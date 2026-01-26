McLaren heeft de eerste beelden van de nieuwe auto naar buiten gebracht. In navolging van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes is het team uit Woking, het volgende topteam dat de auto gelanceerd heeft. Lando Norris en Oscar Piastri weten nu steeds meer waar ze aan toe zijn.

McLaren kan terugkijken op twee geweldige jaren in de Formule 1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella slaagde erin om het stokje over te nemen van Max Verstappen en Red Bull en wisten tweemaal de constructeurs- en een keer de rijderstitel te winnen met Norris. Aangezien de reglementen in de koningsklasse van de autosport op de schop gaan, is er geen garantie of zij de beste auto kunnen blijven behouden.

McLaren lanceert MCL40

In aanloop naar de eerste wintertests in Barcelona, lanceerde McLaren de auto voor het komende jaar. De Britse renstal deed dat door middel van foto's op hun eigen kanalen. Het strijdwapen van Norris en Piastri zal in ieder geval één grote verandering doormaken.

McLaren lijkt afscheid te hebben genomen van de oranje papaya-kleur. De primaire kleur van de MCL40 is door het team uit Woking omgegooid en teruggegaan naar het oude vertrouwde zwart, waar zij ook in 2015 mee reden. Het is nog maar de vraag of die kleur ook gedurende het komende F1-seizoen gebruikt gaat worden.

MCL40 nog niet in actie

De MCL40 zal voorlopig nog niet in actie komen. Het F1-circus begint vandaag aan de eerste tests in Barcelona, waar McLaren vandaag nog niet zal rijden. De verwachting is dat Norris of Piastri wel op dinsdag deze week in actie gaat komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.