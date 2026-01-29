Lando Norris heeft zijn eerste meters van het jaar gemaakt. Gisteren kwam hij in Barcelona in actie tijdens de besloten testweek, en maakte hij voor het eerst kennis met de nieuwe McLaren MCL40. Norris kende een foutloze dag, en hij genoot van het feit dat startnummer 1 op zijn auto stond.

Het team van McLaren kende vorig jaar een succesvol seizoen in de Formule 1. Ze werden met speels gemak constructeurskampioen, en hun coureurs Norris en Oscar Piastri vochten veel duels met elkaar uit. In de slotfase van het seizoen kregen ze te maken met felle concurrentie van Max Verstappen, maar Norris wist de titel toch over de streep te trekken.

McLaren koos ervoor om zo lang mogelijk te wachten met het de baan opsturen van de nieuwe auto. Op woensdag kwamen ze voor het eerst de baan op met de in camouflagekleuren gehulde MCL40. Norris mocht de hele dag voor zijn rekening nemen, en dat verliep naar wens.

Nummer 1

Na zijn lange dag in de cockpit verscheen hij glunderend voor de camera van F1 TV. Terugkijkend op zijn eerste kennismaking met de MCL40 zal hij louter pluspunten: "Het was fijn om weer terug te zijn, en het was fijn om het nummer 1 op mijn auto te zien. Het was best cool, het was best surreëel en het gevoel is goed."

"Het was onze eerste dag op de baan, en het was ook de eerste dag dat iedereen de auto in één stuk kon zien. De auto was tot en met vanochtend nog niet opgebouwd, dus dit is een prachtige ervaring."

'Mooi om te zien dat alles samenvalt'

Volgens Norris verliep alles ook naar wens: "Het is fijn om te zien dat alles samenvalt na het harde werk dat iedereen heeft verricht. En dat ik dan de kans krijg om iets leuks te doen en te rijden... Het is uiteindelijk een goede dag gebleken."

Norris stelt dat de focus ook niet ligt op het rijden van snelle rondjes: "Vandaag draaide het er vooral om om de auto te proberen te begrijpen. Dat we begrijpen hoe alles werkt, dat we een beetje door de handleiding lopen zeg maar."

Norris zit vandaag niet achter het stuur, zijn teamgenoot Piastri krijgt de kans om de MCL40 aan de tand te voelen.