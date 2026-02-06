Het team van McLaren gaat er dit jaar alles aan doen om hun constructeurstitel en de wereldtitel van Lando Norris te verdedigen. De Britse renstal heeft een aardige eerste testdag achter de rug, maar toch lijken ze nog met een aantal kinderziektes. Het lijkt er namelijk op dat hun nieuwe auto te zwaar is.

McLaren kende vorig jaar een uitstekend seizoen in de Formule 1. Ze pakten de dubbel, en konden al snel de focus leggen op het nieuwe seizoen. Terwijl concurrent Red Bull bleef doorontwikkelen, focuste men zich bij McLaren meer en meer op 2026. Er gaan dit jaar immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote verschuivingen gaan zorgen.

Bij McLaren bleven ze zolang mogelijk doorwerken aan de nieuwe MCL40. Ze besloten de maandag en de dinsdag van de testweek in Barcelona over te slaan, en kwamen op de derde testdag voor het eerst de baan op met de gecamoufleerde MCL40. Alle teams mochten drie testdagen in actie komen, en McLaren had alles tot in de puntjes gepland. De Britse renstal kon met Norris en Oscar Piastri niet hun volledige testprogramma afwerken, omdat ze tegen wat problemen aanliepen.

Wat is er aan de hand?

Bij McLaren waren ze na de testweek redelijk positief, maar ze wisten wel dat er nog werk aan de winkel was. Volgens het Italiaanse AutoRacer is de MCL40 momenteel ook te zwaar, de wagen zou ruim boven het minimumgewicht zitten en McLaren moet hard aan de bak om deze problemen op te lossen. Het minimumgewicht is bij de nieuwe regels verlaagd, en meerdere teams zouden er moeite mee hebben om op gewicht te komen.

Drukke weken

McLaren heeft nog twee testweken om de problemen op te lossen. De Britse renstal presenteert begin volgende week in Bahrein de nieuwe livery, waarna ze een paar dagen later het circuit van Sakhir op mogen gaan voor de tweede testweek. De derde testweek staat daarna op het programma, waarna het circus afreist naar Australië voor de seizoensopenener.