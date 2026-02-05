Het team van Ferrari hoopt dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen in de Formule 1. De Italiaanse renstal heeft een goede testweek achter de rug, en ook Lewis Hamilton lijkt zich steeds meer op zijn plek te voelen. Volgens nieuwe geruchten heeft Ferrari nu ook naar zijn adviezen geluisterd.

Ferrari kende vorig jaar een opvallend teleurstellend seizoen in de Formule 1. Met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikte Ferrari over twee absolute topcoureurs, ze wisten echter weinig voor elkaar te krijgen. Hamilton won de sprintrace in China, maar verder kwam hij geen enkele keer in de buurt van het podium. Leclerc stond wel een aantal keren op het podium, maar ook hij had het zwaar.

Voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton was de overstap van Mercedes naar Ferrari veel zwaarder dan verwacht. Hij belandde in een compleet nieuwe omgeving waar de communicatie niet altijd even soepel verliep, vooral met zijn race-engineer Riccardo Adami. Het verkeer over de boordradio verliep vaak stroef, en Ferrari heeft er dan ook voor gekozen om Adami een nieuwe functie binnen het team te geven. Naar verluidt wordt hij opgevolgd door McLaren-man Cedric Michel-Grosjean.

Hoe verliep de testweek?

Hamilton noteerde vorige week tijdens de testweek in Barcelona de snelste tijd. De Brit maakte een goede indruk, en klonk na afloop ook positief over de nieuwe auto. Het was een groot verschil vergeleken met eind vorig jaar, toen hij helemaal klaar leek te zijn met het team.

Luistert Ferrari nu naar Hamilton?

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft Hamilton dit jaar actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de SF-26. De eerste signalen van de testdagen zouden dan ook positief zijn, en Hamilton zou er dan ook beter voorstaan. De Brit zou positief zijn door de ontwikkelingen, en hij voelt zich gesterkt door hoe Ferrari heeft gereageerd op zijn verzoeken.

Hamilton eindigde vorig jaar slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij had bijna honderd punten minder gescoord dan zijn teamgenoot Leclerc.