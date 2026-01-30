George Russell is zich ervan bewust dat hij beschikt over een ijzersterke auto. De Brit reed in zijn splinternieuwe Mercedes een gigantisch aantal ronden en kwam ook meteen op snelheid. Echter denkt Russell ook concurrentie te hebben en wees hij tijdens de shakedown in Barcelona voornamelijk naar Max Verstappen en Red Bull Racing.

Het lijkt er sterk op dat Mercedes de torenhoge verwachtingen voor komend Formule 1-seizoen, voorlopig waar maakt. Door het gigantische aantal ronden van Russell en Andrea Kimi Antonelli - naar verluidt al over de 400 ronden - lijkt het team uit Brackley voorlopig een voorsprong te hebben op de rest van de F1-teams.

Russell wuift favorietenrol weg

Na de donderdag in Barcelona was iedereen in de paddock het er wel over eens dat Mercedes de zaken heel goed op orde heeft. Echter wilde Russell logischerwijs nog geen harde uitspraken doen en wees hij voornamelijk naar andere teams. "Wat de aandrijflijn betreft, zien we bij sommige concurrenten indrukwekkende dingen, en dat is eerlijk gezegd best verrassend", aldus Russell tegenover F1TV waarmee hij doelde op Red Bull dat samen met Ford een nieuwe motor heeft gebouwd.

"Goed gedaan, maar het is natuurlijk pas drie dagen na de start van een seizoen met 24 races, dus je moet niet te snel oordelen", voegde hij daar voorzichtig aan toe.

Nieuwe fabrikanten in de F1

Door de samenwerking van Red Bull en Ford en de komst van Audi in de F1, zijn er twee nieuwe fabrikanten bij in de koningsklasse van de autosport. Russell had verwacht dat zij tegen meer problemen aan zouden lopen, maar in de ogen van de Engelsman, viel dat reuze mee.

"Maar ik denk dat veel mensen hadden verwacht dat de nieuwe leveranciers van aandrijfeenheden het moeilijk zouden krijgen, en ze hebben het tot nu toe goed gedaan", zo sloot hij uiteindelijk af.