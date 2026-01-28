De toekomst van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Met zijn groep investeerders is Horner in gesprek met het team van Alpine om een aandelenpakket over te nemen. Ralf Schumacher heeft nu meer gehoord over de zaak.

Horner was tot en met afgelopen zomer de teambaas van Red Bull Racing. Na een teleurstellende periode werd Horner de laan uitgestuurd en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van Mekies begon Red Bull weer te presteren, en Horner is nu met gardening leave en kan terugkeren in de Formule 1. Het is geen geheim dat hij in gesprek is met Alpine om daar mede-eigenaar te worden van het team.

Alpine-teambaas Flavio Briatore liet vorige week bij de launch van de auto weten dat de gesprekken met Horner gaande zijn. Hij zou de aandelen van Otro Capital willen overnemen, wat betekent dat hij 24 procent van de aandelen in handen kan krijgen. Daarmee kan Horner terugkeren in de sport, en wordt het lastiger om hem te ontslaan.

Houdt Mercedes de komst van Horner tegen?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft meer gehoord over de gesprekken tussen Horner en Alpine. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij tekst en uitleg: "Wat ik heb gehoord, is dat de knoop al is doorgehakt. Er gaat echter niet iets gebeuren voor de herfst van vorig jaar. Hier zitten wel redenen achter, want Mercedes is nieuw bij het team, en Horner en Toto Wolff zijn niet bepaald elkaars beste vrienden."

Wat wordt de rol van Flavio Briatore?

Volgens Schumacher speelt er nog meer op de achtergrond: "Zover ik heb gehoord, willen ze zich eerst nestelen bij Alpine en gaan ze daarna nadenken over veranderingen. Ik kan me ook wel voorstellen dat Flavio heeft geprobeerd om alle macht naar zich toe te trekken."

"Hij is natuurlijk niet blij dat Horner een rol wil gaan spelen bij het team, want hij wil de eigenaar zijn en aanwezig zijn. Ik kan me voorstellen dat Flavio's rol gaat veranderen of ten einde komt. Dat is natuurlijk weer niet wat Flavio wil."