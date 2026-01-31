Max Verstappen straalde tevredenheid uit na de shakedown in Barcelona. De Nederlander slaagde erin om met zijn gloednieuwe auto een hoop ronden te rijden, ten faveure van hem en Red Bull Racing. Verstappen, die ook geteisterd was door een griepje, had dan ook een glimlach op zijn gezicht.

De shakedown in Barcelona stond in het teken van de gloednieuwe Formule 1-auto's. Door de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, weet eigenlijk niemand wie tot dusver de beste wagen heeft gebouwd. Mercedes oogde heel sterk, maar Verstappen en Red Bull slaagden er ook in om een aantal ronden neer te zetten.

Geen probleemloze week

Verstappen en Red Bull slaagden erin om toch een behoorlijk aantal rondetijden neer te zetten. Tweemaal kwam de viervoudig wereldkampioen wel naast de baan terecht, maar reed voor de rest geen schade. Voor de rest kende de Ford-motor nauwelijks problemen, wat volgens Verstappen zelf het belangrijkste is. "Ja, over het algemeen ging het best wel goed", aldus Verstappen tegenover F1TV.com.

"Ik bedoel, de eerste ochtend heb ik niet veel rondjes kunnen rijden, vooral door het weer natuurlijk", waarmee hij doelde op de regen in Barcelona. "Maar vandaag was het een goede dag. Veel rondjes gereden, veel geleerd, er zijn nog steeds veel dingen die we willen onderzoeken. Maar dat is ook wel normaal denk ik."

Verstappen voelt zich 'ziek'

Alleen Isack Hadjar zorgde voor wat paniek in de Red Bull-garage. De nieuwe teamgenoot van Verstappen crashte zijn nieuwe RB22 al op de tweede dag, waardoor de vorderingen wat vertraging opliepen. De Nederlander erkende daarbij toch dat ze nog het nodige rondenaantal neer hebben kunnen zetten. "Over het algemeen, met de nieuwe motor, is het voor ons erg fijn om zoveel ronden te hebben gereden. Dat is een goed begin, dus ja, ik ben wel positief. We zitten nog in de ontwikkeling, maar ik denk dat we al aardig op weg zijn met die zaken. Het is volgens mij nog steeds een erg ingewikkelde formule, voor iedereen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel."

Op de vraag hoe zich nu voelde, antwoordde hij lachend: "Ziek. Ik ben een beetje ziek, maar bij de start zal het wel beter gaan", zo sloot Verstappen uiteindelijk af.