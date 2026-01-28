Lewis Hamilton trapte gisteren zijn testweek af door de middagsessie in Barcelona voor zijn rekening te nemen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dit jaar een goed seizoen af te werken, maar volgens Karun Chandhok gaat er nu al iets fout. De analist vraagt zich af waarom Hamilton nog niet samenwerkt met zijn nieuwe race-engineer.

Het team van Ferrari werkte vorige week een shakedown af op Fiorano, en maakte gisteren hun eerste meters van de testweek. Op het natte circuit van Barcelona trapte Charles Leclerc de dag af, waarna Hamilton in de middag het stuur overnam. Aangezien het om een besloten test gaat, valt er weinig te zeggen over de rondetijden en het gereden aantal rondjes. Wat wel uitlekte, was dat beide coureurs werkten met Leclercs race-engineer Bryan Bozzi.

Hamilton werkte vorig jaar samen met Riccardo Adami, maar dat was geen gelukkig huwelijk. De twee kibbelden met enige regelmaat over de boordradio, en de communicatie verliep zeer stroef. Ferrari heeft voor aankomend seizoen dan ook besloten om een verandering door te voeren. Hamilton krijgt een nieuwe engineer, maar die is nog niet aanwezig in Barcelona. Beide coureurs werken daarom samen met Bozzi.

De alarmbellen gaan af

Volgens oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is dit een probleem. Bij Sky Sports legt de Indiër zijn mening uit: "Iets anders wat bij mij de alarmbellen laat afgaan, is de situatie met zijn engineer. We hebben begrepen dat Bryan Bozzi de auto runde, ook voor Lewis. Dat verbaast me, om eerlijk te zijn. De relatie tussen coureur en race-engineer is zó belangrijk."

Welke fout maakt Ferrari?

Chandhok stelt dat Ferrari hier een grote fout heeft gemaakt: "Ze hebben geen situatie kunnen creëren waar Lewis die relatie tijdens de winter kan opbouwen. Ik had graag gezien dat hij simulatordagen en TPC-tests kon doen. Je moet die persoon in het engineeringteam integreren. Het publiek hoort de discussies tussen de coureur en de engineer, maar dat is slechts een klein gedeelte vergeleken met de belangrijkere gesprekken in het kantoortje van de engineers."

"Ik vind het best verwarrend dat we nu op dit punt zijn, we zijn begonnen met testen, en het opbouwen van die relatie is nog niet eens begonnen. Dat gebeurt ook nog eens na een seizoen dat niet zo goed was."