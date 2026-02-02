George Russell kende een ijzersterke eerste week tijdens de shakedown in Barcelona. De Brit klokte al snel een behoorlijk aantal ronden met zijn gloednieuwe Mercedes en lijkt voorlopig een voorsprong te hebben op de rest van de Formule 1-grid. Russell schroomde dan ook niet om Max Verstappen uit te dagen.

De shakedown in Barcelona stond voornamelijk in het teken van Mercedes. Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli wisten naar verluidt maar liefst 500 ronden neer te zetten en kwamen nauwelijks in de problemen. Het team uit Brackley lijkt tot nu toe het beste hun huiswerk te hebben gedaan na de invoering van de nieuwe reglementen in de F1.

Russell vol bravoure

Ook Russell erkende dat hij er voorlopig goed voor staat. De Engelsman - die ook bekendstaat vanwege zijn aanvaringen met Verstappen - gaf dan ook aan totaal niet bang te zijn voor de Nederlander. Sterker nog, stiekem hoopt hij op een titelgevecht met de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing. "Vechten met Max voor de titel? Ik hoop dat het daarop uitdraait, zeker!", aldus Russell tegenover diverse media.

"Ik denk dat er veel fans rekenen op een strijd tussen Mercedes en McLaren dit jaar, omdat er veel is gepraat over de kracht van de Mercedes-motor. Maar de nieuwe motor van Red Bull oogde in Barcelona heel indrukwekkend. En we weten dat Red Bull eigenlijk altijd een goede auto heeft gehad, ook in de dominante jaren van Mercedes. Maar dat lag aan het verschil in motorvermogen", voegde hij daaraan toe.

Russell verwacht Verstappen

Ondanks het feit dat Mercedes voorlopig de beste auto schijnt te hebben, weigert Russell om Verstappen definitief uit te sluiten. "We weten hoe goed Max is en ik verwacht hem zeker in het gevecht dit jaar. Sterker nog, ik hoop het", zo klonk het. De Engelsman en Verstappen kwamen in het verleden al meerdere keren tegen. Dat ontplofte uiteindelijk in Qatar, nadat de Nederlander publiekelijk korte metten maakte met de Mercedes-rijder.

"Als je een kampioenschap wil winnen, moet je er ook voor strijden en het op de baan verdienen. Makkelijk zal het nooit worden. Maar deze sport moet draaien om een titelgevecht tussen meerdere teams en coureurs. Hopelijk gaan we dat dit jaar ook zien", zo sloot Russell uiteindelijk af.