McLarens shakedown verliep niet zonder kleerscheuren: "We hebben problemen"

McLaren stelt tevreden te zijn na de shakedown in Barcelona, maar erkende tegelijkertijd dat zij nog wat problemen hebben met de nieuwe auto. Daar kwam het team uit Woking achter in de afgelopen week. Neil Houldey - technisch directeur bij McLaren - legde uit waar zij nog tegenaan zijn gelopen. 

Voor McLaren begint alles weer op nul het komende Formule 1-seizoen. Nadat het tweemaal de constructeurstitel naar zich toe had getrokken en Lando Norris in staat stelde om zijn eerste rijderstitel binnen te slepen, zijn de reglementen in de koningsklasse van de autosport, volledig opgeschud. Het is dus de vraag of het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella, in staat is om wederom races te winnen met Norris en Oscar Piastri

McLaren tevreden na shakedown

Houldey erkende dat McLaren tevreden is na de shakedown in Barcelona. Het team uit Woking klokte volgens hen een genoeg aantal ronden met de nieuwe MCL40. "Na vele lange uren en dagen zijn we tevreden met het resultaat", zo klonk het tegenover de aanwezige pers. "Het was een lange test. Voor ons begon de echte testfase met de volledige testbank in Oostenrijk, en we gingen direct van daaruit door naar de test in Barcelona", voegde hij nog daaraan toe. 

Houldey bevestigt toch problemen

Toch voegde Houldey daaraan toe dat de MCL40 ook nog signalen gaf van een aantal kinderziektes. Later bleek dat Piastri kampte met problemen aan het brandstofsysteem. "De eerste twee dagen waren we vooral bezig met het voorbereiden en rijklaar maken van de auto. We liepen soms wat achter op schema, en op de tweede dag haalden we niet helemaal de beoogde kilometers vanwege een paar kleine, vervelende probleempjes die ons behoorlijk wat stilstand hebben gekost." 

McLaren slaagde er toch in om die problemen op te lossen. De MCL40 kende dan ook een prima laatste dag. "Op de laatste dag hadden we echter beide coureurs in de auto en beiden hebben veel ronden afgelegd zonder enig probleem", zo sloot Houldey uiteindelijk af.

Lijkt wel alsof de test precies dat oplevert waar een test voor is... Bijzonder...

Reacties (2)

    Alle teams zullen in meer of mindere mate wat issues gevonden hebben die opgelost moeten/moesten worden... Wil niet zeggen dat je het aan de buitenkant ook meteen kan zien of en wat voor issues ze hebben...
    Daar zijn deze weken dan ook voor bedoeld...

