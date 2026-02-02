user icon
Russell vindt nieuwe Mercedes-bolide geen drol

Russell vindt nieuwe Mercedes-bolide geen drol

Het team van Mercedes geldt na de eerste testweek als de grote titelfavoriet voor het nieuwe seizoen. Met George Russell hebben ze een coureur in huis die volgens kenners klaar is voor de titelstrijd, maar hij probeert die rol van zich weg te duwen. Met een lach stelt hij wel vast dat de nieuwe W17 er niet uitziet als een 'drol'.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat de rangorde volledig op de schop gaat. Pas in Australië zal blijken welk team er echt oppermachtig is, maar na de eerste testweek in Barcelona durven kenners al voorzichtig een voorspelling te doen.

Veel mensen wijzen in de richting van Mercedes, wat een sterke motor lijkt te hebben gebouwd en in Barcelona extreem veel rondjes wist te rijden. Het is de verwachting dat ze de concurrentie een stapje voor zullen zijn, en Russell geldt als ervaren man als de favoriet. Hij maakte vorig jaar amper foutjes, en was de enige coureur naast titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen die een race wist te winnen. Russell droomt nu zelf vooral van een titelgevecht met Verstappen.

Wie is de grote favoriet?

In gesprek met de internationale media probeert de Brit in ieder geval afstand te nemen van de favorietenrol: "Het is natuurlijk nog ontzettend vroeg in het seizoen en we hebben pas drie dagen met de auto op het circuit kunnen testen. Maar om Toto's woorden te gebruiken: 'De auto ziet er niet uit als een drol, dus dat is een bonus.'"

"Maar ook in de eerste dagen van het seizoen kun je wel zien of je een hele slechte auto hebt ontwikkeld, omdat je de minpunten kunt aanwijzen. En dat is naar mijn idee niet het geval bij ons."

Russell wijst naar de concurrentie

Russell herhaalt dat hij zich een beetje zorgen maakt over Verstappen en Red Bull: "We zijn wel een beetje verrast door wat we hebben gezien bij onze rivalen, zeker wat betreft Red Bull en hun eigen krachtbron. Dat zag er echt heel erg indrukwekkend uit, zeker gezien het feit dat ze een nieuwe fabrikant zijn en dat zij zo'n betrouwbaarheid hebben weten te realiseren."

Russell wil afsluitend niet zeggen dat Mercedes gaat domineren, zoals ze bijvoorbeeld in 2014 deden: "We hebben een betrouwbare test achter de rug, maar we zullen moeten afwachten voordat we weten of de auto doet wat ervan verwacht wordt."

F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 6

    gelukkig lijkt ie niet op een drol, je zult zo'n ding eruit moeten persen met al die scherpe kanten

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 16:14
  • Ernie5335

    Posts: 5.761

    Sjors is wel een drol 😁

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 17:40
  • Flexwing

    Posts: 258

    Zou wat zijn als ze achter aan rijden.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 19:24

