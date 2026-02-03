user icon
Glimlach van Verstappen jaagt concurrentie angst aan

De Formule 1-teams kregen vorige week de kans om hun nieuwe bolides uitgebreid aan de tand te voelen. Op het circuit van Barcelona vond de besloten testweek plaats, en voor Red Bull was dat het moment om kennis te maken met hun nieuwe auto en krachtbron. Bernie Collins leest aan het gezicht van Max Verstappen af dat het veel beter ging dan verwacht.

Bij Red Bull is er voor dit jaar veel veranderd. De Oostenrijkse renstal rijdt vanaf dit jaar met krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Aangezien het hier om een volledig nieuw motorproject gaat, was het nog maar de vraag hoe goed ze zouden presteren. Tijdens de testweek in Barcelona liepen ze amper tegen problemen aan, en zagen de rondetijden er ook goed uit.

Het feit dat de testweek vrijwel vlekkeloos verliep, op een crash van Isack Hadjar na, zorgt voor zorgen bij de concurrentie. Red Bull lijkt namelijk veel competitiever te zijn dan gedacht, en dat is goed nieuws voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De geruchten over Red Bull

Volgens voormalig engineer en huidig analist Bernie Collins was Verstappens glimlach in zijn F1 TV-interview veelzeggend. Bij Sky Sports spreekt Collins zich uit over Red Bull: "Het gerucht in de paddock was dat deze motor het zwaar zou gaan krijgen. Er werd gezegd dat de motor niet zo goed zou zijn als andere krachtbronnen. Intern bij Red Bull was het verhaal misschien anders, maar we beginnen nu langzaam te zien dat het vertrouwen eruit komt."

Wat verraadt de glimlach van Verstappen?

De houding van Verstappen vertelde Collins dat er meer aan de hand was: "Max klinkt heel erg ontspannen. Soms kun je heel erg veel aflezen aan iemands houding. Hij zegt het niet alleen, hij toont het ook. Zelfs nu hij ziek is, ziet hij er heel erg ontspannen uit. Hij geeft wel toe dat de auto ruimte heeft voor verbetering, wat normaal is bij de eerste test van het seizoen."

Collins stelt dat Verstappens glimlach iets heeft verraden: "Hij oogt heel erg rustig en zelfverzekerd, met dat kleine glimlachje dat hij soms in interviews laat zien. Hij weet veel meer dan wij weten."

Glasvezelcoureur

Posts: 790

Ga je nu ook al de schrijver van een artikel suggestief bekritiseren omdat deze uitspraken doet als deze: "Red Bull lijkt namelijk veel competitiever te zijn dan gedacht..." ? Als je dan quote, neem dan wel de júiste woorden over...

  • 10
  • 3 feb 2026 - 09:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (24)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.017

    "Veel beter dan verwacht" is nogal relatief hè.... Als je niets verwacht, dan is elke ronde die goed wordt afgelegd al beter dan verwacht....

    • + 6
    • 3 feb 2026 - 08:27
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 790

      Ga je nu ook al de schrijver van een artikel suggestief bekritiseren omdat deze uitspraken doet als deze: "Red Bull lijkt namelijk veel competitiever te zijn dan gedacht..." ? Als je dan quote, neem dan wel de júiste woorden over...

      • + 10
      • 3 feb 2026 - 09:00
    • NicoS

      Posts: 20.079

      Niets verwacht… Alsof er een aantal vrijwilligers en stagelopers een motor hebben ontwikkeld….
      De mensen die daar werken zijn ervaren, en weten echt wel hoe je een motor moet bouwen.
      Natuurlijk zijn ze nieuw in de sport als motorleverancier, maar dat wil niet zeggen dat ze van toeten nog blazen weten.
      Dat er een aantal niets van verwachten is meer gebaseerd op onderbuikgevoelens.

      • + 3
      • 3 feb 2026 - 09:20
    • snailer

      Posts: 31.593

      Ik vind dat mario niets verkeerd zegt eigenlijk.

      Geen idee of het de schrijvert is hier die het suggereerde. Maakt me ook niets uit.

      Er is vorig jaar enorm veel veranderd in het leven van Verstapken.

      Zijn hele leven bestaat op het moment uit 'succesvol en liefde'. Hij is papa geworden. Lijkt mij enorm gelukkig met Kelly. En de houding van de 2 passen erg goed bij twee ambitieuze mensen. Ze geven elkaar de vrijheid te doen wat ze graag willen doen.
      Daarbij is hij papa geworden. En tot nu heb ik alleen grote glimlachen gecombineerd met dromerigheid gezien in zijn ogen.
      Ook zakelijk, Verstappen zou ook miljonair zijn geweest met alleen de inkomsten van Verstappen punt com, wat Verstappen's brand is. Daarbij heeft hij 1 van de mooiste slogans gepatenteerd: simply lovely. Iedereen die geen Verstappen hater is moet daar toch wel een smile van hebben gekregen minstens een keer of wat in het verleden. Het is de paraplu van al zijn activiteiten buiten F1. Zo'n beetje elke sponsor wil in zee met Verstappen punt com. Auto leveranciers willen echt graag leveren aan de teams van Verstappen punt com.
      Het in financieel 1 groot succes.
      Sportief ook trouwens. Redding is top. Zijn pa die met zijn race activiteiten onder Verstappen punt com hangt is succesvol.
      Zijn GT race team is direct zeer succesvol. Gold cup winnaar. 4 uurs race gewonnen op 1 van de moeilijkste circuits van de wereld.

      Laatst was er een overzicht dat Hamikton de grootste Marketing persoon zou zijn van de F1. Dacht dat Norris en Leclerc ook op die lijst staan.
      Verstappen was niet te vinden. Dat Leclerc en Norris er staan begrijp ik. Maar dat Verstappen er niet op staat begrijp ik absoluut niet. Die zou gezien al zijn activiteiten en alle sponsoren die bij hem in de rij aansluiten toch minstens in de buurt van Leclerc moeten zitten.

      Maar hoe dan ook. Verstappen is op het moment een endorfine productie machine.
      Ik bedoel... noem mij een project dat in de context van racen wordt gesponsord door zowel Red Bull als Mercedes. Ik kan er geen bedenken

      Hij is echt super gelukkig. Waarom zou hij niet met een big smile rondlopen.

      Zeker ook omdat hij in de periode na Spanje heeft afgedwongen meer bezig te zijn met zijn GT activiteiten.
      Naar mijn mening is het geen toeval dat Verstappen plots op de ring verscheen nadat hij bekend maakte nog een jaar bij RBR te blijven.

      Dus nee. De smile zegt niets. Net als de hele test week die nu achter ons ligt.

      • + 3
      • 3 feb 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 32.984

      "Geen idee of het de schrijvert is hier die het suggereerde.
      Maakt me ook niets uit."

      De schrijver schrijft: "Bernie Collins leest aan het gezicht
      van Max Verstappen af dat het veel beter ging dan verwacht."

      Kennelijk heeft Collins dat gezegd, maar dat is dan Collins zijn eigen interpretatie.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:00
    • Larry Perkins

      Posts: 62.849

      @Pietje, Collins haar eigen interpretatie...
      Zodra het hushouden gedaan is mag zij ook haar mening geven.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:09
    • Pietje Bell

      Posts: 32.984

      Oeps, foutje, bedankt.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:24
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 790

    Dan heeft men mijn glimlach nog niet gezien...

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 08:48
    • F1jos

      Posts: 4.992

      De glimlach van Max doet je beseffen dat het leeft. Dat is de moeite waard met plezier in het verschiet.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 11:02
  • shakedown

    Posts: 1.601

    Laten we eerlijk zijn: is het voor een groep top-engineers nou echt zo moeilijk om 550 pk uit een 1.6 liter turbo te halen? Natuurlijk, als de betrouwbaarheid een puntje wordt, moet je hier en daar wat verstevigen en aanpassen. Dat kost je misschien een paar kilo extra gewicht, maar daar houdt het ook wel op.
    En als we naar de grote teams kijken, heb ik nou niet het idee dat die dit jaar worstelen met overgewicht. Dat is dus prima te overzien en daar kan een team als Red Bull gewoon uitstekend mee meekomen.

    Hetzelfde geldt voor die elektromotor. Die is gelimiteerd op 350 kW. Dat is nou ook weer niet zo bijzonder veel dat het onmogelijk is. Mocht er een issue zijn met de betrouwbaarheid, en de oplossing kost een klein beetje extra gewicht en dan staat het als een huis. Je ziet dit jaar ook dat eigenlijk geen enkel team echt grote betrouwbaarheidsproblemen heeft. Alleen Audi kwakkelt wat, maar we weten niet eens of dat aan de hardware of de software ligt.

    Al met al heb ik sterk het gevoel dat deze nieuwe motorregels veel minder impact gaan hebben op de constructeurs dan iedereen van tevoren dacht. Het lijkt er juist op dat Red Bull de timing perfect heeft uitgekiend om nu zelf in te stappen.

    Ik hoop echt dat dit zo uitpakt. Als Audi dan ook nog eens binnen korte tijd op niveau komt, opent dat de deur voor andere serieuze namen. Als Cadillac ook snel kan meedoen, trek je misschien ook een Toyota, Hyundai of BMW over de streep om de F1 in te stappen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd aan de top.

    • + 4
    • 3 feb 2026 - 09:00
    • WickieDeViking

      Posts: 246

      Ik denk dat je de complexiteit van de 2026 power units onderschat. Het punt is niet of je 550 pk uit een 1.6 turbo en 350 kW elektrisch kunt halen, maar of je dat lichter, efficiënter, betrouwbaarder en beter dan de rest kunt doen, binnen extreem strenge regels.

      Het gaat niet om “even 550 pk maken”, maar om 550 pk continu, bij 15.000 rpm, race na race, met extreme thermische belasting, binnen strenge brandstof-, flow- en efficiëntieregels. Dáár zit de echte moeilijkheid.

      350 kW is plusminus 470 pk. Dat continu leveren met kleine batterijen, minimale koeling en laag gewicht is technologisch enorm complex. In straatauto’s lukt dat alleen met veel gewicht en grote batterijen. Luxe die F1 niet heeft.

      Een paar kilo extra is in F1 gigantisch. 5 kg is al 0,15–0,20 s per ronde. Teams vechten om grammen. Extra gewicht kost direct rondetijd en balans.

      Als het echt zo simpel was, zou iedereen het perfect doen en dat gebeurt in F1 eigenlijk nooit.

      • + 5
      • 3 feb 2026 - 10:14
    • ADN

      Posts: 384

      Gewicht, dimensies, betrouwbaarheid, zwaartepunt, driveability, vermogen, verbruik, oplaad snelheid van de accu en dan ook nog eventuele trucjes om met het uitzetten van materialen om de compressieverhouding te verhogen. Er worden honderden miljoenen, zo niet miljarden in geïnvesteerd. Daarbij is gewicht zeker wel een dingetje. De Ferrari dit jaar is aldus nieuwberichten twee kilo te zwaar en dat wordt als een hoogstandje gezien.

      @Shakedown: je denkt er mijns inziens veel te licht over.

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 10:24
    • shakedown

      Posts: 1.601

      Uiteraard is het niet zo zwart wit als dat ik zeg. Maar onderschat technische mensen niet. Deze mensen die dit ontwerpen denken, werken, analyseren en doen dit op een veel hoger niveau dan jij en ik dat kunnen. Alle credits voor deze techneuten.

      Als je dan roept dat het allemaal veel moeilijker is dan dat ik zeg, Ja. Voor normale stervelingen zoals jij en ik. Niet voor extreem getalenteerde technische ontwerpers die dit werk al jaren doen. Onderschat hun vermogen tot ontwikkeling niet.

      Vraag aan die extreem getalenteerde timmerman om een kast met bijzondere vormen en materialen in elkaar te zetten. Ja, het is niet eenvoudig, maar met zijn talent, inzicht, kunde en ervaring, komen ze met oplossingen waar de gemiddelde goede timmerman, of jij en ik niet eens over kunnen dromen.

      Nu is dit natuurlijk een lastige vergelijking. Maar waar het vooral om gaat: onderschat extreem goede ontwerpers niet. Geef ze een opdracht om in vast te bijten, met zo min mogelijk kaders waarin ze moeten blijven. Voed het, por het, cultiveer het, het en je krijgt resultaten waar je normaal gesproken niet aan denkt of überhaupt over kun dromen.

      Voor deze groep mensen zijn dit soort motoren blijkbaar niet extreem moeilijk. Getuige het feit dat er amper problemen waren deze eerste test dagen (motorisch gezien)

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 10:37
    • WickieDeViking

      Posts: 246

      De engineers zijn zeker uitzonderlijk getalenteerd. Zonder hun niveau van expertise zouden deze motoren simpelweg niet werken, maar talent alleen maakt het probleem niet makkelijk. In F1 moet alles voldoen aan strenge regels voor gewicht, thermische belasting, brandstofflow en efficiëntie. Zelfs de slimste engineers kunnen de natuurwetten niet omzeilen. Een motor moet continu 550 pk leveren bij 15.000 rpm, de elektromotor 350 kW (470 pk), race na race, met minimale koeling en gewicht. Dat is technologisch een enorme uitdaging, ongeacht het talentniveau.

      Natuurlijk is het voor ons onmogelijk om dit probleem überhaupt te begrijpen, laat staan op te lossen. Dat is juist waarom we F1 zo indrukwekkend vinden, maar ook voor experts is het niet eenvoudig. De uitdaging ligt niet in het theoretisch halen van piekvermogen, maar in het combineren van vermogen, betrouwbaarheid, efficiëntie en lage massa binnen de regels, zoals ik al zei. Kleine wijzigingen kunnen grote effecten hebben op rondetijd, balans en duurzaamheid. Het verschil tussen een topmotor en een gemiddelde motor is vaak enkele grammen en millimeters in ontwerp, iets waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken.

      De metafoor met de timmerman klopt deels, maar waar de timmerman vrij kan experimenteren, moeten F1 engineers werken binnen extreem strikte kaders. Je kunt nog zulke briljante oplossingen bedenken, maar aan de natuurwetten en reglementen zitten harde grenzen. Dus hoewel het talent uitzonderlijk is, blijft het technisch extreem complex en zwaar gecontroleerd.

      Het is waar dat de eerste tests relatief soepel zijn verlopen en dat toont de kwaliteit van de voorbereiding, simulaties en integratie van de teams. Dat is een prestatie op zich, maar het is bekend in F1 is dat problemen vaak pas later zichtbaar worden, bijvoorbeeld na langere racebelasting, in wisselende omstandigheden of bij onverwachte thermische stress. Dat er in de eerste testdagen weinig problemen waren, betekent niet dat het eenvoudig is.

      Ik onderschat dus zeker niet hoe getalenteerd deze engineers zijn, maar zelfs uitzonderlijk talent kan de wetten van fysica, thermodynamica en de F1 regels niet omzeilen. Het blijft extreem complex, ongeacht hoe briljant de mensen zijn die eraan werken.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 11:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.379

    Ik weet niet of jullie de horrorfilm Smile hebben gezien?
    Degene die begint te lachen pleegt kort daarna zelfmoord....

    Nou is het natuurlijk niet te hopen dat dat bij Max gebeurt.....maar potdomme, je moet er toch niet aan denken dat hij zijn dikke nek doorsnijd net voor 'n race hè.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 09:46
  • jd2000

    Posts: 7.572

    Verstappen glimlacht, Alonso grijnst, wie oh wie gaat het worden?

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 09:50
    • schwantz34

      Posts: 41.762

      De lachende derde?

      • + 1
      • 3 feb 2026 - 10:02
    • The Wolf

      Posts: 16

      ik denk Lance, die verraad geen enkele emotie, en komt dan als 'n duveltje uit 'n doosje, ik zet AL m'n geld op Lance

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 10:27
  • LucaF1

    Posts: 506

    pfff ja vanwege een glimlach is de concurrentie bang, hahahaha ;-)

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 10:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.379

    Niet alleen de concurrentie jaagt Max angst aan met zijn glimlach hoor.

    Als je savonds de hond nog uit moet laten en Max komt dan in het donker met 'n glimlach op je af dan ben je in staat om de hond naar Max te gooien en het op 'n lopen te zetten.....brrrr de horror!!

    Angstaanjagend.... luguber.....onvoorstelbaar zijn dan betere bewoordingen.

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 10:52
  • Knalpijp

    Posts: 2.382

    Wat verraadt de glimlach?

    Alonso grijnst na eerste meters!

    Hamilton lacht zich een breuk.

    Leclerc uit casino gezet door aanhoudende lach buien.

    Russell daagde Verstappen uit in de media, zijn grijns was alles zeggende.

    Antonelli gaat voor de wereld title vertelde hij lachend.

    Albon en Saintz lachen constant en dat zonder gereden te hebben.

    Borteletto zijn helm ging af en die glimlach was alles zeggende.

    Perez en pappa Perez laveloos aangetroffen op straat, waren de bar uitgezet door constant gelach van die twee.

    Stroll heeft een fles lachgas aangeschaft, want hij wist niet wat lachen was" nu dus wel.

    Iedereen is verdorie aan het lachen.

    Ik kan er niet om lachen, duurt allemaal veel te lang voordat we weer beginnen.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 10:59
  • meister

    Posts: 4.220

    Veel kan ook mediatraining zijn.
    Achter het lachende gezicht schuilt een boer met kiespijn.
    Hoe hangt het koppie, hangende schouders of neus omhoog schouders recht en borst vooruit dat zegt veel meer.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 11:47
  • Larry Perkins

    Posts: 62.849

    En als Max voluit lacht schijt de hele grid zeven kleuren pimpelpaars...

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 13:14
  • Pietje Bell

    Posts: 32.984

    Max zijn jet is vanmorgen in Innsbruck geland en iemand die niet wil vertellen wie
    hij/zij is en ook niet waar de info vandaan komt zegt dat Max met zijn moeder en zus
    en neefjes daar ergens aan het skiën is.
    Victoria postte gisteren dat ze in een skihal in Landgraaf waren en Luka alleen naar
    beneden skiede zonder hulp. Dacht dat dat oefenen voor de krokusvakantie was die
    14 februari begint.
    Hij zit voor het 2e jaar op de basisschool en dan 2 weken voor de vakantie een week
    wegblijven van school voor een vakantie? Lio gaat trouwens sinds december ook naar
    de basisschool.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 13:24

