Verstappen multifunctioneel: "Ik ben coureur, teambaas en engineer tegelijk"

Verstappen multifunctioneel: "Ik ben coureur, teambaas en engineer tegelijk"

Max Verstappen beperkt zich bij zijn eigen raceteam niet tot alleen het besturen van de auto. De Nederlander is achter de schermen nadrukkelijk betrokken bij meerdere facetten van het team en vervult daarbij verschillende rollen tegelijk.

De viervoudig wereldkampioen runt een eigen team dat actief is in de GT3-klasse. Racen blijft een belangrijk onderdeel, maar volgens Verstappen komt er veel meer bij kijken dan alleen het maken van rondjes op de baan.

Meer dan alleen achter het stuur

Verstappen liet in de podcast Box Box Box weten hoe breed zijn takenpakket inmiddels is. “Met mijn eigen team zie ik duidelijk vooruitgang”, aldus de Red Bull-coureur. “Ik werk intensief samen met de rijders, probeer ze gerichter feedback te geven en ben daarnaast veel bezig op de simulator om die zo dicht mogelijk bij de echte auto te krijgen.”

Volgens Verstappen vraagt het project om een constante betrokkenheid. “Het is behoorlijk uitgebreid, het gaat echt verder dan alleen het rijden zelf”, klonk het. De Limburger kreeg vervolgens de vraag of hij zichzelf in meerdere functies terugziet binnen het team.

Coureur, engineer én teammanager

Die vraag beantwoordde Verstappen bevestigend. “Ja, eigenlijk ben ik alles tegelijk: coureur, engineer en een soort teammanager”, legde hij uit. “Je probeert de coureurs te begeleiden en net dat beetje beter te maken, terwijl je ook inhoudelijk met de auto bezig bent.”

Ondanks de drukte denkt Verstappen dat het te combineren blijft. “Je moet je vooral omringen met sterke mensen die meedenken en het project mee dragen”, stelde hij. De agenda van de Nederlander raakt daarmee steeds voller.

Als Verstappen niet actief is tijdens een Formule 1-weekend, staat hij klaar voor zijn GT3-team. Vorige week lag de focus echter volledig op de koningsklasse, toen hij in Barcelona voor het eerst dit jaar in actie kwam met de nieuwe Red Bull tijdens een besloten test. Die week verliep niet zonder problemen: Isack Hadjar belandde in de muur, wat het team uit Milton Keynes op een flinke kostenpost kwam te staan.

Max is in 'n positie gekomen dat hij dit allemaal kan doen door te doen waarin hij de allerbeste is....racen.
Als je dan op die leeftijd 'n GT3 team bezit en kan runnen ben je goed bezig.
Dan kan het voor hem 'n hobby zijn, maar als hij stopt met F1 kan hij gelijk instappen bij zijn eigen team......

    Max komt meteen in het begin aan het woord. Iemand schreef bij de reacties
    dat dit in september opgenomen is.

    https://youtu.be/v0BbXcLLpXo

    00:54 Max Verstappen
    14:16 Pierre Gasly
    26:56 Fred Vasseur
    38:06 Andrea Kimi Antonelli
    51:30 Aldo Costa
    1:04:53 Ayao Komatsu

      De video is echter vorige week pas op YT gepost.

    Max is in 'n positie gekomen dat hij dit allemaal kan doen door te doen waarin hij de allerbeste is....racen.
    Als je dan op die leeftijd 'n GT3 team bezit en kan runnen ben je goed bezig.
    Dan kan het voor hem 'n hobby zijn, maar als hij stopt met F1 kan hij gelijk instappen bij zijn eigen team.....ook lekker!

      Hij moet toch zijn aandacht verdelen.

      Hamilton besteedt bijvoorbeeld zijn energie heel vaak in mode, films en in jet goede doel. Bij hem lijkt het wel wat te kosten ivm zijn echte job. F1 rijder.

      Dit zou best wat focus weg kunnen halen bij Verstappens echte job: F1 rijder.

      Best interessant om te volgen.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar