Mercedes kan iconisch Ferrari-record eindelijk verbreken

Mercedes kan iconisch Ferrari-record eindelijk verbreken

Het team van Mercedes geldt voor het aankomende Formule 1-seizoen als de grote titelfavoriet. De Duitse renstal heeft een sterke eerste wintertest achter de rug, al liggen ze wel flink onder vuur. Als ze dit seizoen kunnen domineren, dan kunnen ze Ferrari aflossen als de motorfabrikant met de meeste zeges in de Formule 1.

Mercedes geldt al geruime tijd als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en het lijkt erop dat Mercedes alles goed onder controle heeft. Tijdens de besloten wintertest in Barcelona kenden ze weinig problemen, reden ze ruim vijfhonderd rondjes en waren hun rondetijden ook opvallend sterk.

Mercedes maakt gebruik van een vermeend motortrucje met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer pk hebben dan de concurrentie. Niet alleen Mercedes kan hiervan profiteren, maar ook klantenteams Alpine, McLaren en Williams. De andere fabrikanten Ferrari, Honda en Audi zijn hier niet zo blij mee, en ze maken er werk van om strengere regels op tafel te krijgen waardoor Mercedes kan worden afgeremd.

Welk record kan Mercedes verbreken?

Als de Mercedes-teams dit jaar kunnen domineren, dan kunnen ze een opvallend record van Ferrari uit de boeken rijden. In de hele geschiedenis van de Formule 1 zijn er tot nu toe 238 races gewonnen door een coureur met een Mercedes-krachtbron in zijn auto. De motorleverancier met de meeste zeges ooit in de sport, is nog altijd Ferrari met 249 zeges. Als Mercedes, McLaren, Alpine of Williams kan winnen, dan kunnen ze dit opvallende record overnemen van de iconische Italiaanse autobouwer.

Kan Ford toeslaan?

Verder is de kans klein dat er verschuivingen gaan plaatsvinden in dit lijstje. De nummer drie op deze lijst is immers Ford Cosworth, alhoewel de Amerikanen dit jaar samenwerken met Red Bull, staat de krachtbron nu bekend onder de naam Red Bull Powertrains-Ford. De nummer vier in deze lijst is Renault, en zij hebben net hun laatste seizoen in de koningsklasse achter de rug.

Motorleveranciers met de meeste zeges in de Formule 1:

1. Ferrari - 249 zeges

2. Mercedes - 238 zeges

3. Ford Cosworth - 176 zeges

4. Renault - 169 zeges

5. Honda - 89 zeges

Wie heeft Mercedes titelfavoriet gemaakt?
Naar de hand van meest gereden rondjes maakt je blijkbaar favo.
Is het nou een testweek voor teams om de auto.s te testen op werking tussen alle componenten en of de coureur de auto er een goed gevoel bij krijgt en de afstellingen meteen positief zijn?
Of... [Lees verder]

    Wie heeft Mercedes titelfavoriet gemaakt?
    Naar de hand van meest gereden rondjes maakt je blijkbaar favo.
    Is het nou een testweek voor teams om de auto.s te testen op werking tussen alle componenten en of de coureur de auto er een goed gevoel bij krijgt en de afstellingen meteen positief zijn?
    Of testen ze wie er al meteen het snelst zal zijn?
    ik las dat veel coureurs zeiden dat het goed voelde en ze blij werden, en een paar weer niet. ok maar dat wil nog niks zeggen kwa de snelste zijn van de 22 monocoque'ers....

      In het bericht over Stella van McLaren stel ik ook dat je nu echt nog geen voorspelling kunt doen wie er het beste hun huiswerk heeft gemaakt...
      Dus eensch met jou!!! 👍🏽

      Ik ben wel benieuwd wie jij denkt dat het sterkste team is?
      Ferrari? McLaren?

      Dat was meteen mijn eerste vraag.

      Ik ben wel benieuwd aan wie jij de vraag stelt @Rimmer...???

      Ik ook.

      Als je de vraag aan mij stelt @Rimmer dan is dat niet denkt maar speculeer ik Ferrari natuurlijk omdat dat "mijn" team is. maar niemand en zelfs niet een van de teams kan nu zeggen wie de sterkste is want ook dan zou dat een speculatie zijn! ook zij weten het niet. Niemand heeft volle toeren gedraaid puur om te kijken of alles lekker zit en niet alleen motorisch, elektrisch. Wie weet weten we volgende week iets meer misschien....

      Mag de compressie truuk blijven, dan is voor mij op de lange termijn McLaren favoriet. Die hebben 2 paradigma verschuivers. De eerste is dat ze nu 2 jaar lang het beste ontwerpteam hebben De tweede is dat ze nog steeds als enige (dit is een beetje een aanname) dat systeem in de velgen die er zo perfect voor zorgt dat de banden binnen de juiste window blijven.

      Maar uiteraard is het speculatie.

      Dus beste auto in potentie. Beste motor, als de geruchten kloppen. Beste auto op race snelheid. Erg goede rijders.

      Uiteraard als het geen Verstappen wordt hoop ik op Leclerc als kampioen. Maar goed. Ik heb verder geen idee.

      Alles hangt op het moment aan elkaar met aannames.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

