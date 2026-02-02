user icon
icon

Russell daagt Verstappen uit na ijzersterke eerste week: "Ik weet hoe goed Max is"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell daagt Verstappen uit na ijzersterke eerste week: "Ik weet hoe goed Max is"

George Russell kende een ijzersterke eerste week tijdens de shakedown in Barcelona. De Brit klokte al snel een behoorlijk aantal ronden met zijn gloednieuwe Mercedes en lijkt voorlopig een voorsprong te hebben op de rest van de Formule 1-grid. Russell schroomde dan ook niet om Max Verstappen uit te dagen.

De shakedown in Barcelona stond voornamelijk in het teken van Mercedes. Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli wisten naar verluidt maar liefst 500 ronden neer te zetten en kwamen nauwelijks in de problemen. Het team uit Brackley lijkt tot nu toe het beste hun huiswerk te hebben gedaan na de invoering van de nieuwe reglementen in de F1. 

Meer over Max Verstappen Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

30 jan

Russell vol bravoure 

Ook Russell erkende dat hij er voorlopig goed voor staat. De Engelsman - die ook bekendstaat vanwege zijn aanvaringen met Verstappen - gaf dan ook aan totaal niet bang te zijn voor de Nederlander. Sterker nog, stiekem hoopt hij op een titelgevecht met de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing. "Vechten met Max voor de titel? Ik hoop dat het daarop uitdraait, zeker!", aldus Russell tegenover diverse media. 

"Ik denk dat er veel fans rekenen op een strijd tussen Mercedes en McLaren dit jaar, omdat er veel is gepraat over de kracht van de Mercedes-motor. Maar de nieuwe motor van Red Bull oogde in Barcelona heel indrukwekkend. En we weten dat Red Bull eigenlijk altijd een goede auto heeft gehad, ook in de dominante jaren van Mercedes. Maar dat lag aan het verschil in motorvermogen", voegde hij daaraan toe. 

Russell verwacht Verstappen

Ondanks het feit dat Mercedes voorlopig de beste auto schijnt te hebben, weigert Russell om Verstappen definitief uit te sluiten. "We weten hoe goed Max is en ik verwacht hem zeker in het gevecht dit jaar. Sterker nog, ik hoop het", zo klonk het. De Engelsman en Verstappen kwamen in het verleden al meerdere keren tegen. Dat ontplofte uiteindelijk in Qatar, nadat de Nederlander publiekelijk korte metten maakte met de Mercedes-rijder. 

"Als je een kampioenschap wil winnen, moet je er ook voor strijden en het op de baan verdienen. Makkelijk zal het nooit worden. Maar deze sport moet draaien om een titelgevecht tussen meerdere teams en coureurs. Hopelijk gaan we dat dit jaar ook zien", zo sloot Russell uiteindelijk af. 

shakedown

Posts: 1.597

Wel grappig dat hij naar Verstappen kijkt en niet naar de kampioen...

  • 4
  • 2 feb 2026 - 14:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.597

    Wel grappig dat hij naar Verstappen kijkt en niet naar de kampioen...

    • + 4
    • 2 feb 2026 - 14:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.373

      Hij wil het opnemen tegen de beste.....en dat is niet Lando.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 14:34
  • Pietje Bell

    Posts: 32.972

    Persoonlijk moet ik niets hebben van die AI foto's en video's, maar dit is toch welk leuk:

    www.instagram.com/p/DUObTotjYHf/

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 14:16
  • Dale U

    Posts: 1.801

    "Geciteerd door de Telegraaf" Ik heb wel beeld bij de vraagstelling richting George, denk dat we dit interview in de juiste proportie moeten rangschikken.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 14:22
    • Pietje Bell

      Posts: 32.972

      Geen idee wat je precies bedoelt te zeggen met " .... dit interview in de juiste proportie moeten rangschikken".

      Jeroen heeft het precies zo gequote als in het artikel (achter de betaalmuur) staat:


      Russell is door de bookmakers momenteel gebombardeerd tot topfavoriet, al valt er over de exacte verhoudingen dit seizoen feitelijk nog geen zinnig woord te zeggen. „Vechten met Max voor de titel? Ik hoop dat het daarop uitdraait, zeker!”, aldus Russell.
      „Ik denk dat er veel fans rekenen op een strijd tussen Mercedes en McLaren dit jaar, omdat er veel is gepraat over de kracht van de Mercedes-motor. Maar de nieuwe motor van Red Bull oogde in Barcelona heel indrukwekkend. En we weten dat Red Bull eigenlijk altijd een goede auto heeft gehad, ook in de dominante jaren van Mercedes. Maar dat lag aan het verschil in motorvermogen.”

      De Brit vervolgt: „We weten hoe goed Max is en ik verwacht hem zeker in het gevecht dit jaar. Sterker nog, ik hoop het. Als je een kampioenschap wil winnen, moet je er ook voor strijden en het op de baan verdienen. Makkelijk zal het nooit worden. Maar deze sport moet draaien om een titelgevecht tussen meerdere teams en coureurs. Hopelijk gaan we dat dit jaar ook zien.”

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 14:58
    • HarryLam

      Posts: 5.202

      We weten natuurlijk niet wie met welke motorstand gereden heeft en met hoeveel benzine er gereden is.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:44
  • jd2000

    Posts: 7.571

    Oh,wat is het toch een stoer mannetje. Begrijp het wel want Max is tenslotte de maatstaf.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 14:33
    • The Wolf

      Posts: 7

      Max siddert van angst

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:26
  • koppie toe

    Posts: 5.116

    In een ander artikel uit hetzelfde interview wordt deze strekking niet zo benoemt, tenzij het daar uit gelaten is.
    Daarin zei hij en Toto dat de Red Bull er goed uitziet op motorisch vlak voor hun eerste jaar en dat ze hopen op een strijd met meerdere teams komend jaar
    Het le

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:41
    • koppie toe

      Posts: 5.116

      "verkeerd knopje"

      Wou nog zeggen, het leest lekker weg en is te vinden op nU punt Nederland.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:43
  • Pietje Bell

    Posts: 32.972

    Deze story is nog 20 uur te bekijken.
    Max in een stukje uit de nieuw commercial van Tag Heuer:

    www.instagram.com/(...)823587156770513638/

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:45
    • Pietje Bell

      Posts: 32.972

      Dat is snel, het lijkt Overtoom wel. hahaha.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar