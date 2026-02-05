De machtsverhoudingen richting 2026 lijken steeds duidelijker te worden. Volgens het doorgaans zéér betrouwbare Auto Motor und Sport heeft Mercedes met zijn nieuwe krachtbron een doorslaggevend voordeel te pakken, terwijl Red Bull Powertrains er niet in is geslaagd om diezelfde technische vondst te kopiëren.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een technische metamorfose. Door een van de grootste reglementswijzigingen in de geschiedenis van de sport, zijn de teams genoodzaakt om een compleet nieuwe auto en motor te bouwen. Tijdens de shakedown in Barcelona sluimerde door dat Mercedes voorlopig de beste krachtbron heeft gebouwd ten opzichte van Red Bull, Ferrari en Honda. AMUS lijkt meer te weten zijn te komen daarover.

Mercedes vindt maas in de regels

Het Duitse medium meldt dat Mercedes een slimme oplossing heeft bedacht rondom de compressieverhouding. Waar teams vorig seizoen nog met een verhouding van 18:1 mochten rijden, is dat voor dit jaar teruggebracht naar 16:1. Toch zou Mercedes een manier hebben gevonden om op de baan alsnog met een hogere compressieverhouding te rijden, zonder daarbij de FIA-regels te overtreden.

Het opvallende is dat de Mercedes-motor probleemloos door alle controles komt, maar op het circuit wél meer vermogen kan leveren dan de concurrentie. Hoe groot het voordeel exact is, blijft gissen, al wordt gesproken over drie tot vier tienden per ronde. Dat is een fors verschil, waardoor Mercedes nu al wordt bestempeld als topfavoriet voor 2026.

Red Bull komt tekort

Lange tijd leek het erop dat ook Red Bull Powertrains een vergelijkbare oplossing had gevonden. De motorafdeling van Max Verstappen nam de afgelopen jaren honderden medewerkers over van Mercedes en diende, in tegenstelling tot andere teams, geen officiële klacht in bij de FIA.

Toch blijkt die hoop voor Red Bull ongegrond. Volgens Auto Motor und Sport is het de Oostenrijkse motorbouwer niet gelukt om een even betrouwbare en effectieve variant te ontwikkelen. Waar Mercedes de compressieverhouding zou kunnen opschroeven tot 18:1 of zelfs hoger, blijft Red Bull vermoedelijk steken rond 17:1.

Het gevolg is duidelijk: Mercedes staat er voorlopig alleen voor met dit technische voordeel. Niet alleen het fabrieksteam profiteert daarvan, ook klantenteams McLaren, Williams en Alpine lijken een flinke stap voor te hebben op de rest van het veld.