user icon
icon

'Hamilton tevreden: Ferrari luistert naar belangrijke adviezen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Hamilton tevreden: Ferrari luistert naar belangrijke adviezen'

Het team van Ferrari hoopt dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen in de Formule 1. De Italiaanse renstal heeft een goede testweek achter de rug, en ook Lewis Hamilton lijkt zich steeds meer op zijn plek te voelen. Volgens nieuwe geruchten heeft Ferrari nu ook naar zijn adviezen geluisterd.

Ferrari kende vorig jaar een opvallend teleurstellend seizoen in de Formule 1. Met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikte Ferrari over twee absolute topcoureurs, ze wisten echter weinig voor elkaar te krijgen. Hamilton won de sprintrace in China, maar verder kwam hij geen enkele keer in de buurt van het podium. Leclerc stond wel een aantal keren op het podium, maar ook hij had het zwaar.

Meer over Ferrari F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

3 feb

Voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton was de overstap van Mercedes naar Ferrari veel zwaarder dan verwacht. Hij belandde in een compleet nieuwe omgeving waar de communicatie niet altijd even soepel verliep, vooral met zijn race-engineer Riccardo Adami. Het verkeer over de boordradio verliep vaak stroef, en Ferrari heeft er dan ook voor gekozen om Adami een nieuwe functie binnen het team te geven. Naar verluidt wordt hij opgevolgd door McLaren-man Cedric Michel-Grosjean.

Hoe verliep de testweek?

Hamilton noteerde vorige week tijdens de testweek in Barcelona de snelste tijd. De Brit maakte een goede indruk, en klonk na afloop ook positief over de nieuwe auto. Het was een groot verschil vergeleken met eind vorig jaar, toen hij helemaal klaar leek te zijn met het team.

Luistert Ferrari nu naar Hamilton?

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft Hamilton dit jaar actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de SF-26. De eerste signalen van de testdagen zouden dan ook positief zijn, en Hamilton zou er dan ook beter voorstaan. De Brit zou positief zijn door de ontwikkelingen, en hij voelt zich gesterkt door hoe Ferrari heeft gereageerd op zijn verzoeken. 

Hamilton eindigde vorig jaar slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij had bijna honderd punten minder gescoord dan zijn teamgenoot Leclerc.

mario

Posts: 15.033

Dat is niet hetzelfde als wanneer je daadwerkelijk in het team zit en (bijna) dagelijks de deur in de fabriek e.d. plat loopt...

  • 7
  • 5 feb 2026 - 09:05
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.031

    Vorig jaar was het natuurlijk ook lastiger voor Ferrari om nu al naar de adviezen van Lewis te luisteren... Hij kwam immers net binnen wandelen en had niets te maken gehad met de ontwikkeling van de auto van vorig seizoen... Er wordt natuurlijk ook bedoeld luisteren naar de adviezen van Lewis aan het eind van vorig jaar of misschien al eerder... Niet dat hij de auto ontwerpt (DUH!), maar hij kan nu wel meer voorkeuren e.d. uitspreken...

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 08:39
    • StevenQ

      Posts: 10.164

      Lewis tekende in Februari 2024 al voor Ferrari, dus er was tijd zat voor zijn input op de auto van 2025

      • + 3
      • 5 feb 2026 - 08:55
    • mario

      Posts: 15.031

      Dat is niet hetzelfde als wanneer je daadwerkelijk in het team zit en (bijna) dagelijks de deur in de fabriek e.d. plat loopt...

      • + 7
      • 5 feb 2026 - 09:05
    • Regenrace

      Posts: 2.275

      Ik heb gehoord dat de livery van de Ferrari komend seizoen groen en geel zal zijn, op aangeven van Hamilton, opdat dit beter past bij zijn gemoedstoestand. Maar net zoals hierboven, het zijn maar geruchten.

      • + 6
      • 5 feb 2026 - 10:02

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar