user icon
icon

Sky-analist wijst alarmerende situatie van Hamilton bij Ferrari aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky-analist wijst alarmerende situatie van Hamilton bij Ferrari aan

Lewis Hamilton trapte gisteren zijn testweek af door de middagsessie in Barcelona voor zijn rekening te nemen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dit jaar een goed seizoen af te werken, maar volgens Karun Chandhok gaat er nu al iets fout. De analist vraagt zich af waarom Hamilton nog niet samenwerkt met zijn nieuwe race-engineer.

Het team van Ferrari werkte vorige week een shakedown af op Fiorano, en maakte gisteren hun eerste meters van de testweek. Op het natte circuit van Barcelona trapte Charles Leclerc de dag af, waarna Hamilton in de middag het stuur overnam. Aangezien het om een besloten test gaat, valt er weinig te zeggen over de rondetijden en het gereden aantal rondjes. Wat wel uitlekte, was dat beide coureurs werkten met Leclercs race-engineer Bryan Bozzi.

Meer over Ferrari Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

22 jan

Hamilton werkte vorig jaar samen met Riccardo Adami, maar dat was geen gelukkig huwelijk. De twee kibbelden met enige regelmaat over de boordradio, en de communicatie verliep zeer stroef. Ferrari heeft voor aankomend seizoen dan ook besloten om een verandering door te voeren. Hamilton krijgt een nieuwe engineer, maar die is nog niet aanwezig in Barcelona. Beide coureurs werken daarom samen met Bozzi.

De alarmbellen gaan af

Volgens oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is dit een probleem. Bij Sky Sports legt de Indiër zijn mening uit: "Iets anders wat bij mij de alarmbellen laat afgaan, is de situatie met zijn engineer. We hebben begrepen dat Bryan Bozzi de auto runde, ook voor Lewis. Dat verbaast me, om eerlijk te zijn. De relatie tussen coureur en race-engineer is zó belangrijk."

Welke fout maakt Ferrari?

Chandhok stelt dat Ferrari hier een grote fout heeft gemaakt: "Ze hebben geen situatie kunnen creëren waar Lewis die relatie tijdens de winter kan opbouwen. Ik had graag gezien dat hij simulatordagen en TPC-tests kon doen. Je moet die persoon in het engineeringteam integreren. Het publiek hoort de discussies tussen de coureur en de engineer, maar dat is slechts een klein gedeelte vergeleken met de belangrijkere gesprekken in het kantoortje van de engineers."

"Ik vind het best verwarrend dat we nu op dit punt zijn, we zijn begonnen met testen, en het opbouwen van die relatie is nog niet eens begonnen. Dat gebeurt ook nog eens na een seizoen dat niet zo goed was." 

Glasvezelcoureur

Posts: 781

Tja, Ferrari is als merk dé naam in Formule 1, maar is als team een draak van een organisatie. Ze krijgen het er maar níet voor elkaar om een geoliede menselijke machine te maken.

De roep (niet alleen van mij) om die race-engineer te vervangen klinkt al zo ontzettend lang. En dan hébben ze de... [Lees verder]

  • 3
  • 28 jan 2026 - 10:07
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Karun Chandhok Ferrari F1 Test Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • DutchTifosi

    Posts: 2.801

    Als ik een euro zou krijgen voor iedere "alarmerende" kop over Ferrari van de afgelopen jaar dan was ik inmiddels miljonair.

    • + 2
    • 28 jan 2026 - 09:51
  • shakedown

    Posts: 1.581

    Wat een onzin. Er volgens nog 6 test waarin ze elkaar prima kunnen gaan vinden. En heel eerlijk. Zo moeilijk is het toch niet? De band opbouwen kost maanden, zo niet jaren. Dan is deze test niet zo interessant

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 09:59
    • iOosterbaan

      Posts: 2.093

      Is meer het idee dat als die persoon er nu al niet eens is, waarom is die er dan wel bij de volgende test? If so, waarom was die er nu al niet dan? Als het echt die Grosjean vanuit McLaren moet worden (die tot op heden die rol nog niet eens gehad heeft) en ze moeten wachten tot hij uberhaupt overgestapt is (hij schijnt ook een korte gardening leave te hebben)....dan komt die dus niet voor de tests gedaan zijn. Alles bij elkaar geen lekker begin.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 10:39
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 780

    Tja, Ferrari is als merk dé naam in Formule 1, maar is als team een draak van een organisatie. Ze krijgen het er maar níet voor elkaar om een geoliede menselijke machine te maken.

    De roep (niet alleen van mij) om die race-engineer te vervangen klinkt al zo ontzettend lang. En dan hébben ze de knoop eindelijk opgespoord en doorgehakt, weten ze het weer niet voor elkaar te krijgen de juiste vervanger op het meeste ideale en logische moment in te zetten...

    Als je mij vraagt kan Ferrari (als het de Italiaanse filosofie niet wil veranderen) nog even lang wachten op een nieuwe F1-titel, als ze nu al droog staat...

    • + 3
    • 28 jan 2026 - 10:07

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar