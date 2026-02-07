Het team van Cadillac staat aan de vooravond van hun debuut in de Formule 1. De Amerikaanse renstal wil de sport niet geruisloos betreden, en ze presenteren hun eerste F1-wagen later dit weekend door middel van een reclamespotje tijdens de Super Bowl. Die reclame levert ze nu een rechtszaak op.

Het team van Cadillac is al maanden bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de koningsklasse van de autosport. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs aangetrokken, en met Guanyu Zhou en Colton Herta zitten er twee interessante namen op de reservebank. Cadillac voerde al vroeg in het jaar een shakedown uit, maar tijdens de besloten wintertest in Barcelona wisten ze weinig rondjes te rijden.

Super Bowl

Cadillac reed in Barcelona rond met een in het zwart gehulde bolide. Op de nog naamloze auto waren geen sponsorstickers te zien, en was er slechts ruimte voor een groot logo en de namen van de werknemers van het team. Bij Cadillac willen ze direct hoge ogen gaan gooien, en daarom hebben ze besloten de echte livery op een speciale manier te lanceren. Miljoenen Amerikanen zullen morgen tijdens het reclameblok van de Super Bowl zien hoe de livery eruitziet.

Wat is er aan de hand?

Het belooft een groot spektakel te worden, maar Cadillac lijkt wel een probleem te hebben. Het bekende tijdschrift Rolling Stone heeft namelijk rechtbankdocumenten in handen, waaruit blijkt dat de wereldberoemde regisseur Michael Bay het team heeft aangeklaagd. Bay was door Cadillac ingehuurd om de reclame te maken, maar ze gingen uit elkaar. Volgens de regisseur ging de renstal daarna met zijn plannen aan de haal, en hij wil een compensatie zien. Volgens Rolling Stone eist hij een vergoeding van minimaal 1,5 miljoen dollar.

Waar gaat het geschil over?

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Cadillac een andere kant op wilde met de reclamespot. Bay zou andere projecten on hold hebben gezet om zich volledig te focussen op Cadillac. Toen hij van het project werd gehaald, zag hij tot zijn frustratie dat Cadillac elementen van zijn verhaal had gebruikt.

In de aanklacht wordt er dan ook fel uitgehaald naar het nieuwe Formule 1-team: "Ze waren al die tijd van plan om hem op te lichten. Ze wilden een Michael Bay-commercial, maar dan wel voor een spotprijsje."

Wat is Cadillac van plan?

Hoelaat Cadillac de nieuwe auto zal presenteren, is nog niet helemaal duidelijk. De renstal heeft laten weten dat de reclame zal worden uitgezonden tijdens de Super Bowl, die voor het Europese publiek van start gaat in de nacht van zondag op maandag. Na de launch zal Cadillac de livery ook tentoonstellen in een speciale kooi die is neergezet op Times Square in New York.