarige Oostenrijkse Emma Felbermayr, die vorig jaar in de kleuren van Sauber in de F1 Academy reed. Ze eindigde op de tiende plaats in het kampioenschap, en wist de tweede race op het circuit van Montreal in Canada te winnen. Verder kende ze weinig echte hoogtepunten, maar bij Audi hebben ze besloten haar binnenboord te houden, en hopen ze haar te kunnen laten groeien.

De grote ambities van Audi

Audi laat tegelijkertijd ook weten dat Felbermayr deel zal gaan uitmaken van het Audi Driver Development Programme. Dit past volgens het team bij hun ambitie om jonge vrouwelijke coureurs te helpen in hun avontuur in de autosport. Felbermayr is hiermee de tweede coureur die is aangekondigd voor het opleidingsteam van Audi, enkele weken geleden werd ook de Britse Formule 3-coureur Freddie Slater toegevoegd aan het team.

Felbermayr zal in de F1 Academy een auto gaan besturen die wordt gerund door het team van Rodin. Het is de verwachting dat er in de komende weken nog meer coureurs voor deze klasse zullen worden aangekondigd door de Formule 1-teams.