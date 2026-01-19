user icon
icon

Terugval van Verstappen verwacht: "Hij is ook maar een mens"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Terugval van Verstappen verwacht: "Hij is ook maar een mens"

Max Verstappen gaat dit jaar weer een gooi doen naar de wereldtitel in de Formule 1. Of dat gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Johhny Herbert vraagt zich dan ook hardop af of Verstappen wel een prominente rol blijft spelen.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel. Hij kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar leek daar na afloop nauwelijks mee te zitten. De blik ging al snel naar voren, en voor Red Bull is dat zeer belangrijk. Ze rijden vanaf dit jaar immers met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Of dit een succesformule is, moet nog blijken.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Er wordt in ieder geval veel verwacht van Verstappen, die gaat jagen op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlandse coureur lijkt zich weer helemaal op zijn plek te voelen, en volgens kenners kan hij de wereld weer gaan verrassen.

'Max is ook maar een mens'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert denkt daar echter anders over. De Brit doet zijn uitspraken bij een gokplatform: "Max Verstappen is ook maar een mens. Er bestaat een kans dat de nieuwe auto hem tegenvalt. Ja, hij is op dit moment de beste coureur op de grid, maar dat betekent niet automatisch dat hij ook de snelste coureur op de baan is."

Past de auto wel bij Verstappens rijstijl?

Volgens Herbert is het niet uitgesloten dat Verstappen ver terugvalt: "Het hangt allemaal af van de prestaties van de auto en de vraag of de auto wel bij je rijstijl past. Kijk naar de situatie van Hamilton vorig jaar, hij paste niet bij zijn auto en verloor daardoor veel snelheid."

"Zo bestaat er ook een kans dat de nieuwe reglementen een bepaalde type coureur bevoordelen. Lando Norris zou kunnen profiteren van de nieuwe auto's, en zich nog verder ontwikkelen als coureur. Net zoals Max zelf deed na 2021."

Nadeel voor Verstappen?

Herbert verwacht problemen voor Verstappen: "Er is altijd een kans dat een coureur volwassener en completer wordt als een nieuwe auto goed bij zijn rijstijl past. Kan Max nadeel ondervinden van de nieuwe regels? Ja, want in de Formule 1 heb je ook een menselijk aspect. Er zijn altijd inconsistenties en de beste coureurs proberen die te minimaliseren. Coureurs als Verstappen, Hamilton en Norris zullen zich dit jaar moeten aanpassen. Externe invloeden kunnen het kampioenschap beslissen."

arone

Posts: 1.167

pffffh ik begin deze artikelen al vaak bij de tweede of derde alinia maar na het zien van de naam Sjonnie gelijk hier naar beneden gescrolled om er over te zeiken.

  • 6
  • 19 jan 2026 - 10:51
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • arone

    Posts: 1.167

    pffffh ik begin deze artikelen al vaak bij de tweede of derde alinia maar na het zien van de naam Sjonnie gelijk hier naar beneden gescrolled om er over te zeiken.

    • + 5
    • 19 jan 2026 - 10:51
  • Beamer

    Posts: 1.860

    Als ik kijk naar de huidige grid, dan zie ik 2 coureurs die zich altijd kunnen aanpassen aan welke auto dan ook. Dat zijn Verstappen en Alonso, bij de andere coureurs is het toch afwachten of ze wel of niet met de auto kunnen omgaan.

    • + 2
    • 19 jan 2026 - 10:55
    • snailer

      Posts: 31.436

      Leclerc heeft zich na Verstappen en Perez ook vrij snel aangepast aan de grondeffect auto's. En in zijn rookie jaar was hij bij Sauber ook op stoom. Hij versloeg plots zijn teamgenoot dik.

      Tsjah. Als ik er over nadenk. Alonso, Leclerc en Verstappen. Wel mijn 3 favorieten. Wie weet ben ik wel een beetje biased.
      Denk dat Alonso buiten enige twijfel staat. Heeft meerdere auto generaties doorlopen. En was altijd inderdaad snel.

      Verstappen heeft 2 grote changes meegemaakt. Dit is de derde. Het zou in theorie toeval kunnen zijn. Maar goed. Ik geloof niet in toeval. Hoe makkelijk hij snel gaat in enig type auto.
      Het engige 'gevaar' dat ik zie is dat hij gedemotiveerd raakt of zijn interesse verliest.
      Ik heb het gevoel dat Alonso daar ook wat last van had begin 2025 toen de auto wat tegen viel. Pas later, na wat succesvolle updates, kwam de sterke Alonso weer terug. Heeft heel wat races op plekken gereden waar de auto niet thuis hoorde. Getuige de drs trein die hij veroorzaakte.

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 12:32
    • snailer

      Posts: 31.436

      Dat bij Leclerc bij Sauber. Was dacht ik vanaf Hongarije. Plots kon hij redelijk dik in de punten rijden. was zelfs een race bij waar hij heel lang op maar een paar seconde van de toprijders reed. Dacht op p4. Was een indrukwekkende race

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:34
  • HarryLam

    Posts: 5.159

    Wat Herbert en zijn gokplatform denk is totaal oninteressant

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 11:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar