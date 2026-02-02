Mercedes heeft tijdens de shakedown in Barcelona een sterke indruk achtergelaten. Volgens Sky Sports F1-analist Martin Brundle valt de combinatie van snelheid en betrouwbaarheid bij de Duitse renstal simpelweg niet te negeren richting het nieuwe Formule 1-tijdperk.

De rondetijden speelden tijdens de vijf testdagen in Spanje een ondergeschikte rol. Teams richtten zich vooral op het afwerken van zoveel mogelijk ronden om data te verzamelen en de betrouwbaarheid van de nieuwe auto’s voor 2026 te toetsen.

Kilometers spreken in het voordeel van Mercedes

Hoewel Lewis Hamilton in de Ferrari nipt sneller was dan George Russell, maakte Mercedes veruit de meeste meters. De Silver Arrows kwamen uit op ongeveer 500 ronden, terwijl Ferrari bleef steken op zo’n 440 ronden.

Brundle wees daarbij op het verleden van Mercedes in het huidige grondeffect-tijdperk. “Mercedes heeft die generatie auto’s nooit echt volledig begrepen”, stelde hij bij Sky Sports F1. “Ze hadden last van stuiteren, misten soms het inzicht in de prestaties en wisten niet altijd waar de problemen vandaan kwamen.”

Volgens Brundle lijkt dat nu anders. “Het oogt alsof ze deze compleet nieuwe regelgeving wél goed doorhebben. Natuurlijk moeten we nog afwachten hoe de auto presteert bij normale baantemperaturen, maar qua energieterugwinning en acculaden zullen ze minimaal op hetzelfde niveau zitten als de andere topteams.”

Voorzichtig optimisme richting Bahrein

Mercedes hoopt voort te bouwen op de positieve signalen richting de officiële testweken in Bahrein, die plaatsvinden van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. Brundle benadrukt dat definitieve conclusies nog te vroeg zijn.

“Het is nog lastig om de verschillende concepten echt te beoordelen”, gaf hij toe. “Je kunt een auto hebben die op een koude dag fantastisch werkt, maar bij hogere temperaturen ineens tegen zijn limieten aanloopt. Dat hebben we bij Mercedes eerder gezien.”

Toch overheerst het optimisme. “We moeten rustig blijven, maar hun constante tempo en betrouwbaarheid kun je niet wegwuiven”, besloot Brundle. “Dit is duidelijk een goed georganiseerd en sterk samenwerkend team.”