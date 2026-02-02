user icon
Mercedes heeft tijdens de shakedown in Barcelona een sterke indruk achtergelaten. Volgens Sky Sports F1-analist Martin Brundle valt de combinatie van snelheid en betrouwbaarheid bij de Duitse renstal simpelweg niet te negeren richting het nieuwe Formule 1-tijdperk.

De rondetijden speelden tijdens de vijf testdagen in Spanje een ondergeschikte rol. Teams richtten zich vooral op het afwerken van zoveel mogelijk ronden om data te verzamelen en de betrouwbaarheid van de nieuwe auto’s voor 2026 te toetsen.

Kilometers spreken in het voordeel van Mercedes

Hoewel Lewis Hamilton in de Ferrari nipt sneller was dan George Russell, maakte Mercedes veruit de meeste meters. De Silver Arrows kwamen uit op ongeveer 500 ronden, terwijl Ferrari bleef steken op zo’n 440 ronden.

Brundle wees daarbij op het verleden van Mercedes in het huidige grondeffect-tijdperk. “Mercedes heeft die generatie auto’s nooit echt volledig begrepen”, stelde hij bij Sky Sports F1. “Ze hadden last van stuiteren, misten soms het inzicht in de prestaties en wisten niet altijd waar de problemen vandaan kwamen.”

Volgens Brundle lijkt dat nu anders. “Het oogt alsof ze deze compleet nieuwe regelgeving wél goed doorhebben. Natuurlijk moeten we nog afwachten hoe de auto presteert bij normale baantemperaturen, maar qua energieterugwinning en acculaden zullen ze minimaal op hetzelfde niveau zitten als de andere topteams.”

Voorzichtig optimisme richting Bahrein

Mercedes hoopt voort te bouwen op de positieve signalen richting de officiële testweken in Bahrein, die plaatsvinden van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. Brundle benadrukt dat definitieve conclusies nog te vroeg zijn.

“Het is nog lastig om de verschillende concepten echt te beoordelen”, gaf hij toe. “Je kunt een auto hebben die op een koude dag fantastisch werkt, maar bij hogere temperaturen ineens tegen zijn limieten aanloopt. Dat hebben we bij Mercedes eerder gezien.”

Toch overheerst het optimisme. “We moeten rustig blijven, maar hun constante tempo en betrouwbaarheid kun je niet wegwuiven”, besloot Brundle. “Dit is duidelijk een goed georganiseerd en sterk samenwerkend team.”

Larry Perkins

Posts: 62.843

Brundle ziet niks somber in voor Verstappen, sterker nog hij noemt hem hier niet eens.
Op een andere seit overigens wel en daar is hij juist ook lovend over RBR.

In beide gevallen zegt hij ook niet voor niets zoiets als: “Het is nog lastig om de verschillende concepten echt te beoordelen.”... [Lees verder]

  • 8
  • 2 feb 2026 - 18:27
Reacties (7)

  • gridiron

    Posts: 3.150

    Aan Max twijfelt er niemand, het probleem zal wel eerder bij het onervaren RBPT zitten.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 18:15
  • StevenQ

    Posts: 10.155

    Er waren 5 dagen en Red Bull was de snelste op 2 van die dagen, Mercedes heeft wel veel ronden gereden maar was niet de snelste aan het eind van de week, dat was Ferrari, waar komt toch het idee vandaan dat Mercedes wel even dominant gaat zijn?

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 18:22
    • Patrace

      Posts: 6.498

      Misschien hebben ze de meest betrouwbare motor, maar dan wil niet zeggen dat ze ook de sterkste motor hebben. En ik meende dat het eenvoudiger is om een sterke motor betrouwbaar te krijgen dan om een betrouwbare motor sterker te maken.
      We gaan het wel zien in Australië.
      Ondertussen speculeren we er lustig op los! :-)

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 20:24
  • Larry Perkins

    Posts: 62.843

    Brundle ziet niks somber in voor Verstappen, sterker nog hij noemt hem hier niet eens.
    Op een andere seit overigens wel en daar is hij juist ook lovend over RBR.

    In beide gevallen zegt hij ook niet voor niets zoiets als: “Het is nog lastig om de verschillende concepten echt te beoordelen.”
    Kortom, het blijft gewoon afwachten...

    • + 8
    • 2 feb 2026 - 18:27
    • Need5Speed

      Posts: 3.492

      Er wordt weleens gefluisterd dat de titels boven de artikelen op dit autosportnieuwsverzorgingscommunicatiepunt niet in alle gevallen volledig recht doen aan de feitelijke inhoud, om het voorzichtig te stellen want je weet maar nooit of je niet per ongeluk op een ongelukkig geplaatste maar opvallend lange teen trapt.
      Maar terzake, waar is me bier? Ah.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 22:49
    • Polleke2

      Posts: 1.881

      Nou je weet niets van mij maar die koppen worden wel steeds tenen krommender.
      Gaat echt wel de verkeerde kant op hier,is niet echt meer serieus te noemen.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 22:54
  • Polleke2

    Posts: 1.881

    Dat aantal rondes zegt ook geen ene drol Ferrari en Redbull hebben allebei tijdens een regendag gereden waardoor er veel minder rondes gereden konden worden.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 22:52

