Na de shakedown in Barcelona, lijkt Mercedes er voorlopig het beste voor te staan voor het komende seizoen. Het team uit Brackley heeft naar verluidt de meeste ronden geklokt en schijnt ook de meest betrouwbare motor te hebben. Klantenteams McLaren, Williams en Alpine mogen dus in hun handen wrijven, mits zij de beste krachtbron krijgen van hun leveraar.

De afgelopen twee jaar was McLaren het benchmark in de Formule 1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella won tweemaal de constructeurstitel en Lando Norris slaagde in 2025 erin om Max Verstappen te onttronen en de rijderstitel te pakken. Met het oog op de nieuwe reglementen, is het nog onduidelijk wie de beste auto heeft, al schijnt Mercedes er heel goed voor te staan.

Brundle zet zijn vraagtekens

Het is dus aannemelijk om te zeggen dat McLaren, Williams en Alpine ook een voorsprong kunnen hebben, aangezien zij met de krachtbron rijden van Mercedes. Maar Martin Brundle zette daar zijn vraagtekens bij. De voormalig F1-coureur vraagt zich af of Toto Wolff besluit om zijn klanten de beste motor te geven.

"Kun je je voorstellen dat Toto een bestuursvergadering bij Mercedes bijwoont en dat er dan wordt vermeld dat McLaren, hun klantenteam, de laatste twee wereldkampioenschappen heeft gewonnen?", aldus Brundle bij Sky Sports. "In 2025 domineerden ze het volledig met bijna twee keer zoveel punten als de nummer twee. Ik denk niet dat Toto daar erg van geniet. Hij is een enorm competitief persoon en hij zal er alles aan doen om McLaren te verslaan", voegde hij daaraan toe.

Reglementen zijn veranderd

Brundle benadrukte daarbij dat Mercedes in het recht staat om een mindere krachtbron te geven aan McLaren, Williams en Alpine. "De regelgeving zorgt er nu voor dat ze niet zomaar als productieteam een ​​inferieur product aan de klantenteams kunnen leveren. Dat is zeer streng gereguleerd."

"Ze hadden al heel wat voorkennis over die krachtbron, omdat die al maandenlang in de simulator is ontwikkeld en gebruikt. Ik weet zeker dat ze McLaren alleen vertellen wat ze móéten vertellen, zo laat mogelijk. Als ik hen was, zou ik dat ook doen", zo sloot Brundle uiteindelijk af.