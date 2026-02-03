user icon
Cadillac zet grote stap richting F1-debuut: "Coureurs helpen ons"

Cadillac zet grote stap richting F1-debuut: "Coureurs helpen ons"

Cadillac is weer een belangrijke stap dichter bij zijn Formule 1-debuut gekomen. Na de testweek in Barcelona kijkt teambaas Graeme Lowdon met veel tevredenheid terug op de eerste echte testdagen van het Amerikaanse team. Vooral de rol van coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas stemt hem optimistisch richting de volgende fase van het project.

Beide coureurs stonden in 2025 langs de zijlijn en reden hun laatste F1-race in 2024, maar Cadillac koos bewust voor ervaring in plaats van jong talent. Volgens Lowdon betaalt die keuze zich nu al uit.

Cadillac heeft weinig ervaring

Het Amerikaanse team heeft nog weinig ervaring en hebben buiten de drie dagen van de shakedown alleen nog maar een testdag gehad op Silverstone. Lowdon is al met al heel trots op zijn team, zo legt uit aan Motorsport.com: "Dit was pas de vierde dag dat dit team met een Formule 1-auto rijdt, maar elke dag verloopt het gestroomlijnder. De procedures werken goed en het hele team functioneert als één geheel, waar ik heel erg blij mee ben."

"Daar plukken we nu al de vruchten van. Ze rijden in een compleet nieuwe auto bij een volledig nieuw team. Alles in deze garage is nieuw. Dat zou voor een rookie een extreem lastige omgeving zijn. Je ziet nu al hoe de beide coureurs de engineers en monteurs helpen met gerichte feedback. We hebben dus meteen profijt van hun ervaring."

Performance is stap twee voor Cadillac

Voor veel teams en dus ook voor Cadillac was de shakedown in Barcelona vooral goed voor de basis. "Deze week draaide vooral om stabiliteit en betrouwbaarheid. In Bahrein komt het accent veel meer op performance te liggen: hoe snel kunnen we de auto echt maken? Je ziet de auto eigenlijk alleen maar uit de garage vertrekken en weer terugkomen."

"Er is zelden tijd om ergens langs de baan te gaan kijken. Hopelijk is daar in Bahrein meer gelegenheid voor, want op basis van wat je ziet kun je best veel over het gedrag van een auto zeggen."

F1 Nieuws Valtteri Bottas Sergio Perez Cadillac

