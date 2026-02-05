De Formule 1 maakt zich op voor ingrijpende regelwijzigingen en dat zorgt voor flink wat speculatie over de verhoudingen. Oud-coureur Riccardo Patrese kijkt met extra belangstelling naar Max Verstappen, die volgens hem bij uitstek de man is om te excelleren in het nieuwe tijdperk.

De F1 gaat komend seizoen drastisch veranderen. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen gaan de motor, chassis en aerodynamica op de schop en staat de sport voor één van de grootste technische omwentelingen in jaren. Zelfs na de eerste besloten testdagen in Barcelona is het nog gissen hoe de teams ervoor staan richting het nieuwe seizoen.

‘Verstappen past perfect bij deze regels’

Volgens Patrese is Verstappen beter dan wie ook toegerust voor die veranderingen. "Voor mij is Max Verstappen honderd procent de coureur die zich het snelst zal aanpassen aan de nieuwe reglementen", vertelt de Italiaan bij BetVictor Online Casino. "Hij voelt zich helemaal op zijn plek in zo’n technische omgeving. Max leeft in de simulator en weet exact hoe hij met alle systemen en knoppen moet omgaan", klinkt het vol overtuiging.

De voormalig Formule 1-coureur benadrukt wel dat begeleiding vanuit de teams cruciaal wordt. "De nieuwe generatie rijders is gewend aan complexe technologie, maar met deze regels is het nóg belangrijker dat teams perfect uitleggen hoe alles werkt. Wie dat het beste voor elkaar heeft, pakt meteen een voordeel", aldus Patrese.

Zorgen over begrijpelijkheid voor fans

Waar Patrese vertrouwen heeft in de coureurs, is hij een stuk kritischer richting de sport zelf. De Italiaan vreest dat de Formule 1 voor het grote publiek te ingewikkeld wordt. "Je krijgt fases met vol vermogen, dan valt het elektrische deel weg en blijft alleen de verbrandingsmotor over", legt hij uit. "Als mensen dachten dat Formule 1 al lastig te volgen was, dan wordt het nu echt twee keer zo complex", waarschuwt hij.

Toch durft Patrese al voorzichtig vooruit te kijken naar de titelstrijd. "Alles wijst erop dat Max Verstappen opnieuw de man is om te kloppen en waarschijnlijk wereldkampioen wordt", stelt hij. Tegelijkertijd sluit hij verrassingen niet uit. "Ferrari kan misschien verrassen. Lewis Hamilton heeft nog altijd de motivatie en kan intern de strijd aangaan met Charles Leclerc", zegt Patrese, die daar meteen aan toevoegt: "Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat Leclerc uiteindelijk laat zien dat hij net iets meer pure snelheid heeft dan Lewis", besluit hij.