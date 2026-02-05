Oscar Piastri greep vorig jaar nipt naast de wereldtitel in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur verloor de interne strijd van Lando Norris en werd ook ingehaald door Red Bull-coureur Max Verstappen. Piastri had last van de Papaja Rules bij McLaren, maar stelt wel dat er voor komend seizoen niets gaat veranderen.

Bij het team van McLaren mochten Norris en Piastri vorig jaar 'gewoon' met elkaar vechten. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd, maar de interne teamregels begonnen halverwege het seizoen negatief uit te pakken voor Piastri. Hij moest in Monza zijn positie opgeven na een mislukte pitstop van Norris, en dit zorgde voor veel frustratie bij de Australiër.

Het zorgde voor veel speculatie, en er werd gesteld dat McLaren Norris bevoordeelde. Dit werd stevig ontkend door iedereen binnen McLaren, maar dat betekende niet dat kenners vraagtekens plaatsten bij de onduidelijke Papaja Rules. Aan het einde van de rit stond Norris met de wereldbeker in zijn handen, terwijl Piastri genoegen moest nemen met de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Hoe kijkt Piastri naar de Papaja Rules?

Piastri wil er niet te lang stil bij blijven staan. De Australische coureur werd naar de Papaja Rules gevraagd door ESPN: "Ik denk dat ik vorig jaar een eerlijke kans heb gehad en ik verwacht dit jaar precies hetzelfde. Maar het is wel zo dat bepaalde dingen vorig jaar beter hadden gekund."

"Ik denk dat dat ook wel duidelijk was voor iedereen die keek. Maar voor mij was er geen enkel moment waarop ik het gevoel had dat er slechte intenties waren of dat ik vraagtekens moest plaatsen bij de gedachten achter bepaalde dingen. Maar ik denk wel dat er dingen waren die beter hadden gekund, situaties die we anders hadden moeten aanpakken."

'Dit hoort bij de Formule 1'

Piastri wil hier echter niet te lang stil bij blijven staan: "Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij een elitesport en het is onderdeel van de Formule 1. Je kan niet altijd de beste beslissing nemen, je zal nooit iedereen tevreden kunnen houden. Dat hoort bij de unieke natuur van de Formule 1, het is een teamsport waar je aan het einde een individuele prijs kan winnen. Ik denk dat ik vorig jaar een goede kans heb gehad, en we werken eraan om te kijken hoe we het kunnen verbeteren."