Wolff woest op concurrentie na Mercedes-beschuldigingen: "Regel zelf je shit!"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar concurrerende motorfabrikanten. Volgens de Oostenrijker moeten teams vooral naar zichzelf kijken, in plaats van te klagen over een vermeende maas in de nieuwe motorreglementen.

In de Formule 1-paddock is de afgelopen weken discussie ontstaan over de compressieverhouding van de krachtbronnen. Mercedes en RBPT/Ford zouden een manier hebben gevonden om tijdens het rijden boven de maximaal toegestane verhouding uit te komen, iets wat bij rivalen voor onrust zorgt.

Discussie over compressieverhouding

De regels schrijven voor dat de compressieverhouding bij omgevingstemperatuur wordt gemeten, en niet wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Volgens technische experts hebben Mercedes en RBPT/Ford die formulering slim benut, waardoor de verhouding in de praktijk hoger kan uitvallen.

Een hogere compressieverhouding levert doorgaans meer vermogen én een lager brandstofverbruik op. Ross Brawn sprak eerder al van een “slimme interpretatie van de regelgeving”, en niet van een onrechtmatige constructie.

Wolff: 'focus op jezelf'

Wolff stelt dat de communicatie met de FIA gedurende het hele proces positief is verlopen. Daarbij heeft hij weinig begrip voor teams die volgens hem afleiding zoeken. “Zoals jullie weten, ben ik altijd sceptisch over optredens”, vertelde Wolff aan diverse media tijdens de shakedown in Barcelona. “Ik heb mijn verwachtingen te vaak verkeerd ingeschat en wil niet pas in Bahrein of Melbourne ontdekken dat we niet zijn waar we dachten te zijn. En dat betekent races winnen”.

Volgens Wolff ligt de oorzaak van het gemopper niet bij Mercedes. “Ik begrijp simpelweg niet waarom sommige teams zich zo focussen op anderen, terwijl de regels juist heel duidelijk en transparant zijn”, klonk het. “De gesprekken met de FIA waren van begin tot eind zeer positief. Anderen moeten zelf gewoon hun shit regelen”.

‘Zo zouden wij het niet doen’

De Mercedes-baas ging nog een stap verder en hekelde de werkwijze van rivalen. “Geheime meetings, geheime brieven en steeds maar nieuwe testmethodes verzinnen die niet bestaan… wij proberen juist afleiding te minimaliseren”, aldus Wolff. “Dat doe je door naar jezelf te kijken, niet door vooraf al excuses te zoeken”.

Ook over mogelijke protesten tegen de Mercedes-krachtbron is Wolff duidelijk. “De aandrijfeenheid is legaal”, benadrukte hij. “Ze voldoet aan de regels, aan de controles en aan de manier waarop dit soort zaken overal worden gemeten. Dat is wat de FIA heeft gezegd, en daar hebben wij vertrouwen in”.

Voorzichtig optimisme bij Mercedes

Tot slot keek Wolff vooruit naar het nieuwe seizoen. De eerste indrukken van de W17 stemmen hoopvol, al blijft voorzichtigheid geboden. “Je wordt natuurlijk vrolijk wakker als de auto snel is. De eerste signalen zijn positief: het lijkt in ieder geval geen mislukking en we hebben een basis om op voort te bouwen”.

Toch wil Wolff nog geen conclusies trekken. “We zijn tevreden, maar ook sceptisch”, besloot hij. “We hebben simpelweg nog geen betrouwbaar beeld van waar de andere gebruikelijke verdachten staan”.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.373

Ik ben niet Toto of Mercedes-achtig, maar hier heeft Toto natuurlijk gelijk.
Het is gegaan volgens de regels en die regels heeft iedereen gehad.....alleen Mercedes en waarschijnlijk Redbull-Ford hebben die regels het beste geïnterpreteerd.

Dus zal de rest het op één of andere manier die rege... [Lees verder]

  • 3
  • 2 feb 2026 - 15:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.373

    Ik ben niet Toto of Mercedes-achtig, maar hier heeft Toto natuurlijk gelijk.
    Het is gegaan volgens de regels en die regels heeft iedereen gehad.....alleen Mercedes en waarschijnlijk Redbull-Ford hebben die regels het beste geïnterpreteerd.

    Dus zal de rest het op één of andere manier die regels ook moeten gaan oprekken...

    • + 3
    • 2 feb 2026 - 15:07
    • Kubica

      Posts: 5.685

      Natuurlijk heeft Toto gelijk hier. Hij kreeg vergelijkbare teksten naar zijn hoofd toen Mercedes worstelde ..

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:09
    • The Wolf

      Posts: 7

      @Ouw, bij oprekken denk ik aan wat anders, en al helemaal als jij dat woordje gebruikt...

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.373

      Kijk, dat hoor ik graag.
      3 reacties en je kent mij al.

      Ik vermoed dus dat jij de verloren zoon bent die hier al weer 'n tijdje niet meer gereageerd heeft...

      • + 2
      • 2 feb 2026 - 15:14
    • Hoofhearted?

      Posts: 346

      Inderdaad, Toto heeft gelijk.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:19
    • ADN

      Posts: 382

      @Kubica; Toen Mercedes haar huiswerk niet goed voor elkaar had en last had van porpoising, zijn onder druk van Mercedes de regels door de FIA aangepast. Ik kan me nog expliciet herinneren dat Horner in een meeting zei: "Change your f*cking car".
      Met name Ferrari was toen de dupe van de regelwijzigingen.
      Dus de pot verwijt de ketel in geval. Toen moest onder druk van Mercedes de regelgeving veranderd worden, en nu moeten de teams een sh*t zelf regelen...

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 15:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 595

      @ADN en als de Mercedes voor ligt, gaat nu precies hetzelfde gebeuren. Sterker nog, dat is zelfs deze keer op voorhand voorzien

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:44
    • koppie toe

      Posts: 5.117

      Maar wie zal dat verloren schaap in Wolffskleren zijn dan? @Ouw.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:51

