user icon
icon

Horner doorbreekt stilte en praat voor het eerst na Red Bull-ontslag

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Horner doorbreekt stilte en praat voor het eerst na Red Bull-ontslag

Christian Horner heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing van zich laten horen. De Brit werd afgelopen zomer de laan uitgestuurd, en verscheen sindsdien niet meer in de media. Daar is nu verandering in gekomen, en Horner spreekt zich ook uit over een mogelijke comeback.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing in de Formule 1. De Brit stond aan de wieg van de grote successen, en werd wereldkampioen met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste jaren kwam zijn positie steeds meer onder druk te staan, en na een reeks teleurstellende resultaten werd Horner in de zomer ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die het team weer succes bezorgde.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Horner sloot een deal met Red Bull om zijn contract af te kopen, en hij is nu met gardening leave. Op de achtergrond is hij hard bezig met een comeback, en hij heeft een groep investeerders om zich heen verzameld. Het is geen geheim dat hij zich probeert in te kopen bij Alpine, waar hij dus kan terugkeren in de sport.

'Ik heb nog iets af te maken'

Horner heeft sinds zijn ontslag geen enkel interview gegeven, en trok zich volledig terug uit de publiciteit. Daar is nu verandering in gekomen, want op de European Motor Show in Dublin gaf hij voor het eerst sinds afgelopen zomer een interview: "Ik heb het gevoel dat ik nog iets af te maken heb in de Formule 1. Het is immers niet geëindigd zoals ik het graag had gewild."

"Ik kom echter niet zomaar terug. Ik kom alleen terug als er iets te winnen valt. Ik wil niet terugkeren in de paddock, tenzij ik daar iets te doen heb. Ik mis de sport, de mensen en het team dat ik heb opgebouwd. Ik had 21 fantastische jaren in de Formule 1. Het was een geweldige run met veel zeges en titels. Ik heb samengewerkt met geweldige coureurs, engineers en partners."

Onder welke voorwaarden keert Horner terug?

Horner wil succes, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken: "Ik hoef niet terug te keren. Ik kan mijn loopbaan nu beëindigen, als ik dat zou willen. Ik keer dus alleen terug voor de juiste kans, die me in staat stelt met geweldige mensen te werken, en in een omgeving waar mensen willen winnen. Ze moeten dat verlangen wel met me delen. Ik wil heel graag een teampartner zijn, liever dan een ingehuurde kracht. Maar we gaan het allemaal zien. Ik heb geen haast, het hoeft allemaal niet."

snailer

Posts: 31.556

Wolff gebouwd en op een ander niveau gebracht. Kaltenburg weet ik niet. Maar Wolff kwam in een ehoorlijk goed en groot team terecht.

Ben absoluut geen Horner fan. Maar juist Horner heeft van iets iets gemaakt. Uiteraard met geld van Red Bull. Hij was de drijvende kracht samen met Marko trouwen... [Lees verder]

  • 2
  • 1 feb 2026 - 09:28
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 6

    Horny wil een teampartner zijn, oftewel aandelen hebben. Wel onduidelijk hoe ver hij wil gaan. Kennelijk wilde hij bij Red Bull niet alleen RBR (deels) hebben, maar ook Red Bull (drankjesfabrikant). Of is dat onzin en wilde hij alleen aandelen in het team waarvan de Oostenrijkers iets hadden van 'nee, nee, Chrisje jij moet gepeupel blijven, je werkt doen en mondje houden'.

    In dat laatste geval verdiende Horny wel meer na zo lang gebouwd en gewerkt te hebben met succes. Al is het ook niet zo dat hij geen drijvende kracht was en ook op de portemonnee van RBR kon vertrouwen, waar bijv. een Wolf of in het verleden Kaltenborn hun teams op een ander niveau gebracht hebben of gered hebben van de ondergang.

    Horny kreeg bijv. Vettel en Max in de schoot geworpen en rond Newey, waarvan iedereen wel wist dat hij van waarde was, was het nog steeds zo dat Couldhard hem daadwerkelijk ervan verzekerde dat het een serieus team was, plus Mateschitz die flink wat geld uittrok.

    Bij Alpine, zal Horny dus aandelen willen, maar alleen in Enstone? Of zou hij toch meer ambities hebben en voor een plek bij Renault willen gaan? Gezien de problemen van Renault zou het best interessant zien om te kijken of Horny mijn ongelijk kan bewijzen.

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 08:46
    • snailer

      Posts: 31.555

      Wolff gebouwd en op een ander niveau gebracht. Kaltenburg weet ik niet. Maar Wolff kwam in een ehoorlijk goed en groot team terecht.

      Ben absoluut geen Horner fan. Maar juist Horner heeft van iets iets gemaakt. Uiteraard met geld van Red Bull. Hij was de drijvende kracht samen met Marko trouwens. En Mercedes zonder geld. Okay dan.

      Voor de rest heb ik overigens geen idee wat Horner wilde. Heb geruchten gehoord. Die waren hardnekkig. Maar het waren geruchten.

      Voor de jus in F1 buiten jet racen is Horners exit een gemis. Hij bracht extra reuring. Gelukkig voor de mensen die dat soort reuring fijn vinden is er nog wel Wolff en Zacharias. Zulk soort types brengen altijd wat verhalen.

      Overigens hebben zowel Wolff als Horner een periode 'gefaald' wat mij betreft.
      Bij alle twee is een een leegloop ontstaan die ze niet wisten te stoppen.

      Als waar is dat nu Mercedes de beste auto gaat hebben, dan is het Wolff wel gelukt de boel om te draaien. En dat al na 4 seizoenen. Horner kreeg niet de kans. Na de leegloop het om te draaien.
      Als ik trouwens 2 bazen moet noemen uut de recente F1 geschiedenis die de boel uit een diepe put hebben gehaald en vervolgens kampioen dan zijn het Horner en Brown.
      Horner heeft binnen een paar jaar van een failliet team dat niet functioneerde een winnende machine gemaakt. Ze kochten ooit het team voor een Britse pond.

      Brown heeft van een zwalkend en bijna failliet team een kampioenschap gemaakt.

      Als ik moet kiezen, dan zeg ik dat Brown het meest die drijvende kracht was.

      • + 2
      • 1 feb 2026 - 09:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar