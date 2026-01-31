user icon
icon

Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

De vermeende motorische voorsprong van Mercedes voor het Formule 1-seizoen 2026 zorgt voor flink wat speculatie in de paddock. Volgens geruchten zou het team uit Brackley een slimme, maar legale manier hebben gevonden om de compressieverhouding te verhogen. Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Powertrains, zet daar echter stevige vraagtekens bij.

De Brit kent Mercedes van binnenuit, nadat hij er zo’n twintig jaar werkzaam was bij High Performance Powertrains. In gesprek met Express Sport reageert Hodgkinson nuchter op de verhalen dat Mercedes in 2026 onklopbaar zou zijn op motorisch vlak en daarmee de grote titelfavoriet is met George Russell en Kimi Antonelli.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan

‘Geruchten komen vooral uit Brackley zelf’

Volgens Hodgkinson is de golf aan positiviteit rond de Mercedes-motor vooral ontstaan door geluiden vanuit de eigen fabriek. Daardoor neemt hij de verhalen niet al te serieus. De Red Bull Powertrains-topman wijst erop dat geruchten voorafgaand aan een nieuw reglementen-tijdperk zelden een betrouwbaar beeld geven.

“Ik denk dat veel van die geruchten afkomstig zijn van Mercedes zelf”, zei Hodgkinson. “Mijn oma zei altijd: ‘Een leeg blik rammelt het hardst.’ Ik denk dat ik mijn echte mening waarschijnlijk niet kan zeggen.”

Politiek spel richting 2026

Hodgkinson ziet de verhalen vooral als een vorm van strategische communicatie, bedoeld om het team aantrekkelijker te maken. Zeker in een periode waarin Mercedes sportief niet altijd overtuigde, kan dat volgens hem een rol hebben gespeeld op de coureursmarkt.

“Er is nogal wat rumoer in de pers over het feit dat Mercedes de benchmark zou worden – veel daarvan is door henzelf in gang gezet”, aldus Hodgkinson. “Waarschijnlijk omdat de markt voor coureurs lastig was en ze mensen wilden aantrekken met een auto die op dat moment niet presteerde.”

Volgens de technisch directeur werkt zo’n narratief versterkend. “Je moet het zien als politieke positionering. Als je een gerucht vaak genoeg herhaalt, wordt het als feit beschouwd en gaan mensen op zoek naar verklaringen. Zo is dit waarschijnlijk gegroeid.”

da_bartman

Posts: 6.393

Nou Pietje, jij durft. Ze zouden dit hier als kritiek kunnen opvatten en daar zijn ze hier , zoals ze dat wel heel duidelijk hebben gemaakt, niet van gediend 😂. Ikzelf zou zelf vanwege de dreiging niet durven beginnen over het enorme achterstallige onderhoud op kalenders e.d. 😂.Voor dat soo... [Lees verder]

  • 16
  • 31 jan 2026 - 13:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing Mercedes

Reacties (19)

Login om te reageren
  • M@X

    Posts: 1.326

    Mooi schaakspel

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:44
  • schwantz34

    Posts: 41.754

    Vlegels!

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 12:46
    • @

      Posts: 372

      Ik vleeg, hij vleegt, wij vlegen.... ik denk inderdaad dat iemand die dus een bezem (vleger) dus een vlegel is

      • + 1
      • 31 jan 2026 - 14:27
  • schwantz34

    Posts: 41.754

    Mijn oma zei altijd ``Beter ut hoar in de warre dan ut heuft``.

    • + 3
    • 31 jan 2026 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.944

      Jij woont in Zwolle. Is dit Veluws/ Nunspeets dialect?
      Het Twents is bijna hetzelfde, maar daar wordt 't gezegd en niet ut
      wat typerend is voor het Nunspeets.

      "Beter 't hoar in de warre dan 't heufd." ... Betert hoar en dant heufd.

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 13:10
    • RonHymer

      Posts: 110

      Klinkt ook als een Drents dialect

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 15:31
  • Pietje Bell

    Posts: 32.944

    Aangezien hier rechts op de site de testkalender van vorig jaar nog steeds te zien is hier wat info over de komende testweken van de buren.

    De tweede en derde test in de aanloop naar het nieuwe seizoen vindt plaats in Bahrein.
    Dat gebeurt allereerst van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari.
    Vervolgens is er enkele dagen de tijd om bij te komen en aanpassingen te doen,
    voordat van woensdag 18 februari tot en met vrijdag 20 februari de afsluitende test is.

    In tegenstelling tot in Barcelona afgelopen week zijn media en fans wel welkom in Bahrein
    . Voor de kijkers thuis wordt het de eerste week weinig wat er te zien is. De Formule 1 zendt
    namelijk alleen het laatste uur van elke dag uit.
    De tweede testweek in Bahrein komt wel volledig op de televisie.
    Red Bull Racing heeft dus een tweetal weken om zich voor te bereiden op de volgende test. Het Oostenrijkse team hield geen filmdag, waarop er 200 kilometer getest kan worden. Het is natuurlijk speculeren, maar wellicht dat dit komende weken nog gebeurt om extra voorbereid in Bahrein aan te komen.

    • + 2
    • 31 jan 2026 - 13:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.944

      Zit jij nou te stoken?
      Ik weet dat er iemand van buitenaf de site bij moet werken.
      Martijn vertelde dat een paar jaar geleden eens en dat kan vaak
      wat langer duren.

      • + 1
      • 31 jan 2026 - 13:26
    • snailer

      Posts: 31.551

      Paar jaar geleden? Okay... Overigens maakte da-bartman gewoon een grapje.

      • + 4
      • 31 jan 2026 - 13:47
    • AUDI_F1

      Posts: 3.541

      In Bahrein zijn de officiele 1e en 2e test van het jaar. Deze week hadden ze een shakedown in Barcelona waarvan ze 3 van de 5 dagen mochten rijden. Dat het meer op een 1e test leek blijkt wel uit de cijfers.

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 14:56
  • Chimo

    Posts: 134

    Dit lijkt me een sterk verhaal eerlijk gezegd. Alsof ze binnen nu en de eerste race in Australië nog belangrijke mensen gaan aantrekken. Over 4 weken is voor iedereen duidelijk wat de verhoudingen zijn.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 13:19
    • hupholland

      Posts: 9.594

      dit is een oud verhaal en gaat oa over de manier waarop Mercedes vorig jaar Max probeerden te verleiden tot een overstap

      • + 2
      • 31 jan 2026 - 13:25
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 787

      Het verhaal is niet zozeer een oud verhaal, de geruchten over die vermeend nieuwe top-motor gonzen gewoon al een eeuwigheid rond. Vind het juist een zeer plausibel verhaal, wat niet wil zeggend dat die motor intussen niet écht top kan zijn.

      De (volgens mij vooral Britse) media hebben die geruchten in ieder geval al héél vroeg volledig geadopteerd, want reppen er zeker al een halfjaar over...

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 15:20
  • Pietje Bell

    Posts: 32.944

    f1mech [RBR ambassadeur Calum Nicholas (met z'n dreadlocks)]
    Originele audio

    Seeing this project grow on our Milton Keynes campus has been incredible.
    After a great start in Barcelona, we’re excited for the season ahead 💪🏾😤

    Video: www.instagram.com/reel/DUK31aBDW5J/

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 13:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.357

    Nou, volgens mij kwamen de eerste geruchten van 'n ex werknemer van Mercedes die nu ergens anders werkt (Redbull?) ....maar dat weet ik niet zeker.

    Maakt niet uit.
    Mercedes kan mss wel iets meer p.k. op de baan leggen, maar als 'n ander team 'n betere wagen bouwt worden die extra p kaatjes teniet gedaan.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 13:41
    • koppie toe

      Posts: 5.110

      Die ex werknemer was gewoon een ordinaire dubbelspion.

      Maar je hebt wel gelijk, die ging van Mercedes naar Rbpt. Weet de naam ook even niet meer.

      • + 1
      • 31 jan 2026 - 14:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.357

      Als het 'n dubbelspion is noemen we hem agent 007-007.

      • + 1
      • 31 jan 2026 - 15:55
    • StevenQ

      Posts: 10.145

      Hodgkinson is zelf een ex Mercedes werknemer die nu bij Red Bull werkt

      maar daar kwamen de geruchten niet vandaan, het gerucht was dat red Bull dat compressietrucje ook zou hebben omdat ze ex Mercedes mensen in dienst hebben

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 16:52

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar