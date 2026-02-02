Max Verstappen staat bekend om zijn nuchtere aanpak en ijzersterke focus, en ook richting racevoorbereiding wijkt de Nederlander daar geen millimeter van af. Waar sommige coureurs hun routine aanpassen zodra de resultaten tegenvallen, weigert de viervoudig wereldkampioen daarin mee te gaan.

Zelfs na een moeizaam seizoenstart vorig jaar, waarin hij tijdens de zomerstop liefst 104 punten achterstand had in het kampioenschap, bleef Verstappen vasthouden aan zijn vaste werkwijze. Die aanpak wierp uiteindelijk bijna zijn vruchten af: in de tweede seizoenshelft knokte hij zich terug tot op slechts twee punten van de wereldtitel.

Verstappen behoudt zijn routine

In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Pirelli werd aan Verstappen gevraagd of hij ooit zijn routine overboord zou gooien na een slecht resultaat: "Nee, je moet altijd vasthouden aan datgene wat je denkt dat voor jou werkt. Dat zou niet bepaald mogen worden door een goed of een slecht resultaat."

Toch kan een routine wel veranderen aan het circuit waar gereden wordt, zo laat de Nederlander weten: "Het hangt er een beetje vanaf welke race we rijden, maar in het algemeen doe ik steeds dezelfde dingen."

Gezondheid is erg belangrijk

Verstappen heeft inmiddels al heel wat ervaring in de Formule 1 en laat dan ook weten dat gezondheid erg belangrijk is: "Op een bepaald moment ken je je lichaam ook veel beter. Vanaf het begin van een carrière leer je beter begrijpen wat er allemaal gebeurt tijdens een raceweekend. Je moet weten wanneer je rust, wanneer je even tijd neemt voor privédingen, wanneer je gewoon in je kamer kan blijven en niet moet denken aan racegerelateerde dingen."

"Dat maakt deel uit van het leven. Je hebt goede en slechte momenten. Dat is ook zo in het racen. Het kunnen niet alleen maar goede momenten zijn. Het zou leuk zijn, maar dat is niet het geval", zo laat Verstappen weten.