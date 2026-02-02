Max Verstappen beperkt zich bij zijn eigen raceteam niet tot alleen het besturen van de auto. De Nederlander is achter de schermen nadrukkelijk betrokken bij meerdere facetten van het team en vervult daarbij verschillende rollen tegelijk.

De viervoudig wereldkampioen runt een eigen team dat actief is in de GT3-klasse. Racen blijft een belangrijk onderdeel, maar volgens Verstappen komt er veel meer bij kijken dan alleen het maken van rondjes op de baan.

Meer dan alleen achter het stuur

Verstappen liet in de podcast Box Box Box weten hoe breed zijn takenpakket inmiddels is. “Met mijn eigen team zie ik duidelijk vooruitgang”, aldus de Red Bull-coureur. “Ik werk intensief samen met de rijders, probeer ze gerichter feedback te geven en ben daarnaast veel bezig op de simulator om die zo dicht mogelijk bij de echte auto te krijgen.”

Volgens Verstappen vraagt het project om een constante betrokkenheid. “Het is behoorlijk uitgebreid, het gaat echt verder dan alleen het rijden zelf”, klonk het. De Limburger kreeg vervolgens de vraag of hij zichzelf in meerdere functies terugziet binnen het team.

Coureur, engineer én teammanager

Die vraag beantwoordde Verstappen bevestigend. “Ja, eigenlijk ben ik alles tegelijk: coureur, engineer en een soort teammanager”, legde hij uit. “Je probeert de coureurs te begeleiden en net dat beetje beter te maken, terwijl je ook inhoudelijk met de auto bezig bent.”

Ondanks de drukte denkt Verstappen dat het te combineren blijft. “Je moet je vooral omringen met sterke mensen die meedenken en het project mee dragen”, stelde hij. De agenda van de Nederlander raakt daarmee steeds voller.

Als Verstappen niet actief is tijdens een Formule 1-weekend, staat hij klaar voor zijn GT3-team. Vorige week lag de focus echter volledig op de koningsklasse, toen hij in Barcelona voor het eerst dit jaar in actie kwam met de nieuwe Red Bull tijdens een besloten test. Die week verliep niet zonder problemen: Isack Hadjar belandde in de muur, wat het team uit Milton Keynes op een flinke kostenpost kwam te staan.