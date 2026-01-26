user icon
icon

Officieel: McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Officieel: </b> McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

McLaren heeft de eerste beelden van de nieuwe auto naar buiten gebracht. In navolging van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes is het team uit Woking, het volgende topteam dat de auto gelanceerd heeft. Lando Norris en Oscar Piastri weten nu steeds meer waar ze aan toe zijn.

McLaren kan terugkijken op twee geweldige jaren in de Formule 1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella slaagde erin om het stokje over te nemen van Max Verstappen en Red Bull en wisten tweemaal de constructeurs- en een keer de rijderstitel te winnen met Norris. Aangezien de reglementen in de koningsklasse van de autosport op de schop gaan, is er geen garantie of zij de beste auto kunnen blijven behouden.

Meer over McLaren McLaren waarschuwt Verstappen: "Norris zal alleen nog maar beter worden"

McLaren waarschuwt Verstappen: "Norris zal alleen nog maar beter worden"

23 jan
 Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

19 jan

McLaren lanceert MCL40

In aanloop naar de eerste wintertests in Barcelona, lanceerde McLaren de auto voor het komende jaar. De Britse renstal deed dat door middel van foto's op hun eigen kanalen. Het strijdwapen van Norris en Piastri zal in ieder geval één grote verandering doormaken. 

McLaren lijkt afscheid te hebben genomen van de oranje papaya-kleur. De primaire kleur van de MCL40 is door het team uit Woking omgegooid en teruggegaan naar het oude vertrouwde zwart, waar zij ook in 2015 mee reden. Het is nog maar de vraag of die kleur ook gedurende het komende F1-seizoen gebruikt gaat worden.

MCL40 nog niet in actie

De MCL40 zal voorlopig nog niet in actie komen. Het F1-circus begint vandaag aan de eerste tests in Barcelona, waar McLaren vandaag nog niet zal rijden. De verwachting is dat Norris of Piastri wel op dinsdag deze week in actie gaat komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. 

WickieDeViking

Posts: 210

Er staat letterlijk:

"McLaren reveal their special shakedown livery

The constructor's champions will launch their 2026 challenger on Feb 9"

  • 11
  • 26 jan 2026 - 09:56
Foto's McLaren MCL-40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (31)

Login om te reageren
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.194

    Gelukkig geen papaya rules meer

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 09:14
  • Politik

    Posts: 9.678

    Papaya compleet verdwenen. Vind ik persoonlijk wel een grote overgang.
    Klein beetje papaya met chrome was ook mooi geweest!
    Vooraanzicht prachtig.
    Had wel iets meer chrome in gemogen ipv zwart

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 09:15
    • WickieDeViking

      Posts: 210

      Er staat letterlijk:

      "McLaren reveal their special shakedown livery

      The constructor's champions will launch their 2026 challenger on Feb 9"

      • + 11
      • 26 jan 2026 - 09:56
    • Politik

      Posts: 9.678

      Ik had het artikel gelezen en heb me dus een beetje laten misleidend door de auteur:

      'McLaren lijkt afscheid te hebben genomen van de oranje papaya-kleur. De primaire kleur van de MCL40 is door het team uit Woking omgegooid en teruggegaan naar het oude vertrouwde zwart, waar zij ook in 2015 mee reden.'

      Het bericht op X had ik niet gelezen.

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 10:52
  • Brummbär

    Posts: 701

    Wat een drama, zwart zou gelimiteerd to 30% van de auto moeten worden.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 09:17
    • Brummbär

      Posts: 701

      of is dit een testlivery?

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 09:18
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.194

      Ik dacht dat dat geldt voor kaal carbon

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 09:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Dit zwart is enkel voor deze week.

      • + 4
      • 26 jan 2026 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      Staat er ook duidelijk:

      McLaren reveal their special shakedown livery 🖤

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 09:29
    • JV fan

      Posts: 2.945

      Licht eraan zwarte verf prima (Lotus, Arrows van 1998 )

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 09:37
    • Brummbär

      Posts: 701

      Dat het een shakedown livery was stond er volgens mij nog niet toen ik het poste. of wel, het blijft maandag.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 09:54
    • Pietje Bell

      Posts: 32.868

      @Brummbär, is geen kritiek hoor. Ik zag het ook pas later. Zelfs de schrijver weet het niet:

      "McLaren lijkt afscheid te hebben genomen van de oranje papaya-kleur. Het is nog maar de vraag of die kleur ook gedurende het komende F1-seizoen gebruikt gaat worden."

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:05
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      "De MCL40 die onthuld is, is voorzien van een zwart-zilveren kleurstelling, die McLaren tijdens de test in Barcelona zal gebruiken. De definitieve race-livery volgt later, voorafgaand aan de testdagen in Bahrein." (MS)

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:07
    • Brummbär

      Posts: 701

      Trouwens, nu weet ik het weer, er stond een andere X link onder. Ik heb er toen op geklikt en dat was niet van de formule 1 account. Daar stond niks over een shakedown livery.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:44
  • NicoS

    Posts: 20.054

    Aardig bezuinigd op de design afdeling zo te zien….;)

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 09:25
  • Snorremans

    Posts: 208

    Papaya rules gaat niet meer op...

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 09:46
  • Damon Hill

    Posts: 19.659

    Er staat "shakedown" livery. Leest echt iedereen daaroverheen?

    • + 3
    • 26 jan 2026 - 09:48
  • mario

    Posts: 14.977

    Mooie kar!!! Maar iets meer Papaya had van mij wel gemogen, aangezien dat toch de huiskleur is van McLaren.... Ik verwacht ook dat deze livery alleen voor tijdens het testen wordt gebruikt, omdat je bij een zwarte kleur niet alles goed kunt zien en het dus lastiger is voor de concurrentie om zaken goed te kunnen zien...

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 09:48
    • WickieDeViking

      Posts: 210

      Staat er letterlijk: "McLaren reveal their special shakedown livery"

      • + 3
      • 26 jan 2026 - 09:57
    • mario

      Posts: 14.977

      Weet ik, maar ik ging eerst plaatjes kieken en daarop een reactie geplaatst.... En mijn gevoel daarbij was dus goed.... Ik hoefde de tekst niet te lezen om er vanuit te kunnen gaan dat het een testlivery was....
      Zoveel kennis heb ik dus van de F1!!!!! 😉
      Knowledge is POWER!!! 😎

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:30
  • OrangeArrows

    Posts: 3.332

    Heeft denk ik ook met gewicht te maken bepaalde kleuren geven meer gewicht qua verf.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 09:56
  • WickieDeViking

    Posts: 210

    Ik begrijp nu waarom inhoudelijk discussie voeren hier soms uitermate moeilijk gaat. Het gros leest gewoon niet goed, blijkt maar weer.

    Er staat letterlijk: "McLaren reveal their special shakedown livery"

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 09:58
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      Inclusief de schrijvert, die juist voor nog meer verwarring zorgt met de zin: "McLaren lijkt afscheid te hebben genomen van de oranje papaya-kleur."

      • + 5
      • 26 jan 2026 - 10:11
    • NicoS

      Posts: 20.054

      Waarom zou je iets presenteren wat niet klopt?
      Totaal zinloos om dat te doen.
      Een test livery is toch onzinnig om te presenteren? Mogelijk dat de auto nog niet de auto is waarmee ze gaan rijden, dat wordt wel vaker gedaan…..
      De vraag is dus wat wel of niet klopt….

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:24
    • mario

      Posts: 14.977

      EN: "... teruggegaan naar het oude vertrouwde zwart..."

      Ik wil niet veel zeggen, maar zwart is nooit een vertrouwde kleur bij McLaren geweest... Papaya wel, evenals rood/wit en natuurlijk zilvergrijs, maar zwart heeft nooit een langere tijd op de McLaren gezeten...

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:33
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      @NicoS, mocht je nog twijfelen, bezoek dan andere, wel betrouwbare seits, straks zien we gewoon de papaya-kleur weer terug!

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:33
    • WickieDeViking

      Posts: 210

      NicoS, McLaren zegt ZELF letterlijk: "McLaren reveal their special shakedown livery"

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:13
    • Brummbär

      Posts: 701

      Eerst stond er een ander X link onder waar dat NIET bij stond. misschien moeten ze hier eens een keer géén halve artikelen posten, maar het eerst gewoon af maken.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:43
    • Brummbär

      Posts: 701

      Later meer....

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:45
    • NicoS

      Posts: 20.054

      Compleet onzinnig dus….

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:16
  • fdorp

    Posts: 71

    Voor een test livery goed gelukt!
    Die sidepods zijn best minimaal te noemen.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:57

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar