Herbert: "Norris verdient veel meer respect voor verslaan Verstappen"

Herbert: "Norris verdient veel meer respect voor verslaan Verstappen"

Oud-coureur Johnny Herbert is van mening dat kersverse wereldkampioen Lando Norris meer respect verdient dan hij momenteel krijgt. De Brit versloeg vorig jaar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen met een voorsprong van twee punten, en volgens Herbert is dat een wereldprestatie.

Norris nam vorig jaar in Mexico de leiding over van teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Verstappen was bezig met een inhaalslag, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris te verslaan in het wereldkampioen. 

'Norris verdient meer respect'

In de Stay on Track-podcast vertelt Herbert over het feit dat hij vindt dat Norris meer respect verdient dan hij momenteel krijgt voor zijn wereldkampioenschap: "Ik denk dat hij meer respect moet krijgen van mensen die aan hem twijfelen. Hij heeft veel opgeofferd en veel bereikt. Hij heeft een teamgenoot die door velen als toekomstige wereldkampioen wordt gezien. Die heeft hij verslagen."

Herbert verwacht dat Norris alleen maar sterker wordt van zijn wereldkampioenschap: "Met zijn overwinning in het WK vorig jaar, zal hij alleen maar sterker voor de dag komen. Ik hoop dat mensen hem daarvoor uiteindelijk de waardering zullen geven die hij verdient."

Norris won het wereldkampioenschap op kundige wijze

Norris startte vorig seizoen als leider in het kampioenschap door de openingsronde te winnen die in Melbourne plaatsvond. Hij behield de leiding tot Saoedi-Arabië, ronde vijf. Teamgenoot Oscar Piastri nam de leiding over van Norris en dat bleef lang het geval. Tot dat, vijftien rondes later, Lando Norris opnieuw de leiding overnam van Piastri. 

Op dat moment lag Verstappen nog 36 punten achter Norris. Dat betekent dat de Nederlander maar liefst 34 punten is ingelopen op de Britse wereldkampioen in de laatste vier rondes, maar het was uiteindelijk niet genoeg om de Brit nog in te halen. Lando Norris eindigde uiteindelijk als kampioen met 357 punten, daarachter Verstappen met 355 punten en Oscar Piastri met 410 punten.

Snorremans

Posts: 182

Natuurlijk Johnny....duim in de mond en lekker verder gaan slapen onder je Norris dekbedje terwijl je naar je Lewis Hamilton poster aan het plafond lig te staren.

  • 6
  • 16 jan 2026 - 08:55
Reacties (9)

  • Snorremans

    Posts: 182

    Natuurlijk Johnny....duim in de mond en lekker verder gaan slapen onder je Norris dekbedje terwijl je naar je Lewis Hamilton poster aan het plafond lig te staren.

    • + 6
    • 16 jan 2026 - 08:55
    • HermanInDeZon

      Posts: 584

      De meerderheid van de (ex) rijders en jongelingen heeft waarschijnlijk een Hamilton poster aan zijn plafond hangen

      En terecht - de man is de statistisch beste F1 rijder aller tijden !

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 09:21
    • Ferrari412T1

      Posts: 450

      Statistisch de beste misschien, maar zeker niet de beste coureur! Zelfs Herbert heeft gezegd dat Hamilton altijd de beste auto heeft gehad en nooit echt iets heeft laten zien in een auto die minder is. Daar moet ik hem wel gelijk in geven. Een Verstappen, Schumacher, Alonso en Senna lieten dingen zien in een auto die niet zo goed was als de kop! Daarom schaar ik Hamilton ook niet tot de beste coureurs! Wat bij mij dan ook meespeelt is dat Hamilton teveel bezig is met show rondom het F1 circus! Verder lijkt Lewis mij wel een chille gast!

      • + 2
      • 16 jan 2026 - 09:34
  • StevenQ

    Posts: 10.020

    In een veel betere auto is het niet goed genoeg dat een ander nog zo dichtbij kwam en meer races won

    Had hij gereden als Max in 2022 en 2023 was dat respect er geweest

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 09:16
    • Mr Marly

      Posts: 7.951

      Norris is geen Max maar hij verdient weldegelijk respect voor zijn prestatie, hij heeft het toch aardig omgebuigd tweede seizoenshelft. Inclusief uitvalbeurt en diskwalificatie buiten zijn schuld om. Hopelijk tankt hij zelfvertrouwen met zijn wereldkampioenschap.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 10:04
  • k.w

    Posts: 1.169

    hahahaha...heum.... hahahahahahaha.....heu , sorry..hahahahahaha .

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 09:29
  • Ferrari412T1

    Posts: 450

    Ja natuurlijk Johnny. Hoeveel respect hebben jullie Verstappen gegeven? Typisch Brits!

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 09:32
  • Maximo

    Posts: 9.609

    Dat Norris met een zo veel betere wagen gezien over het hele seizoen, slechts 2 punten voor Max eindigde is eerder een zwakke prestatie

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 09:40
  • jd2000

    Posts: 7.562

    Norris heeft genoeg respect gehad en zijn prestatie is op waarde geschat. Maar het is geen toeval dat zowel de coureurs en teambazen Verstappen hebben uitgeroepen als de beste coureur van 2025.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:12

