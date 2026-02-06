user icon
Problemen voor McLaren: 'Nieuwe auto is te zwaar'

Problemen voor McLaren: 'Nieuwe auto is te zwaar'

Het team van McLaren gaat er dit jaar alles aan doen om hun constructeurstitel en de wereldtitel van Lando Norris te verdedigen. De Britse renstal heeft een aardige eerste testdag achter de rug, maar toch lijken ze nog met een aantal kinderziektes. Het lijkt er namelijk op dat hun nieuwe auto te zwaar is.

McLaren kende vorig jaar een uitstekend seizoen in de Formule 1. Ze pakten de dubbel, en konden al snel de focus leggen op het nieuwe seizoen. Terwijl concurrent Red Bull bleef doorontwikkelen, focuste men zich bij McLaren meer en meer op 2026. Er gaan dit jaar immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote verschuivingen gaan zorgen.

Bij McLaren bleven ze zolang mogelijk doorwerken aan de nieuwe MCL40. Ze besloten de maandag en de dinsdag van de testweek in Barcelona over te slaan, en kwamen op de derde testdag voor het eerst de baan op met de gecamoufleerde MCL40. Alle teams mochten drie testdagen in actie komen, en McLaren had alles tot in de puntjes gepland. De Britse renstal kon met Norris en Oscar Piastri niet hun volledige testprogramma afwerken, omdat ze tegen wat problemen aanliepen.

Wat is er aan de hand?

Bij McLaren waren ze na de testweek redelijk positief, maar ze wisten wel dat er nog werk aan de winkel was. Volgens het Italiaanse AutoRacer is de MCL40 momenteel ook te zwaar, de wagen zou ruim boven het minimumgewicht zitten en McLaren moet hard aan de bak om deze problemen op te lossen. Het minimumgewicht is bij de nieuwe regels verlaagd, en meerdere teams zouden er moeite mee hebben om op gewicht te komen.

Drukke weken

McLaren heeft nog twee testweken om de problemen op te lossen. De Britse renstal presenteert begin volgende week in Bahrein de nieuwe livery, waarna ze een paar dagen later het circuit van Sakhir op mogen gaan voor de tweede testweek. De derde testweek staat daarna op het programma, waarna het circus afreist naar Australië voor de seizoensopenener.

Reacties (5)

  • Maximo

    Posts: 9.752

    Naar het schijnt zit alleen Alpine op het minimum gewicht.

    Op zich logisch om eerst een zo snel mogelijke wagen te bouwen en dan het gewicht stap voor stap lager proberen te krijgen.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 10:22
  • JV fan

    Posts: 2.948

    Een heel groot probleem hoeft dat niet te zijn, de Red Bull was begin 2022 ook 15vtot 20 kg te zwaar.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 10:52
    • Maximo

      Posts: 9.752

      Onderdelen lichter aken is misschien wel de makkelijkste manier om de wagen sneller mee te maken.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:30
  • gridiron

    Posts: 3.163

    De meeste auto's zijn aan het begin van het seizoen te zwaar, dit zien we ieder jaar terug.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 12:18
  • racepace1

    Posts: 614

    Ja die 10gram is gelijk een artikel waard

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 13:07

