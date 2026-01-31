user icon
icon

Piastri ziet nieuwe F1-regels als kans: "Een compleet nieuwe uitdaging"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri ziet nieuwe F1-regels als kans: "Een compleet nieuwe uitdaging"

Oscar Piastri kijkt met vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De McLaren-coureur reed op vrijdag zijn eerste meters met de gloednieuwe MCL40 en merkte direct hoe groot de impact van de nieuwe reglementen is. Minder neerwaartse druk, een andere auto-filosofie en nieuwe motoren zorgen voor een totaal andere rijervaring.

Na een seizoen waarin hij lang meedeed om de titel maar uiteindelijk terugviel naar de derde plaats, ziet Piastri 2026 als een uitgelezen kans om zichzelf opnieuw te bewijzen. De Australiër noemt de reglementswijziging een uitdaging, maar vooral ook een kans om sterker terug te komen.

Meer over Oscar Piastri <b> Officieel: </b> McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

Officieel: McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

26 jan
 McLaren in de problemen: Piastri bevestigt kinderziektes aan MCL40

McLaren in de problemen: Piastri bevestigt kinderziektes aan MCL40

29 jan

Piastri moet eerst nog wennen

De nieuwe reglementen brengen heel wat nieuwigheden met zich mee. "Er zijn nieuwe motoren om te begrijpen, maar ook de filosofie van de auto is compleet anders en er is minder neerwaartse druk, dus ik moet daar gewoon aan wennen en aan hoe dingen anders aanvoelen, proberen dat goed te begrijpen en zo snel mogelijk een goede richting vinden om de auto sneller en prettiger te maken. Dat is altijd het doel", vertelde Piastri aan de officiële site van de F1.

Toch heeft Piastri enorm veel zin in het toekomstige seizoen met de nieuwe regels: "Ik ben enthousiast. Ik heb drie goede eerste jaren in de F1 gehad en dit is mijn eerste regelwijziging, dus het wordt interessant om te zien waar we als team uitkomen."

Piastri is vorig seizoen gegroeid

"Maar ik heb het gevoel dat ik vorig jaar echt aan mezelf heb bewezen waartoe ik in staat ben." Toch blijft Piastri wel kritisch op zichzelf. "Er zijn zeker nog dingen die ik moet verbeteren en waar ik aan moet werken, maar ik heb het gevoel dat ik echt een goede stap vooruit heb gezet en dat ik die lessen kan meenemen naar welke regels we ook krijgen, dus ik ben enthousiast", vertelde de McLaren-coureur.

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 799
  • Podiums 26
  • Grand Prix 70
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar