McLaren oordeelt na eerste ronden: "We hebben nog genoeg te doen"

McLaren oordeelt na eerste ronden: "We hebben nog genoeg te doen"

McLaren heeft inmiddels de eerste ronden met de nieuwe MCL40 erop zitten. Het team uit Woking presenteerde deze week de gloednieuwe MCL40 in Barcelona en gaf Lando Norris en Oscar Piastri de gelegenheid om de eerste meters te maken. Inmiddels heeft het papaya-gekleurde team haar eerste oordeel gegeven over de nieuwe Formule 1-auto's. 

McLaren was de afgelopen twee jaar het benchmark in de F1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella slaagde erin om in 2024 Red Bull Racing en Max Verstappen voorbij te streven en uiteindelijk twee constructeurstitels te pakken. Daarbij pakte Norris ook nog eens de rijderstitel in 2025. Maar met het oog op het nieuwe seizoen zal alles veranderen. 

Officieel: McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar
26 jan

26 jan
 Mercedes domineert tijdens Red Bull-loze testdag

Mercedes domineert tijdens Red Bull-loze testdag
28 jan

28 jan

MCL40 maakt kennis met nieuwe regels

Door de nieuwe reglementen met betrekking tot motor, chassis en aerodynamica, maakt de Formule 1 een van de grootste veranderingen door in de geschiedenis van de sport. Alle teams zullen met een gloednieuwe auto op de grid plaatsnemen, wat kansen biedt aan de renstallen die niet om de podiumplekken meededen. 

McLaren maakte meteen kennis met de nieuwe auto in Barcelona. Piastri kende een productieve ochtend op de donderdag met 48 ronden, maar kende ook technische mankementen. Later bleek dat hij te maken had met brandstofproblemen. 

McLaren velt eerste oordeel over nieuwe auto

Rob Marshall - de hoofdontwerper van McLaren - velde zijn eerste oordeel na de donderdag in Barcelona. "Vandaag draaide alles om het testen van de auto en zoveel mogelijk te leren van zoveel mogelijk ronden binnen een redelijke tijd", zo klonk het tegenover F1TV. 

"We hebben er dus alles aan gedaan om zoveel mogelijk te leren over hoe de auto werkt. Er is natuurlijk ontzettend veel nieuws aan deze auto's, ook vanuit ons oogpunt. Dus veel leerwerk voor de monteurs in de garage, en natuurlijk ook veel leerwerk voor de coureurs op het circuit", voegde Marshall daaraan toe. 

McLaren lijkt één voordeel te hebben

Norris en Piastri hoeven zich, naar alle waarschijnlijkheid, over één factor geen zorgen te maken. George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben voorlopig de toon gezet in Barcelona met al meer dan 400 ronden in hun Mercedes. De W17 blijkt niet alleen snel, maar ook betrouwbaar te zijn, aangezien zij nog geen grote problemen hebben gekend. 

Voor McLaren zou dit goed nieuws moeten betekenen. Aangezien het team uit Woking met een Mercedes-motor rijdt, kan dat een voordeel zijn voor Norris en Piastri.

Maximo

Posts: 9.716

McLaren heeft de titels gewonnen doordat ze verder dan iedereen waren qua ophanging, interne wiel structuur en daarmee banden management.

Die voorsprong in kennis is niet verdwenen en daarom zijn zij voor mij nog steeds de favoriet voor de eerste paar races.

  • 3
  • 30 jan 2026 - 12:44
30 jan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.716

    McLaren heeft de titels gewonnen doordat ze verder dan iedereen waren qua ophanging, interne wiel structuur en daarmee banden management.

    Die voorsprong in kennis is niet verdwenen en daarom zijn zij voor mij nog steeds de favoriet voor de eerste paar races.

    • + 3
    • 30 jan 2026 - 12:44
    • Patrace

      Posts: 6.494

      Maar Aston Martin heeft Newey…. ;-)

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 13:04
    • hupholland

      Posts: 9.589

      Nou, da's natuurlijk de vraag, of ze überhaupt wat van die voorsprong kunnen meenemen. De ophanging speelt bij de grond effect auto's natuurlijk een heel andere rol. Met de huidige auto's gaan ze misschien juist weer kijken naar aerodynamische voordeeltjes.. een andere tak van sport als je t mij vraagt. Maar goed, ze hebben natuurlijk nog steeds een paar hele goede mensen idd. Maar eens zien of ze het nu ook zelf kunnen bedenken vanaf dag 1 bij nieuwe reglementen. Ik zie wat dat betreft eerder een 2024 scenario dan dat van 2025. Puur op basis van de eerste berichten uit Barcelona + een beetje geschiedenis. De laatste keer dat McLaren zelf vanaf dag 1 de maatstaf was, was volgens mij in 1998, met idd Adrian Newey.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 14:01
    • Maximo

      Posts: 9.716

      Hun voor ophanging heeft volgens de analisten nog meer anti-dive dan die van 2025 en ook dan de W17 van dit jaar. Ze hadden dat als enige team in 2025 zo extreem onder controle en dus een voorsprong op de rest van de grid.

      De AM heeft ook een hele extreme voor ophanging dit jaar en achter misschien nog meer dan wie dan ook, maar een extreme geometrie van de ophanging hebben is nog wat anders dan die ook werkend krijgen. McLaren is in 2024 dat pad ingeslagen en heeft in 2025 bewezen dat zij de anti-dive geometrie beter begrijpen dan ieder ander team, die kennis en voorsprong is niet ineens verdwenen .

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 14:31
    • hupholland

      Posts: 9.589

      Met het grondeffect was dat een groot voordeel idd. Vraag is of dat zo blijft. Het is niet voor niks dat die innovatie is ontstaan in het grondeffect tijdperk. Nu ligt de focus mogelijk op hele andere gebieden. Teams stappen sowieso ook alweer over van pull naar pushrod etc. McLaren zal misschien best de ophangingsspecialist blijven, maar t is de vraag hoeveel daarmee te winnen is di jaar en bij deze nieuwe reglementen.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 15:29

