Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

Het team van Audi is tegen problemen aangelopen tijdens de eerste testdag in Barcelona. De Duitse renstal reed vanochtend veel meters met Gabriel Bortoleto achter het stuur, maar op beelden op sociale media is te zien dat de Braziliaan is stilgevallen.

Achter gesloten deuren is vandaag het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start gegaan. Zeven van de elf Formule 1-teams komen vandaag in actie, en vanochtend kwamen Mercedes, Audi en Alpine als eerste de baan op. Ook Red Bull, Racing Bulls, Cadillac en Haas maakten direct meters met hun nieuwe auto's. De teams van Ferrari en McLaren gaven eerder al aan dat ze deze testdag zouden overslaan, terwijl Williams de test overslaat en Aston Martin problemen zou hebben.

De eerste uren van de testdag leken vlekkeloos te verlopen. Er kwamen geen berichten naar buiten van eventuele rode vlaggen, maar daar kwam aan het einde van de ochtend verandering in. Eerst zou Franco Colapinto zijn stilgevallen in zijn Alpine, maar hij zou op eigen kracht weer de pitlane hebben bereikt.

Problemen bij Audi

Dat geldt echter niet voor Gabriel Bortoleto, die tegen problemen is aangelopen met zijn Audi R26. Op foto's die worden gedeeld door het Spaanse medium SoyMotor is te zien hoe Bortoleto zijn auto in bocht elf naast de baan heeft geparkeerd. Wat er precies aan de hand is met de auto van de Braziliaan, en wat de problemen precies zijn, is niet bekend. Het is nog maar de vraag of Audi deze informatie met de buitenwereld gaat delen, aangezien dit een gesloten test is.

Hoe verliep de dag voor Audi?

Volgens Motorsport.com zou de Audi van Bortoleto weer zijn teruggekeerd in de pitbox, maar bleef de rode vlag nog wat langer hangen. Hij zou al de nodige meters hebben gemaakt in de ochtend, al gaat het hier om onbevestigde berichten. De Formule 1 deelt tijdens deze besloten test geen livetiming of andere data van de prestaties op de baan.

F1 Nieuws Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.739

    Gabriel had geen zin om verder te rijden zonder Max op de baan...

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 12:22
  • fdorp

    Posts: 72

    Daar zijn deze testen voor he, en daar hoort stil vallen bij. Liever dat het nu gebeurt en dat met leert wat het probleem is dan straks in het eerste weekend. Liever nu 10x stil vallen en leren, verbeteren en voorkomen en dus goed aan de eerste start te staan.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:59
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.315

    Euvel wat bij de straat-auto's van Audi ook regelmatig gebeurt...

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 14:01

