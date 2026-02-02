Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar concurrerende motorfabrikanten. Volgens de Oostenrijker moeten teams vooral naar zichzelf kijken, in plaats van te klagen over een vermeende maas in de nieuwe motorreglementen.

In de Formule 1-paddock is de afgelopen weken discussie ontstaan over de compressieverhouding van de krachtbronnen. Mercedes en RBPT/Ford zouden een manier hebben gevonden om tijdens het rijden boven de maximaal toegestane verhouding uit te komen, iets wat bij rivalen voor onrust zorgt.

Discussie over compressieverhouding

De regels schrijven voor dat de compressieverhouding bij omgevingstemperatuur wordt gemeten, en niet wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Volgens technische experts hebben Mercedes en RBPT/Ford die formulering slim benut, waardoor de verhouding in de praktijk hoger kan uitvallen.

Een hogere compressieverhouding levert doorgaans meer vermogen én een lager brandstofverbruik op. Ross Brawn sprak eerder al van een “slimme interpretatie van de regelgeving”, en niet van een onrechtmatige constructie.

Wolff: 'focus op jezelf'

Wolff stelt dat de communicatie met de FIA gedurende het hele proces positief is verlopen. Daarbij heeft hij weinig begrip voor teams die volgens hem afleiding zoeken. “Zoals jullie weten, ben ik altijd sceptisch over optredens”, vertelde Wolff aan diverse media tijdens de shakedown in Barcelona. “Ik heb mijn verwachtingen te vaak verkeerd ingeschat en wil niet pas in Bahrein of Melbourne ontdekken dat we niet zijn waar we dachten te zijn. En dat betekent races winnen”.

Volgens Wolff ligt de oorzaak van het gemopper niet bij Mercedes. “Ik begrijp simpelweg niet waarom sommige teams zich zo focussen op anderen, terwijl de regels juist heel duidelijk en transparant zijn”, klonk het. “De gesprekken met de FIA waren van begin tot eind zeer positief. Anderen moeten zelf gewoon hun shit regelen”.

‘Zo zouden wij het niet doen’

De Mercedes-baas ging nog een stap verder en hekelde de werkwijze van rivalen. “Geheime meetings, geheime brieven en steeds maar nieuwe testmethodes verzinnen die niet bestaan… wij proberen juist afleiding te minimaliseren”, aldus Wolff. “Dat doe je door naar jezelf te kijken, niet door vooraf al excuses te zoeken”.

Ook over mogelijke protesten tegen de Mercedes-krachtbron is Wolff duidelijk. “De aandrijfeenheid is legaal”, benadrukte hij. “Ze voldoet aan de regels, aan de controles en aan de manier waarop dit soort zaken overal worden gemeten. Dat is wat de FIA heeft gezegd, en daar hebben wij vertrouwen in”.

Voorzichtig optimisme bij Mercedes

Tot slot keek Wolff vooruit naar het nieuwe seizoen. De eerste indrukken van de W17 stemmen hoopvol, al blijft voorzichtigheid geboden. “Je wordt natuurlijk vrolijk wakker als de auto snel is. De eerste signalen zijn positief: het lijkt in ieder geval geen mislukking en we hebben een basis om op voort te bouwen”.

Toch wil Wolff nog geen conclusies trekken. “We zijn tevreden, maar ook sceptisch”, besloot hij. “We hebben simpelweg nog geen betrouwbaar beeld van waar de andere gebruikelijke verdachten staan”.