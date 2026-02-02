user icon
Mercedes contracteert opvallend Formule 2-talent

Mercedes contracteert opvallend Formule 2-talent

Het team van Mercedes heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun opleidingsprogramma. De Duitse renstal organiseerde vandaag hun season launch, en daar werd de komst van de Paraguayaan Joshua Dürksen bevestigd. Hij mag voor het eerst aan de Formule 1 gaan proeven.

Het team van Mercedes presenteerde vandaag hun plannen voor het nieuwe seizoen. De renstal deelde twee weken geleden al de eerste beelden van de nieuwe W17, en wisten daar vorige week veel rondjes mee te rijden tijdens de besloten testweek in Barcelona. Bij Mercedes kijken ze ook naar de toekomst, en ze hebben een nieuwe Development Driver aangetrokken.

Mercedes heeft de zelf opgeleide Deen Frederik Vesti aangewezen als de derde coureur, terwijl F1 Academy-kampioen Doriane Pin is gepromoveerd tot Development Driver. Deze rol zal ze gaan delen met voormalig Formule 1-coureur en Sky-analist Anthony Davidson én Joshua Dürksen.

Wie is Joshua Dürksen?

Dürksen begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 2, waar hij gaat rijden voor het team van Invicta. Vorig jaar wist de 22-jarige Paraguayaan twee races te winnen namens AIX Racing, en eindigde hij op de negende plaats in het kampioenschap. Een jaar eerder won hij ook twee races, en moest hij het doen met de tiende plaats.

Wat gaat Dürksen voor Mercedes doen?

Bij Mercedes krijgt hij nu voor het eerst de kans om aan de Formule 1 te proeven. Mercedes heeft laten weten dat hij regelmatig plaats zal nemen in de simulator en dat hij de kans krijgt tijdens meerdere TPC-tests. Wanneer en op welke circuits deze tests met oudere auto's gaan plaatsvinden, is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of Dürksen de kans zal krijgen in een vrije training, alle teams zijn immers verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een training.

Vorig jaar gold Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste raceweekenden van het seizoen nog als rookie, terwijl Vestig de andere twee trainingen voor zijn rekening nam.

F1 Nieuws Mercedes

  • shakedown

    Posts: 1.598

    Yes! Leuke rijder! Enigzins on opvallen in het begin van het seizoen, maar uitgegroeid tot een smaakmaker in de f2!

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

