Piastri geeft toe dat McLaren belangrijke fouten heeft gemaakt

Oscar Piastri greep vorig jaar nipt naast de wereldtitel in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur verloor de interne strijd van Lando Norris en werd ook ingehaald door Red Bull-coureur Max Verstappen. Piastri had last van de Papaja Rules bij McLaren, maar stelt wel dat er voor komend seizoen niets gaat veranderen.

Bij het team van McLaren mochten Norris en Piastri vorig jaar 'gewoon' met elkaar vechten. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd, maar de interne teamregels begonnen halverwege het seizoen negatief uit te pakken voor Piastri. Hij moest in Monza zijn positie opgeven na een mislukte pitstop van Norris, en dit zorgde voor veel frustratie bij de Australiër.

Het zorgde voor veel speculatie, en er werd gesteld dat McLaren Norris bevoordeelde. Dit werd stevig ontkend door iedereen binnen McLaren, maar dat betekende niet dat kenners vraagtekens plaatsten bij de onduidelijke Papaja Rules. Aan het einde van de rit stond Norris met de wereldbeker in zijn handen, terwijl Piastri genoegen moest nemen met de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Hoe kijkt Piastri naar de Papaja Rules?

Piastri wil er niet te lang stil bij blijven staan. De Australische coureur werd naar de Papaja Rules gevraagd door ESPN: "Ik denk dat ik vorig jaar een eerlijke kans heb gehad en ik verwacht dit jaar precies hetzelfde. Maar het is wel zo dat bepaalde dingen vorig jaar beter hadden gekund."

"Ik denk dat dat ook wel duidelijk was voor iedereen die keek. Maar voor mij was er geen enkel moment waarop ik het gevoel had dat er slechte intenties waren of dat ik vraagtekens moest plaatsen bij de gedachten achter bepaalde dingen. Maar ik denk wel dat er dingen waren die beter hadden gekund, situaties die we anders hadden moeten aanpakken."

'Dit hoort bij de Formule 1'

Piastri wil hier echter niet te lang stil bij blijven staan: "Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij een elitesport en het is onderdeel van de Formule 1. Je kan niet altijd de beste beslissing nemen, je zal nooit iedereen tevreden kunnen houden. Dat hoort bij de unieke natuur van de Formule 1, het is een teamsport waar je aan het einde een individuele prijs kan winnen. Ik denk dat ik vorig jaar een goede kans heb gehad, en we werken eraan om te kijken hoe we het kunnen verbeteren."

Politik

Posts: 9.690

Het teruggeven van zijn plek in Monza is mijn inziens verschrikkelijk opgeblazen door de buitenwacht en niet in het juiste perspectief geplaatst.
Bovendien was hij zonder die teamorder ook niet boven Norris geëindigd.

Jammer genoeg werd dit incident in Monza door sommigen voor de rest van het... [Lees verder]

  • 10
  • 5 feb 2026 - 11:00
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.275

    De spijker op zijn kop als je het mij vraagt.

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 10:08
    • HarryLam

      Posts: 5.211

      Ja hoor....een pluim voor het meest vage verhaal, totaal zinloze publicatie.

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 12:58
  • John6

    Posts: 11.488

    Oscar lag mijlen voor op Lando, dat heeft hij gewoon zelf verprutst door een hele slechte reeks neer te zetten.

    Dat McLaren aan het klooien was dat zag iedereen wel, maar als Oscar zijn vorm had vastgehouden dan had hij gewoon de titel gewonnen.

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 10:50
  • Politik

    Posts: 9.690

    Het teruggeven van zijn plek in Monza is mijn inziens verschrikkelijk opgeblazen door de buitenwacht en niet in het juiste perspectief geplaatst.
    Bovendien was hij zonder die teamorder ook niet boven Norris geëindigd.

    Jammer genoeg werd dit incident in Monza door sommigen voor de rest van het seizoen aangegrepen, om alles wat er bij Mclaren gebeurde en beslist werd, onder een vergrootglas te leggen. En erger nog, daarbij te speculeren dat Piastri benadeelt werd.

    Piastri heeft een heel leerzaam seizoen achter de rug en zal, hoop ik, beseffen dat hij het zelf behoorlijk heeft laten liggen de tweede seizoenshelft van 2025.
    Om daar vervolgens zijn voordeel mee te doen voor 2026.

    • + 10
    • 5 feb 2026 - 11:00
  • StevenQ

    Posts: 10.165

    Maar Oscar zelf ook

    • + 2
    • 5 feb 2026 - 11:05
  • HermanInDeZon

    Posts: 602

    2025 was een leer jaar.

    Nu pijnlijk, maar moest hij de komende jaren verschillende titels halen ( waar hij zeker het potentieel voor heeft ) praat er binnen tien jaar niemand meer over - net zoals de verloren titel van Hamilton bij zijn debuut

    • + 3
    • 5 feb 2026 - 11:10
  • Dale U

    Posts: 1.804

    Oscar zou het karakter van zijn manager moeten hebben, tevens moet hij weg bij McLaren, stiekem is hij gewoon 2e rijder dit jaar en die emmer loopt vol......
    Ga in 2027 naar Audi, lekker als 1e rijder en bouw dat team verder op, laat zien dat je die skills hebt.

    • + 3
    • 5 feb 2026 - 11:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 602

      Nee, hij is geen tweede rijder.
      Hij heeft meer fouten gemaakt dan de andere en daarom is hij geen wereldkampioen.
      Geen schande in je derde jaar.

      • + 4
      • 5 feb 2026 - 11:35

