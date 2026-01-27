user icon
icon

Bortoleto zag mankementen met Audi al aankomen: "We verwachten problemen met de auto"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto zag mankementen met Audi al aankomen: "We verwachten problemen met de auto"

Audi is de testweek in Barcelona niet vlekkeloos begonnen. Tijdens de eerste testdag viel de R26 stil op het circuit, tot zichtbare frustratie van het team. Coureur Gabriel Bortoleto spreekt van ‘een paar problemen’, maar weigert daar grote conclusies aan te verbinden.

Voor Audi zijn de wintertests extra belangrijk, omdat het team als nieuwkomer met een eigen krachtbron rijdt. Juist daarom kwam de vroege onderbreking ongelegen: de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd allesbehalve optimaal benut.

Meer over Gabriel Bortoleto Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

26 jan
 Bortoleto reageert zichtbaar geëmotioneerd na aankondiging Audi

Bortoleto reageert zichtbaar geëmotioneerd na aankondiging Audi

25 jan

Technisch mankement legt Audi stil

Ondanks de strikte geheimhouding rondom de besloten testdagen wist een Spaanse fotograaf van Soy Motor Bortoleto vast te leggen langs de baan, omringd door marshals. Al snel werd duidelijk dat de Audi met technische problemen te kampen had en niet meer verder kon rijden.

Het team bevestigde later dat een technisch mankement de oorzaak was van de stilstand, maar hield de lippen verder stijf op elkaar. Details over de aard van het probleem werden niet gedeeld, waardoor onduidelijk blijft hoe groot de impact precies is op de verdere testplanning.

Bortoleto blijft opvallend rustig

Bortoleto zelf toonde zich na afloop nuchter. De Braziliaan, bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, benadrukte dat dit soort tegenslagen nu eenmaal bij een testfase horen. Volgens hem verliep de ochtend zelfs hoopgevend. “We waren goed bezig, reden wat rondes en testten verschillende dingen. Het gevoel was positief,” aldus de Audi-coureur.

Dat de auto later op de dag uitviel, baart hem weinig zorgen. “Het is een test, dus je verwacht dat je problemen tegenkomt. Helaas kostte dat ons de rest van de dag, maar daar leren we van. We onderzoeken alles nu, zodat we dit hopelijk niet meer meemaken bij de volgende test of in de eerste race.” Bortoleto kijkt dan ook vooruit: “Toen alles werkte, voelde de auto goed aan. Hopelijk kan ik de volgende keer gewoon meer ronden rijden.”

Maximo

Posts: 9.688

Voorlopig zijn ze wel gewoon op de eerste dag begonnen en zijn toen tegen issues aangelopen wat helemaal niet vreemd is bij de start van compleet nieuwe wagens en motoren.

Andere teams zoals McLaren, AM en Williams die zich totaal geen zorgen hoefden te maken over motoren lukt het zelfs niet om ... [Lees verder]

  • 1
  • 27 jan 2026 - 19:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.685

    Voorlopig zijn ze wel gewoon op de eerste dag begonnen en zijn toen tegen issues aangelopen wat helemaal niet vreemd is bij de start van compleet nieuwe wagens en motoren.

    Andere teams zoals McLaren, AM en Williams die zich totaal geen zorgen hoefden te maken over motoren lukt het zelfs niet om een werkend chassis op tijd klaar te hebben. Die 3 teams hebben mazzel dat het weer de rest van de week mee gaat vallen, maar de voorspellingen een paar dagen terug waren zo dat het ook voor hen compleet had kunnen verregenen op wo/do/vr.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 19:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto
  • Team Sauber
  • Punten 19
  • Podiums 0
  • Grand Prix 24
  • Land BR
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar