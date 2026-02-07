Het team van Mercedes geldt voor het aankomende Formule 1-seizoen als de grote titelfavoriet. De Duitse renstal heeft een sterke eerste wintertest achter de rug, al liggen ze wel flink onder vuur. Als ze dit seizoen kunnen domineren, dan kunnen ze Ferrari aflossen als de motorfabrikant met de meeste zeges in de Formule 1.

Mercedes geldt al geruime tijd als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en het lijkt erop dat Mercedes alles goed onder controle heeft. Tijdens de besloten wintertest in Barcelona kenden ze weinig problemen, reden ze ruim vijfhonderd rondjes en waren hun rondetijden ook opvallend sterk.

Mercedes maakt gebruik van een vermeend motortrucje met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer pk hebben dan de concurrentie. Niet alleen Mercedes kan hiervan profiteren, maar ook klantenteams Alpine, McLaren en Williams. De andere fabrikanten Ferrari, Honda en Audi zijn hier niet zo blij mee, en ze maken er werk van om strengere regels op tafel te krijgen waardoor Mercedes kan worden afgeremd.

Welk record kan Mercedes verbreken?

Als de Mercedes-teams dit jaar kunnen domineren, dan kunnen ze een opvallend record van Ferrari uit de boeken rijden. In de hele geschiedenis van de Formule 1 zijn er tot nu toe 238 races gewonnen door een coureur met een Mercedes-krachtbron in zijn auto. De motorleverancier met de meeste zeges ooit in de sport, is nog altijd Ferrari met 249 zeges. Als Mercedes, McLaren, Alpine of Williams kan winnen, dan kunnen ze dit opvallende record overnemen van de iconische Italiaanse autobouwer.

Kan Ford toeslaan?

Verder is de kans klein dat er verschuivingen gaan plaatsvinden in dit lijstje. De nummer drie op deze lijst is immers Ford Cosworth, alhoewel de Amerikanen dit jaar samenwerken met Red Bull, staat de krachtbron nu bekend onder de naam Red Bull Powertrains-Ford. De nummer vier in deze lijst is Renault, en zij hebben net hun laatste seizoen in de koningsklasse achter de rug.

Motorleveranciers met de meeste zeges in de Formule 1:

1. Ferrari - 249 zeges

2. Mercedes - 238 zeges

3. Ford Cosworth - 176 zeges

4. Renault - 169 zeges

5. Honda - 89 zeges