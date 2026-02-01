Christian Horner heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing van zich laten horen. De Brit werd afgelopen zomer de laan uitgestuurd, en verscheen sindsdien niet meer in de media. Daar is nu verandering in gekomen, en Horner spreekt zich ook uit over een mogelijke comeback.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing in de Formule 1. De Brit stond aan de wieg van de grote successen, en werd wereldkampioen met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste jaren kwam zijn positie steeds meer onder druk te staan, en na een reeks teleurstellende resultaten werd Horner in de zomer ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die het team weer succes bezorgde.

Horner sloot een deal met Red Bull om zijn contract af te kopen, en hij is nu met gardening leave. Op de achtergrond is hij hard bezig met een comeback, en hij heeft een groep investeerders om zich heen verzameld. Het is geen geheim dat hij zich probeert in te kopen bij Alpine, waar hij dus kan terugkeren in de sport.

'Ik heb nog iets af te maken'

Horner heeft sinds zijn ontslag geen enkel interview gegeven, en trok zich volledig terug uit de publiciteit. Daar is nu verandering in gekomen, want op de European Motor Show in Dublin gaf hij voor het eerst sinds afgelopen zomer een interview: "Ik heb het gevoel dat ik nog iets af te maken heb in de Formule 1. Het is immers niet geëindigd zoals ik het graag had gewild."

"Ik kom echter niet zomaar terug. Ik kom alleen terug als er iets te winnen valt. Ik wil niet terugkeren in de paddock, tenzij ik daar iets te doen heb. Ik mis de sport, de mensen en het team dat ik heb opgebouwd. Ik had 21 fantastische jaren in de Formule 1. Het was een geweldige run met veel zeges en titels. Ik heb samengewerkt met geweldige coureurs, engineers en partners."

Onder welke voorwaarden keert Horner terug?

Horner wil succes, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken: "Ik hoef niet terug te keren. Ik kan mijn loopbaan nu beëindigen, als ik dat zou willen. Ik keer dus alleen terug voor de juiste kans, die me in staat stelt met geweldige mensen te werken, en in een omgeving waar mensen willen winnen. Ze moeten dat verlangen wel met me delen. Ik wil heel graag een teampartner zijn, liever dan een ingehuurde kracht. Maar we gaan het allemaal zien. Ik heb geen haast, het hoeft allemaal niet."