Audi presenteert nieuwe coureur voor F1 Academy

Audi presenteert nieuwe coureur voor F1 Academy

Het team van Audi is aankomend seizoen ook vertegenwoordigd in de F1 Academy. In deze opstapklasse voor vrouwelijk talent zullen de kleuren van het 'nieuwe' Formule 1-team te zien zijn, en men heeft ervoor gekozen om de Oostenrijkse Emma Felbermayr weer een kans te geven.

Autogigant Audi heeft het team van Sauber overgekocht, en debuteert dit jaar met eigen motoren in de Formule 1. De Duitsers zijn direct zeer ambitieus, en ze willen hun project goed gaan opbouwen. Ze weten dat ze niet direct competitief zullen zijn, maar ze willen in de komende jaren gaan groeien. Ze kijken naar de toekomst, en hebben hun eigen ontwikkelingsprogramma voor jonge coureurs opgezet.

Net als alle andere Formule 1-teams zullen ze aankomend seizoen een coureur steunen in de F1 Academy, de opstapklasse voor vrouwelijke coureurs. Audi had hier tot nu toe nog maar weinig over gedeeld, maar ze hebben nu hun coureur aangekondigd voor het komende seizoen.

Wie gaat Audi vertegenwoordigen?

Het gaat om de 19-jarige Oostenrijkse Emma Felbermayr, die vorig jaar in de kleuren van Sauber in de F1 Academy reed. Ze eindigde op de tiende plaats in het kampioenschap, en wist de tweede race op het circuit van Montreal in Canada te winnen. Verder kende ze weinig echte hoogtepunten, maar bij Audi hebben ze besloten haar binnenboord te houden, en hopen ze haar te kunnen laten groeien.

De grote ambities van Audi

Audi laat tegelijkertijd ook weten dat Felbermayr deel zal gaan uitmaken van het Audi Driver Development Programme. Dit past volgens het team bij hun ambitie om jonge vrouwelijke coureurs te helpen in hun avontuur in de autosport. Felbermayr is hiermee de tweede coureur die is aangekondigd voor het opleidingsteam van Audi, enkele weken geleden werd ook de Britse Formule 3-coureur Freddie Slater toegevoegd aan het team.

Felbermayr zal in de F1 Academy een auto gaan besturen die wordt gerund door het team van Rodin. Het is de verwachting dat er in de komende weken nog meer coureurs voor deze klasse zullen worden aangekondigd door de Formule 1-teams.

F1 Nieuws Audi F1 Academy

Reacties (1)

  HarryLam

    Posts: 5.214

    Zo snel als ze in die academies worden opgenomen zo snel vliegen ze er ook weer uit.

    • + 0
    5 feb 2026 - 16:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

