McLaren heeft inmiddels de eerste ronden met de nieuwe MCL40 erop zitten. Het team uit Woking presenteerde deze week de gloednieuwe MCL40 in Barcelona en gaf Lando Norris en Oscar Piastri de gelegenheid om de eerste meters te maken. Inmiddels heeft het papaya-gekleurde team haar eerste oordeel gegeven over de nieuwe Formule 1-auto's.

McLaren was de afgelopen twee jaar het benchmark in de F1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella slaagde erin om in 2024 Red Bull Racing en Max Verstappen voorbij te streven en uiteindelijk twee constructeurstitels te pakken. Daarbij pakte Norris ook nog eens de rijderstitel in 2025. Maar met het oog op het nieuwe seizoen zal alles veranderen.

MCL40 maakt kennis met nieuwe regels

Door de nieuwe reglementen met betrekking tot motor, chassis en aerodynamica, maakt de Formule 1 een van de grootste veranderingen door in de geschiedenis van de sport. Alle teams zullen met een gloednieuwe auto op de grid plaatsnemen, wat kansen biedt aan de renstallen die niet om de podiumplekken meededen.

McLaren maakte meteen kennis met de nieuwe auto in Barcelona. Piastri kende een productieve ochtend op de donderdag met 48 ronden, maar kende ook technische mankementen. Later bleek dat hij te maken had met brandstofproblemen.

McLaren velt eerste oordeel over nieuwe auto

Rob Marshall - de hoofdontwerper van McLaren - velde zijn eerste oordeel na de donderdag in Barcelona. "Vandaag draaide alles om het testen van de auto en zoveel mogelijk te leren van zoveel mogelijk ronden binnen een redelijke tijd", zo klonk het tegenover F1TV.

"We hebben er dus alles aan gedaan om zoveel mogelijk te leren over hoe de auto werkt. Er is natuurlijk ontzettend veel nieuws aan deze auto's, ook vanuit ons oogpunt. Dus veel leerwerk voor de monteurs in de garage, en natuurlijk ook veel leerwerk voor de coureurs op het circuit", voegde Marshall daaraan toe.

McLaren lijkt één voordeel te hebben

Norris en Piastri hoeven zich, naar alle waarschijnlijkheid, over één factor geen zorgen te maken. George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben voorlopig de toon gezet in Barcelona met al meer dan 400 ronden in hun Mercedes. De W17 blijkt niet alleen snel, maar ook betrouwbaar te zijn, aangezien zij nog geen grote problemen hebben gekend.

Voor McLaren zou dit goed nieuws moeten betekenen. Aangezien het team uit Woking met een Mercedes-motor rijdt, kan dat een voordeel zijn voor Norris en Piastri.