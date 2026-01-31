De vermeende motorische voorsprong van Mercedes voor het Formule 1-seizoen 2026 zorgt voor flink wat speculatie in de paddock. Volgens geruchten zou het team uit Brackley een slimme, maar legale manier hebben gevonden om de compressieverhouding te verhogen. Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Powertrains, zet daar echter stevige vraagtekens bij.

De Brit kent Mercedes van binnenuit, nadat hij er zo’n twintig jaar werkzaam was bij High Performance Powertrains. In gesprek met Express Sport reageert Hodgkinson nuchter op de verhalen dat Mercedes in 2026 onklopbaar zou zijn op motorisch vlak en daarmee de grote titelfavoriet is met George Russell en Kimi Antonelli.

‘Geruchten komen vooral uit Brackley zelf’

Volgens Hodgkinson is de golf aan positiviteit rond de Mercedes-motor vooral ontstaan door geluiden vanuit de eigen fabriek. Daardoor neemt hij de verhalen niet al te serieus. De Red Bull Powertrains-topman wijst erop dat geruchten voorafgaand aan een nieuw reglementen-tijdperk zelden een betrouwbaar beeld geven.

“Ik denk dat veel van die geruchten afkomstig zijn van Mercedes zelf”, zei Hodgkinson. “Mijn oma zei altijd: ‘Een leeg blik rammelt het hardst.’ Ik denk dat ik mijn echte mening waarschijnlijk niet kan zeggen.”

Politiek spel richting 2026

Hodgkinson ziet de verhalen vooral als een vorm van strategische communicatie, bedoeld om het team aantrekkelijker te maken. Zeker in een periode waarin Mercedes sportief niet altijd overtuigde, kan dat volgens hem een rol hebben gespeeld op de coureursmarkt.

“Er is nogal wat rumoer in de pers over het feit dat Mercedes de benchmark zou worden – veel daarvan is door henzelf in gang gezet”, aldus Hodgkinson. “Waarschijnlijk omdat de markt voor coureurs lastig was en ze mensen wilden aantrekken met een auto die op dat moment niet presteerde.”

Volgens de technisch directeur werkt zo’n narratief versterkend. “Je moet het zien als politieke positionering. Als je een gerucht vaak genoeg herhaalt, wordt het als feit beschouwd en gaan mensen op zoek naar verklaringen. Zo is dit waarschijnlijk gegroeid.”