Familie heeft Verstappen veranderd: "Hij is veel milder geworden"

Familie heeft Verstappen veranderd: "Hij is veel milder geworden"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Hij weet zelf ook dat het een extreem zware uitdaging gaat worden, maar hij wil niet zomaar opgeven. Volgens Johnny Herbert is er afgelopen jaar iets veranderd bij Verstappen. Hij stelt dat de Nederlander door de geboorte van dochter Lily softer is geworden.

Verstappen kende vorig jaar een turbulent jaar op en naast de baan. Hij werd voorafgaand aan de Grand Prix van Miami voor het eerst vader, en beleefde op privévlak dus een prachtig jaar. Op de baan beleefde hij een jaar vol hoogte- en dieptepunten. Er gebeurde zeer veel, en Verstappen wist zich op knappe wijze terug te vechten in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen keek in de zomer nog tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, en de McLarens leken veel te snel te zijn. In de tweede seizoenshelft snoerde Verstappen zijn criticasters de mond, en vocht hij zich op een zeer knappe wijze terug in de titelstrijd. Verstappen stond in elke race op het podium, wist meermaals te winnen en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken. Verstappen reageerde niet teleurgesteld, en was juist trots op het team.

Is Verstappen softer geworden?

Volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is er iets veranderd bij Verstappen. In de Stay on Track-podcast wijst Herbert naar de geboorte van Verstappens dochter: "Ik denk dat het een familieding is, wat je bij Max ziet. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar voor mij komt Max veel milder over dan eerder."

'Oude' Verstappen niet verdwenen

Herbert stelt echter dat de 'oude' Verstappen niet helemaal verdwenen is. De Brit wijst naar een paar incidentjes uit het afgelopen seizoen, waar Verstappen ouderwets overkookte: "Ik kijk dan terug naar Spanje, en dat momentje met George Russell. Er zijn dus nog wel elementen van die kan van hem aanwezig. Maar ik denk dat als je naar het hele plaatje kijkt, hij veel volwassener is geworden."

Reacties (3)

  • meister

    Posts: 4.197

    Zo'n tiende van een seconde toch?

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 13:11
  • Phantom01

    Posts: 932

    Misschien door dominante Kelly, die met een zweep Max in bedwang houd

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 13:26

