Verstappen gebombardeerd tot titelfavoriet: "Hij gaat het beste om met de nieuwe auto's"

De Formule 1 maakt zich op voor ingrijpende regelwijzigingen en dat zorgt voor flink wat speculatie over de verhoudingen. Oud-coureur Riccardo Patrese kijkt met extra belangstelling naar Max Verstappen, die volgens hem bij uitstek de man is om te excelleren in het nieuwe tijdperk.

De F1 gaat komend seizoen drastisch veranderen. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen gaan de motor, chassis en aerodynamica op de schop en staat de sport voor één van de grootste technische omwentelingen in jaren. Zelfs na de eerste besloten testdagen in Barcelona is het nog gissen hoe de teams ervoor staan richting het nieuwe seizoen.

‘Verstappen past perfect bij deze regels’

Volgens Patrese is Verstappen beter dan wie ook toegerust voor die veranderingen. "Voor mij is Max Verstappen honderd procent de coureur die zich het snelst zal aanpassen aan de nieuwe reglementen", vertelt de Italiaan bij BetVictor Online Casino. "Hij voelt zich helemaal op zijn plek in zo’n technische omgeving. Max leeft in de simulator en weet exact hoe hij met alle systemen en knoppen moet omgaan", klinkt het vol overtuiging.

De voormalig Formule 1-coureur benadrukt wel dat begeleiding vanuit de teams cruciaal wordt. "De nieuwe generatie rijders is gewend aan complexe technologie, maar met deze regels is het nóg belangrijker dat teams perfect uitleggen hoe alles werkt. Wie dat het beste voor elkaar heeft, pakt meteen een voordeel", aldus Patrese.

Zorgen over begrijpelijkheid voor fans

Waar Patrese vertrouwen heeft in de coureurs, is hij een stuk kritischer richting de sport zelf. De Italiaan vreest dat de Formule 1 voor het grote publiek te ingewikkeld wordt. "Je krijgt fases met vol vermogen, dan valt het elektrische deel weg en blijft alleen de verbrandingsmotor over", legt hij uit. "Als mensen dachten dat Formule 1 al lastig te volgen was, dan wordt het nu echt twee keer zo complex", waarschuwt hij.

Toch durft Patrese al voorzichtig vooruit te kijken naar de titelstrijd. "Alles wijst erop dat Max Verstappen opnieuw de man is om te kloppen en waarschijnlijk wereldkampioen wordt", stelt hij. Tegelijkertijd sluit hij verrassingen niet uit. "Ferrari kan misschien verrassen. Lewis Hamilton heeft nog altijd de motivatie en kan intern de strijd aangaan met Charles Leclerc", zegt Patrese, die daar meteen aan toevoegt: "Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat Leclerc uiteindelijk laat zien dat hij net iets meer pure snelheid heeft dan Lewis", besluit hij.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.394

De volgende 'kenner' zal vinden dat Lando favoriet is.
Daarna komt er 'n 'kenner' die vind dat Oscar favoriet is.
Weer 'n ander vind dat Charles favoriet is...enz...enz...

  • 3
  • 5 feb 2026 - 08:39
Reacties (12)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.488

    Mercedes die doet niet meer mee, of hij denkt dat Russel geen kans maakt, dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 08:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.394

      De volgende 'kenner' zal vinden dat Lando favoriet is.
      Daarna komt er 'n 'kenner' die vind dat Oscar favoriet is.
      Weer 'n ander vind dat Charles favoriet is...enz...enz...

      • + 3
      • 5 feb 2026 - 08:39
    • John6

      Posts: 11.488

      Ja ik weet het Ouw ze lullen allemaal maar raak voor een knaak, al zal die Patrese wel neer vangen voor zijn verhaal te doen bij BetVictor Online Casino.

      Persoonlijk weet ik het ook niet wie het snelste zal zijn, ik heb het idee dat ook niemand anders dat weet, dus gewoon afwachten tot volgende maand tot de eerste race van start gaat.

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 10:04
    • F1jos

      Posts: 4.993

      Het valt enorm tegen dat de goat niet tot de favoriet wordt genoemd, gelukkig voldoet hij vooralsnog als 2e rijder.

      • + 1
      • 5 feb 2026 - 11:58
  • mario

    Posts: 15.033

    Ik vind dat je daar nu nog helemaal niets over kunt zeggen... Patrese is zeker de schaduw van Max en dat hij dat daardoor allemaal nu al weet....

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 08:33
  • Williams_F1

    Posts: 1.323

    de kampioen is al bekend, sterkte de komende jaren aan alle fans..:)

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 09:20
  • Illym3ns

    Posts: 210

    Wat duurt die winter toch altijd lang hè....

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 09:56
  • Ferrari412T1

    Posts: 459

    Onzin. Ik denk dat Verstappen juist geen titelfavoriet zal zijn. Ik verwacht nogal wat problemen met die Ford motor.

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 11:12
    • monzaron

      Posts: 738

      Dat denk ik ook. Laten we blij zijn dat Verstappen wel invloed kan krijgen in de strijd om het kampioenschap. Met een paar goede resultaten zou ik al tevreden zijn, alles wat beter gaat is dan een bonus 😀

      • + 1
      • 5 feb 2026 - 11:23
    • da_bartman

      Posts: 6.399

      ik verwacht ook problemen met de Ford motor, gelukkig heeft Max een RBPT motor achterin liggen.

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 12:44
  • Pietje Bell

    Posts: 33.010

    Zoals bekend is staan de oude en nieuwe jet van Max op Innsbruck Airport en er werd
    aangenomen dat Max daar met zijn familie is om te gaan skiën.
    Gisteren heeft Victoria een story gedeeld waarin te zien is dat ze skikleding heeft
    gekregen met het onderschrift " om hem binnenkort te dragen".
    Nu net heeft ze een story gedeeld waarin ze de speelkamer van de kinderen laat zien
    en het dus lijkt alsof ze thuis is.
    Victoria is niet iemand die dagen later pas story's post, soms een dag later.
    Het lijkt er dus op dat ze idd in de krokusvakantie gaan skiën.
    Of ze heeft dit toch bewust gedaan omdat de 2 jets in Innsbruck zijn gespot. en zo Max
    zijn privacy wil beschermen.
    Het zou ook kunnen dat Max met Vermeulen en Jos aan het skiën is. Simone is thuis
    liet ze gisteren op haar IG zien, met vriendinnen aan het poolen oid.
    We gaan het zien.

    https://postimg.cc/9RzBNm5p

    https://postimg.cc/2qnxscVG

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 11:45

