Het team van Mercedes heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun opleidingsprogramma. De Duitse renstal organiseerde vandaag hun season launch, en daar werd de komst van de Paraguayaan Joshua Dürksen bevestigd. Hij mag voor het eerst aan de Formule 1 gaan proeven.

Het team van Mercedes presenteerde vandaag hun plannen voor het nieuwe seizoen. De renstal deelde twee weken geleden al de eerste beelden van de nieuwe W17, en wisten daar vorige week veel rondjes mee te rijden tijdens de besloten testweek in Barcelona. Bij Mercedes kijken ze ook naar de toekomst, en ze hebben een nieuwe Development Driver aangetrokken.

Mercedes heeft de zelf opgeleide Deen Frederik Vesti aangewezen als de derde coureur, terwijl F1 Academy-kampioen Doriane Pin is gepromoveerd tot Development Driver. Deze rol zal ze gaan delen met voormalig Formule 1-coureur en Sky-analist Anthony Davidson én Joshua Dürksen.

Wie is Joshua Dürksen?

Dürksen begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 2, waar hij gaat rijden voor het team van Invicta. Vorig jaar wist de 22-jarige Paraguayaan twee races te winnen namens AIX Racing, en eindigde hij op de negende plaats in het kampioenschap. Een jaar eerder won hij ook twee races, en moest hij het doen met de tiende plaats.

Wat gaat Dürksen voor Mercedes doen?

Bij Mercedes krijgt hij nu voor het eerst de kans om aan de Formule 1 te proeven. Mercedes heeft laten weten dat hij regelmatig plaats zal nemen in de simulator en dat hij de kans krijgt tijdens meerdere TPC-tests. Wanneer en op welke circuits deze tests met oudere auto's gaan plaatsvinden, is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of Dürksen de kans zal krijgen in een vrije training, alle teams zijn immers verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een training.

Vorig jaar gold Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste raceweekenden van het seizoen nog als rookie, terwijl Vestig de andere twee trainingen voor zijn rekening nam.