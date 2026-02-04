user icon
icon

Geeft Mercedes de beste motor aan McLaren? "Wolff wil hen wel verslaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Geeft Mercedes de beste motor aan McLaren? "Wolff wil hen wel verslaan"

Na de shakedown in Barcelona, lijkt Mercedes er voorlopig het beste voor te staan voor het komende seizoen. Het team uit Brackley heeft naar verluidt de meeste ronden geklokt en schijnt ook de meest betrouwbare motor te hebben. Klantenteams McLaren, Williams en Alpine mogen dus in hun handen wrijven, mits zij de beste krachtbron krijgen van hun leveraar. 

De afgelopen twee jaar was McLaren het benchmark in de Formule 1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella won tweemaal de constructeurstitel en Lando Norris slaagde in 2025 erin om Max Verstappen te onttronen en de rijderstitel te pakken. Met het oog op de nieuwe reglementen, is het nog onduidelijk wie de beste auto heeft, al schijnt Mercedes er heel goed voor te staan. 

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan

Brundle zet zijn vraagtekens

Het is dus aannemelijk om te zeggen dat McLaren, Williams en Alpine ook een voorsprong kunnen hebben, aangezien zij met de krachtbron rijden van Mercedes. Maar Martin Brundle zette daar zijn vraagtekens bij. De voormalig F1-coureur vraagt zich af of Toto Wolff besluit om zijn klanten de beste motor te geven. 

"Kun je je voorstellen dat Toto een bestuursvergadering bij Mercedes bijwoont en dat er dan wordt vermeld dat McLaren, hun klantenteam, de laatste twee wereldkampioenschappen heeft gewonnen?", aldus Brundle bij Sky Sports. "In 2025 domineerden ze het volledig met bijna twee keer zoveel punten als de nummer twee. Ik denk niet dat Toto daar erg van geniet. Hij is een enorm competitief persoon en hij zal er alles aan doen om McLaren te verslaan", voegde hij daaraan toe. 

Reglementen zijn veranderd 

Brundle benadrukte daarbij dat Mercedes in het recht staat om een mindere krachtbron te geven aan McLaren, Williams en Alpine. "De regelgeving zorgt er nu voor dat ze niet zomaar als productieteam een ​​inferieur product aan de klantenteams kunnen leveren. Dat is zeer streng gereguleerd." 

"Ze hadden al heel wat voorkennis over die krachtbron, omdat die al maandenlang in de simulator is ontwikkeld en gebruikt. Ik weet zeker dat ze McLaren alleen vertellen wat ze móéten vertellen, zo laat mogelijk. Als ik hen was, zou ik dat ook doen", zo sloot Brundle uiteindelijk af. 

The Wolf

Posts: 31

algemeen bekend dat Wolff in de Mercedes pitbox gedurende de race een control panel voor zich heeft waarmee hij indien nodig bij Mercedes krachtbronnen van concurrenten toerentallen kan terugschroeven, zelfs krachtbronnen laten ploffen d.m.v. een druk op de rode knop

  • 2
  • 4 feb 2026 - 08:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle Toto Wolff Mercedes McLaren

Reacties (12)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 31

    algemeen bekend dat Wolff in de Mercedes pitbox gedurende de race een control panel voor zich heeft waarmee hij indien nodig bij Mercedes krachtbronnen van concurrenten toerentallen kan terugschroeven, zelfs krachtbronnen laten ploffen d.m.v. een druk op de rode knop

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 08:33
  • Ferdi12

    Posts: 874

    Brundle doet voorkomen dat MB veel informatie achter houdt, wat betreft de krachtbron en dat er toch grote verschillen zijn tussen de PU's, terwijl hij zichzelf tegenspreekt verder op in het interview. Door de strenge regelgeving moet een fabrikant hun klantenteams hetzelfde pakket geven. Dat er wat productieverschillen zijn per PU is logisch en dat MB de beste PU's voor henzelf houden lijkt mij een open deur.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 08:45
  • mario

    Posts: 15.021

    Dat zijn ze gewoonweg verplicht! Alle motoren die een fabrikant maakt moeten identiek zijn, dus een klantenteam krijgt precies dezelfde motor als het Works-team.... De tijden dat je b-garnituur aan je klantenteams kon leveren is al jaren voorbij....

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 08:55
  • Damon Hill

    Posts: 19.672

    Wat sommige mensen niet willen begrijpen is dat er gewoon regels zijn, en dus motoren identiek zijn. Ook continu het fabeltje dat klanten teams niet kunnen winnen... gek word je ervan. En waar zijn die mensen nu, nu McLaren met een Mercedes motor kampioen werd? Tja... die hebben of niet heel veel meer te zeggen, of ze komen met allerlei andere smoesjes. En dan vergeet men bijvoorbeeld ook dat McLaren in 2010 en 2012 ook meedeed om de titel met een Mercedes motor, en Red Bull ook gewoon titels won en 2e werd in 2009 terwijl Renault met een eigen fabrieksteam meereed.

    Natuurlijk wint een fabrieksteam het liefst zelf. Maar het geeft niet "minder materiaal" aan de klantenteams. Dat mag niet eens en vorig jaar was weer het perfecte bewijs. De Mercedes achterin de McLaren was gewoon exact hetzelfde als de Mercedes achterin de Mercedes.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 09:30
    • Joeppp

      Posts: 8.278

      Eens, maar je kan wel een update later geven aan je klantenteams omdat je die eerst zelf wil " testen." Of andere software schrijven die je alleen zelf gebruikt en ga zo maar door.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 09:37
    • shakedown

      Posts: 1.605

      De software moet ook gelijk zijn. features enzo. maar hoe je die inzet in combinatie met de brandstof, koeling enz. daar hoeven ze geen informatie over vrij te geven.

      Het is alsof je een snelkoppeling op je desktop hebt staan. Alle klanten teams hebben die snelkoppeling. Wat die doet geen idee. Dat hoeven ze niet te melden.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 10:35
    • Ferdi12

      Posts: 874

      @Joeppp
      Sinds 2018 moet de software die het fabrieksteam gebruikt ook beschikbaar zijn voor de klantenteams, die vlieger gaat niet meer op.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 10:38
    • WickieDeViking

      Posts: 249

      Joeppp, de software moet ook hetzelfde zijn.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 10:52
    • hupholland

      Posts: 9.598

      in een eerste jaar van een nieuwe formule kan dat wel degelijk wat lastiger worden, zie ook de laatste alinea uit het artikel. Maar de regels zijn gelukkig idd wel flink verbeterd de afgelopen 10 jaar.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 11:16
  • shakedown

    Posts: 1.605

    De quote van Orwell vertalen naar de grid:

    "Alle motoren zijn gelijk, maar de motoren van de fabrieksteams zijn meer gelijk dan die van de klantenteams."

    Reken maar dan de klanten teams veel minder informatie krijgen dit jaar. Mercedes stoot zich niet nogmaals aan dezelfde steen. Dom zijn ze absoluut niet!

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 09:32
  • KiekisNL

    Posts: 2.204

    Denk wel dat ze op de quality afdelingen de beste motoren naar het eigen team sturen.

    Geen 1 motor is hetbzelfde qua toleranties.
    Ze geven Ixhbzelf de beste gemiddelde toleranties en wellichtvde grootste concurrent de pu's met de grootst mogelijke toleranties die dan ook net iets minder performance hebben.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 11:05
    • mario

      Posts: 15.021

      "Ixhbzelf" Leid je toetsenbord een eigen leven??? 😉

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 11:11

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar