Het Formule 1-seizoen van 2026 laat nog even op zich wachten, maar na de shakedown-week in Barcelona worden de eerste conclusies al voorzichtig getrokken. Giedo van der Garde waagde zich aan een eerste inschatting van de krachtsverhoudingen en temperde daarbij de verwachtingen rond Max Verstappen, al benadrukte hij dat dat beeld snel kan kantelen.

Volgens Van der Garde hebben coureurs na zo’n eerste testweek al een redelijk goed gevoel bij waar ze staan. Verstappen zou tevreden zijn geweest over zijn eerste meters, maar tegelijkertijd ziet de oud-Formule 1-coureur dat vooral de concurrentie een sterke indruk heeft achtergelaten.

Van der Garde wees in het bijzonder naar Mercedes als voorlopige maatstaf. De Duitse renstal lijkt de zaken technisch uitstekend op orde te hebben, terwijl ook McLaren volgens hem een zeer interessante weg is ingeslagen met een afwijkend concept.

"Ik heb het idee dat Mercedes er op dit moment erg goed bij zit. En als je technisch naar McLaren kijkt, zie je ook dat zij het sterk voor elkaar hebben met een totaal ander concept", vertelde Van der Garde bij de presentatie van de samenwerking tussen Aston Martin en horlogemerk Breitling.

Verhoudingen kunnen snel verschuiven

Dat Red Bull Racing en Verstappen nu nog niet als topfavoriet worden genoemd, betekent volgens Van der Garde echter weinig. Zodra de eerste testdata zijn verzameld, zullen teams massaal bij elkaar afkijken en oplossingen kopiëren.

"Iedereen kijkt bij elkaar over de schouder mee. Je ziet wat andere teams hebben bedacht en veel ploegen hebben bewust gewacht tot de auto van Newey voor het eerst te zien was. Alles wat ze daar in Barcelona hebben opgepikt, wordt natuurlijk overgenomen", legde hij uit.

Volgens Van der Garde zal het veld daardoor snel naar elkaar toe kruipen. "Dan gaat het ineens heel rap dicht bij elkaar zitten", aldus de Nederlander. Dat teams elkaars auto’s nauwgezet bestuderen, is geen verrassing: Verstappen gaf eerder al toe dat ook hij regelmatig een blik werpt op de bolides van de concurrentie.