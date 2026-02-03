De Formule 1-teams kregen vorige week de kans om hun nieuwe bolides uitgebreid aan de tand te voelen. Op het circuit van Barcelona vond de besloten testweek plaats, en voor Red Bull was dat het moment om kennis te maken met hun nieuwe auto en krachtbron. Bernie Collins leest aan het gezicht van Max Verstappen af dat het veel beter ging dan verwacht.

Bij Red Bull is er voor dit jaar veel veranderd. De Oostenrijkse renstal rijdt vanaf dit jaar met krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Aangezien het hier om een volledig nieuw motorproject gaat, was het nog maar de vraag hoe goed ze zouden presteren. Tijdens de testweek in Barcelona liepen ze amper tegen problemen aan, en zagen de rondetijden er ook goed uit.

Het feit dat de testweek vrijwel vlekkeloos verliep, op een crash van Isack Hadjar na, zorgt voor zorgen bij de concurrentie. Red Bull lijkt namelijk veel competitiever te zijn dan gedacht, en dat is goed nieuws voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De geruchten over Red Bull

Volgens voormalig engineer en huidig analist Bernie Collins was Verstappens glimlach in zijn F1 TV-interview veelzeggend. Bij Sky Sports spreekt Collins zich uit over Red Bull: "Het gerucht in de paddock was dat deze motor het zwaar zou gaan krijgen. Er werd gezegd dat de motor niet zo goed zou zijn als andere krachtbronnen. Intern bij Red Bull was het verhaal misschien anders, maar we beginnen nu langzaam te zien dat het vertrouwen eruit komt."

Wat verraadt de glimlach van Verstappen?

De houding van Verstappen vertelde Collins dat er meer aan de hand was: "Max klinkt heel erg ontspannen. Soms kun je heel erg veel aflezen aan iemands houding. Hij zegt het niet alleen, hij toont het ook. Zelfs nu hij ziek is, ziet hij er heel erg ontspannen uit. Hij geeft wel toe dat de auto ruimte heeft voor verbetering, wat normaal is bij de eerste test van het seizoen."

Collins stelt dat Verstappens glimlach iets heeft verraden: "Hij oogt heel erg rustig en zelfverzekerd, met dat kleine glimlachje dat hij soms in interviews laat zien. Hij weet veel meer dan wij weten."