Lachende Verstappen tevreden na shakedown: "Ik ben wel positief"

Lachende Verstappen tevreden na shakedown: "Ik ben wel positief"

Max Verstappen straalde tevredenheid uit na de shakedown in Barcelona. De Nederlander slaagde erin om met zijn gloednieuwe auto een hoop ronden te rijden, ten faveure van hem en Red Bull Racing. Verstappen, die ook geteisterd was door een griepje, had dan ook een glimlach op zijn gezicht.

De shakedown in Barcelona stond in het teken van de gloednieuwe Formule 1-auto's. Door de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, weet eigenlijk niemand wie tot dusver de beste wagen heeft gebouwd. Mercedes oogde heel sterk, maar Verstappen en Red Bull slaagden er ook in om een aantal ronden neer te zetten. 

Geen probleemloze week

Verstappen en Red Bull slaagden erin om toch een behoorlijk aantal rondetijden neer te zetten. Tweemaal kwam de viervoudig wereldkampioen wel naast de baan terecht, maar reed voor de rest geen schade. Voor de rest kende de Ford-motor nauwelijks problemen, wat volgens Verstappen zelf het belangrijkste is. "Ja, over het algemeen ging het best wel goed", aldus Verstappen tegenover F1TV.com. 

"Ik bedoel, de eerste ochtend heb ik niet veel rondjes kunnen rijden, vooral door het weer natuurlijk", waarmee hij doelde op de regen in Barcelona. "Maar vandaag was het een goede dag. Veel rondjes gereden, veel geleerd, er zijn nog steeds veel dingen die we willen onderzoeken. Maar dat is ook wel normaal denk ik." 

Verstappen voelt zich 'ziek'

Alleen Isack Hadjar zorgde voor wat paniek in de Red Bull-garage. De nieuwe teamgenoot van Verstappen crashte zijn nieuwe RB22 al op de tweede dag, waardoor de vorderingen wat vertraging opliepen. De Nederlander erkende daarbij toch dat ze nog het nodige rondenaantal neer hebben kunnen zetten. "Over het algemeen, met de nieuwe motor, is het voor ons erg fijn om zoveel ronden te hebben gereden. Dat is een goed begin, dus ja, ik ben wel positief. We zitten nog in de ontwikkeling, maar ik denk dat we al aardig op weg zijn met die zaken. Het is volgens mij nog steeds een erg ingewikkelde formule, voor iedereen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel." 

Op de vraag hoe zich nu voelde, antwoordde hij lachend: "Ziek. Ik ben een beetje ziek, maar bij de start zal het wel beter gaan", zo sloot Verstappen uiteindelijk af. 

 

schwantz34

Posts: 41.754

Itt de negatieve berichtgeving van sommige kenners en zogenaamde insiders, zit de bull dus wel snor volgens Max!

  • 1
  • 31 jan 2026 - 14:09
Reacties (7)

  • Sambalbei

    Posts: 1.835

    We zullen zien bij de eerste race...

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 13:50
  • schwantz34

    Posts: 41.754

    Itt de negatieve berichtgeving van sommige kenners en zogenaamde insiders, zit de bull dus wel snor volgens Max!

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 14:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.357

    "Na twee keer hoesten ben ik tot de conclusie gekomen dat ik ziek ben"....aldus 'n hoestende en proestende Max.

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 15:58
  • Larry Perkins

    Posts: 62.823

    Oorzaak ongeval Hadjar

    Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar heeft toegelicht wat er misging bij zijn crash tijdens de besloten Formule 1-shakedown in Barcelona. De Fransman was op de tweede dag betrokken bij het enige grote ongeluk van de testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij schoot in natte omstandigheden in de laatste bocht van de baan.

    Volgens Hadjar speelde de bandenwissel op het regenachtige asfalt een belangrijke rol bij zijn crash.
    "Het was fijn om maandag een goede dag te hebben", begon hij.
    "Het was heel productief en we konden veel meer ronden rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep behoorlijk soepel en we hadden alleen wat kleine problemen.
    Dinsdag ging het helaas mis: net nadat we waren gewisseld van regenbanden naar intermediates verloor ik de controle in de laatste bocht. Ik weet dat de nasleep niet ideaal was voor het team", vervolgde hij.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 17:08
    • Pietje Bell

      Posts: 32.946

      " Ik weet dat de nasleep niet ideaal was voor het team".

      Dat is behoorlijk eufemistisch uitgedrukt.

      Kan me wel voorstellen dat de wisseling van banden iets te vroeg kwam,
      maar dat weten wij natuurlijk niet.

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 18:11
  • Knalpijp

    Posts: 2.379

    Seconde achter Mercedes en Ferrari?
    Of, een seconde sneller?
    Ik denk het laatste, de Bulls hebben een super motor gebouwd.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 17:09
  • Pietje Bell

    Posts: 32.946

    Max kan het vergeten dat hij vertroeteld wordt nu hij uit moet zieken, aangezien
    Kelly gisteren terug is gekomen uit Parijs en óók ziek is. Dit liet ze net weten
    op haar IG Channel. Nu maar hopen dat de beide kinderen niet óók ziek worden.

    https://postimg.cc/8jbLF894

    https://postimg.cc/75WG7qV0

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 18:08

