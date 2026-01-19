Max Verstappen gaat dit jaar weer een gooi doen naar de wereldtitel in de Formule 1. Of dat gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Johhny Herbert vraagt zich dan ook hardop af of Verstappen wel een prominente rol blijft spelen.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel. Hij kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar leek daar na afloop nauwelijks mee te zitten. De blik ging al snel naar voren, en voor Red Bull is dat zeer belangrijk. Ze rijden vanaf dit jaar immers met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Of dit een succesformule is, moet nog blijken.

Er wordt in ieder geval veel verwacht van Verstappen, die gaat jagen op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlandse coureur lijkt zich weer helemaal op zijn plek te voelen, en volgens kenners kan hij de wereld weer gaan verrassen.

'Max is ook maar een mens'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert denkt daar echter anders over. De Brit doet zijn uitspraken bij een gokplatform: "Max Verstappen is ook maar een mens. Er bestaat een kans dat de nieuwe auto hem tegenvalt. Ja, hij is op dit moment de beste coureur op de grid, maar dat betekent niet automatisch dat hij ook de snelste coureur op de baan is."

Past de auto wel bij Verstappens rijstijl?

Volgens Herbert is het niet uitgesloten dat Verstappen ver terugvalt: "Het hangt allemaal af van de prestaties van de auto en de vraag of de auto wel bij je rijstijl past. Kijk naar de situatie van Hamilton vorig jaar, hij paste niet bij zijn auto en verloor daardoor veel snelheid."

"Zo bestaat er ook een kans dat de nieuwe reglementen een bepaalde type coureur bevoordelen. Lando Norris zou kunnen profiteren van de nieuwe auto's, en zich nog verder ontwikkelen als coureur. Net zoals Max zelf deed na 2021."

Nadeel voor Verstappen?

Herbert verwacht problemen voor Verstappen: "Er is altijd een kans dat een coureur volwassener en completer wordt als een nieuwe auto goed bij zijn rijstijl past. Kan Max nadeel ondervinden van de nieuwe regels? Ja, want in de Formule 1 heb je ook een menselijk aspect. Er zijn altijd inconsistenties en de beste coureurs proberen die te minimaliseren. Coureurs als Verstappen, Hamilton en Norris zullen zich dit jaar moeten aanpassen. Externe invloeden kunnen het kampioenschap beslissen."