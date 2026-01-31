Oscar Piastri kijkt met vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De McLaren-coureur reed op vrijdag zijn eerste meters met de gloednieuwe MCL40 en merkte direct hoe groot de impact van de nieuwe reglementen is. Minder neerwaartse druk, een andere auto-filosofie en nieuwe motoren zorgen voor een totaal andere rijervaring.

Na een seizoen waarin hij lang meedeed om de titel maar uiteindelijk terugviel naar de derde plaats, ziet Piastri 2026 als een uitgelezen kans om zichzelf opnieuw te bewijzen. De Australiër noemt de reglementswijziging een uitdaging, maar vooral ook een kans om sterker terug te komen.

Piastri moet eerst nog wennen

De nieuwe reglementen brengen heel wat nieuwigheden met zich mee. "Er zijn nieuwe motoren om te begrijpen, maar ook de filosofie van de auto is compleet anders en er is minder neerwaartse druk, dus ik moet daar gewoon aan wennen en aan hoe dingen anders aanvoelen, proberen dat goed te begrijpen en zo snel mogelijk een goede richting vinden om de auto sneller en prettiger te maken. Dat is altijd het doel", vertelde Piastri aan de officiële site van de F1.

Toch heeft Piastri enorm veel zin in het toekomstige seizoen met de nieuwe regels: "Ik ben enthousiast. Ik heb drie goede eerste jaren in de F1 gehad en dit is mijn eerste regelwijziging, dus het wordt interessant om te zien waar we als team uitkomen."

Piastri is vorig seizoen gegroeid

"Maar ik heb het gevoel dat ik vorig jaar echt aan mezelf heb bewezen waartoe ik in staat ben." Toch blijft Piastri wel kritisch op zichzelf. "Er zijn zeker nog dingen die ik moet verbeteren en waar ik aan moet werken, maar ik heb het gevoel dat ik echt een goede stap vooruit heb gezet en dat ik die lessen kan meenemen naar welke regels we ook krijgen, dus ik ben enthousiast", vertelde de McLaren-coureur.