Sergio Pérez spreekt van een droom die uitkomt nu hij bij Cadillac F1 terugkeert in de Formule 1. De Mexicaan probeert de verwachtingen te temperen, maar is ervan overtuigd dat zijn ervaring een belangrijke rol kan spelen in de opbouw van het gloednieuwe project.

Het afscheid van Pérez bij Red Bull Racing was eind 2024 nog maar net een feit, of zijn naam viel al nadrukkelijk bij het ambitieuze Formule 1-plan van Cadillac. Het Amerikaanse team stond toen aan het begin van zijn avontuur en kon de routine, knowhow en commerciële waarde van de ervaren coureur goed gebruiken. De aankondiging van Pérez als vaste rijder in augustus 2025 kwam dan ook voor weinigen als een verrassing.

Nieuw hoofdstuk voor ervaren Pérez

Pérez maakte zijn Formule 1-debuut in 2011 bij Sauber en reed daarna voor McLaren, Force India en Red Bull. Zijn terugkeer op de grid ziet hij als een bijzonder nieuw hoofdstuk. De Mexicaan is zich ervan bewust dat Cadillac nog volop in ontwikkeling is, maar juist dat vooruitzicht geeft hem extra motivatie.

Hij gaf aan, "ik zit vol energie en kijk er enorm naar uit om samen met dit team te beginnen. We hebben een lange voorbereiding achter de rug en ontdekken elke week nieuwe dingen. Dat ik dit avontuur mag aangaan met een merk als Cadillac voelt voor mij echt als iets unieks."

Ervaring als wapen

Volgens Pérez kan zijn jarenlange ervaring met uiteenlopende auto’s en reglementen van grote waarde zijn voor een nieuw team. Hij stelde, "na veertien seizoenen in de Formule 1 heb ik veel meegemaakt. Bij een nieuw project kun je die kennis het best inzetten en delen."

Ook de samenwerking met Cadillac voelt vanaf het eerste moment goed. Pérez zei daarover, "ik voelde me meteen welkom. Vanaf dag één kreeg ik het gevoel dat ze mij echt als onderdeel van dit project zien, en dat is voor een coureur enorm belangrijk."

Realisme en vertrouwen

De Mexicaan benadrukt dat Cadillac geen wonderen moet verwachten in het eerste jaar. Het team bouwt aan iets voor de lange termijn en moet concurreren met gevestigde namen die al jaren op topniveau opereren.

Toch overheerst het optimisme bij Pérez. Hij gaf aan, "het zal in het begin ongetwijfeld complex zijn, maar er werken hier veel mensen met ervaring. Ik heb er vertrouwen in dat we stappen kunnen zetten en sneller vooruitgang boeken dan sommigen verwachten."

Actieve rol in ontwikkeling

Pérez ziet voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd in de ontwikkeling van de auto. Tijdens de eerste kilometers in Barcelona werden al de nodige aandachtspunten gevonden. Hij legde uit, "al bij de shakedown kwamen er verschillende verbeterpunten naar voren. Daar zijn we nu volop mee bezig, zodat we zo goed mogelijk voorbereid aan de tests in Bahrein kunnen beginnen."