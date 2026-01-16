Oud-coureur Johnny Herbert is van mening dat kersverse wereldkampioen Lando Norris meer respect verdient dan hij momenteel krijgt. De Brit versloeg vorig jaar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen met een voorsprong van twee punten, en volgens Herbert is dat een wereldprestatie.

Norris nam vorig jaar in Mexico de leiding over van teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Verstappen was bezig met een inhaalslag, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris te verslaan in het wereldkampioen.

'Norris verdient meer respect'

In de Stay on Track-podcast vertelt Herbert over het feit dat hij vindt dat Norris meer respect verdient dan hij momenteel krijgt voor zijn wereldkampioenschap: "Ik denk dat hij meer respect moet krijgen van mensen die aan hem twijfelen. Hij heeft veel opgeofferd en veel bereikt. Hij heeft een teamgenoot die door velen als toekomstige wereldkampioen wordt gezien. Die heeft hij verslagen."

Herbert verwacht dat Norris alleen maar sterker wordt van zijn wereldkampioenschap: "Met zijn overwinning in het WK vorig jaar, zal hij alleen maar sterker voor de dag komen. Ik hoop dat mensen hem daarvoor uiteindelijk de waardering zullen geven die hij verdient."

Norris won het wereldkampioenschap op kundige wijze

Norris startte vorig seizoen als leider in het kampioenschap door de openingsronde te winnen die in Melbourne plaatsvond. Hij behield de leiding tot Saoedi-Arabië, ronde vijf. Teamgenoot Oscar Piastri nam de leiding over van Norris en dat bleef lang het geval. Tot dat, vijftien rondes later, Lando Norris opnieuw de leiding overnam van Piastri.

Op dat moment lag Verstappen nog 36 punten achter Norris. Dat betekent dat de Nederlander maar liefst 34 punten is ingelopen op de Britse wereldkampioen in de laatste vier rondes, maar het was uiteindelijk niet genoeg om de Brit nog in te halen. Lando Norris eindigde uiteindelijk als kampioen met 357 punten, daarachter Verstappen met 355 punten en Oscar Piastri met 410 punten.