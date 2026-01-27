Audi is de testweek in Barcelona niet vlekkeloos begonnen. Tijdens de eerste testdag viel de R26 stil op het circuit, tot zichtbare frustratie van het team. Coureur Gabriel Bortoleto spreekt van ‘een paar problemen’, maar weigert daar grote conclusies aan te verbinden.

Voor Audi zijn de wintertests extra belangrijk, omdat het team als nieuwkomer met een eigen krachtbron rijdt. Juist daarom kwam de vroege onderbreking ongelegen: de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd allesbehalve optimaal benut.

Technisch mankement legt Audi stil

Ondanks de strikte geheimhouding rondom de besloten testdagen wist een Spaanse fotograaf van Soy Motor Bortoleto vast te leggen langs de baan, omringd door marshals. Al snel werd duidelijk dat de Audi met technische problemen te kampen had en niet meer verder kon rijden.

Het team bevestigde later dat een technisch mankement de oorzaak was van de stilstand, maar hield de lippen verder stijf op elkaar. Details over de aard van het probleem werden niet gedeeld, waardoor onduidelijk blijft hoe groot de impact precies is op de verdere testplanning.

Bortoleto blijft opvallend rustig

Bortoleto zelf toonde zich na afloop nuchter. De Braziliaan, bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, benadrukte dat dit soort tegenslagen nu eenmaal bij een testfase horen. Volgens hem verliep de ochtend zelfs hoopgevend. “We waren goed bezig, reden wat rondes en testten verschillende dingen. Het gevoel was positief,” aldus de Audi-coureur.

Dat de auto later op de dag uitviel, baart hem weinig zorgen. “Het is een test, dus je verwacht dat je problemen tegenkomt. Helaas kostte dat ons de rest van de dag, maar daar leren we van. We onderzoeken alles nu, zodat we dit hopelijk niet meer meemaken bij de volgende test of in de eerste race.” Bortoleto kijkt dan ook vooruit: “Toen alles werkte, voelde de auto goed aan. Hopelijk kan ik de volgende keer gewoon meer ronden rijden.”