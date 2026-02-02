user icon
Brits roddelblad pakt uit: 'Hamilton gespot met Kim Kardashian'

Brits roddelblad pakt uit: 'Hamilton gespot met Kim Kardashian'

Lewis Hamilton lijkt volgens Britse media geen ideale aanloop te kennen richting het nieuwe Formule 1-seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen, die vorig jaar een bijzonder teleurstellend jaar kende bij Ferrari, zou momenteel vooral naast de baan in het nieuws zijn.

Het Britse tabloid The Sun meldt dat Hamilton zijn tijd niet alleen besteedt aan de voorbereiding op 2026, maar ook aan een prille relatie met Kim Kardashian. De Amerikaanse wereldster zou recent samen met de Ferrari-coureur zijn gespot tijdens een romantisch weekend in Engeland.

Romantisch uitstapje in Engeland

Volgens The Sun brachten Hamilton en Kardashian samen een nacht door in Estelle Manor, een exclusieve country club in de Cotswolds. Het duo zou daar gebruik hebben gemaakt van luxe faciliteiten zoals de spa en koppelmassages, gevolgd door een privé-etentje.

De ochtend erna zouden de twee samen zijn vertrokken. Britse media spreken inmiddels openlijk van een relatie tussen de multimiljonairs, al is er vanuit het kamp-Hamilton nog geen officiële bevestiging gekomen.

Focus onder een vergrootglas bij Ferrari

Het is niet de eerste keer dat Hamilton wordt gelinkt aan een wereldberoemde partner. In het verleden had de Brit een langdurige relatie met Nicole Scherzinger, voormalig zangeres van de Pussycat Dolls.

De timing van het gerucht roept echter vragen op bij Ferrari. De overstap van Hamilton, mogelijk gemaakt door Ferrari-president John Elkann, pakte in 2025 sportief gezien slecht uit. Van de Brit wordt verwacht dat hij dit seizoen een duidelijke stap voorwaarts zet, al zal Ferrari hem daarvoor ook een competitievere SF-26 moeten leveren.

Helpt zo'n relatie voor Hamilton wel mee?

Tegelijkertijd zal Hamilton zelf volledig gefocust moeten zijn. Een relatie met een wereldster als Kardashian, die de afgelopen jaren vaak in het middelpunt van de media-aandacht stond, kan daarbij voor afleiding zorgen.

Binnen Ferrari zullen teambaas Fred Vasseur en Elkann de situatie ongetwijfeld scherp volgen. De opdracht voor Hamilton is duidelijk: alles moet in het teken staan van betere prestaties en het maximaal benutten van de Ferrari SF-26.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.373

Is dat niet die dame (?) die haar hele hebben en houden op en in heeft laten spuiten met siliconen?

Is dat niet die dame (?) die zo'n dikke bips heeft dat je wel 'n heel lange moet hebben om haar uit te wonen?

Ja, die?

  • 3
  • 2 feb 2026 - 14:26
Reacties (20)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.822

    Blij dat de Story haar stukjes ook hier kwijt kan

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 13:32
    • F1jos

      Posts: 4.991

      Wij hebben hier al genoeg Story stukjes, het wordt alsmaar gekker.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 13:41
    • iOosterbaan

      Posts: 2.097

      Ik dacht dat ze Nicole Shitsinger heette

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 14:14
  • dutchiceman

    Posts: 5.545

    Je moet het maar willen

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 13:52
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.079

    ‘Behalve z’n rijvaardigheden, is de raketmotorkampioen nu ook z’n smaak kwijt geraakt’.

    Graag gedaan Larry, Schwantz en consorten.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 14:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.373

    Is dat niet die dame (?) die haar hele hebben en houden op en in heeft laten spuiten met siliconen?

    Is dat niet die dame (?) die zo'n dikke bips heeft dat je wel 'n heel lange moet hebben om haar uit te wonen?

    Ja, die?

    • + 3
    • 2 feb 2026 - 14:26
    • Babs

      Posts: 192

      Droom verder, ouwe.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 14:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.079

      Ze is maar 1.57 Ouw. Die bips maakt dan niet uit, zelfs een lucifer lijkt dan een olifantenslurf dus weest gerust.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:28
    • The Wolf

      Posts: 7

      dikke bips = goeie vering

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:33
    • Pietje Bell

      Posts: 32.973

      Is dat zo @Paulie? Welcome back.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 15:38
    • Babs

      Posts: 192

      Ouwe vraagt zich vooral af of die jongedame ook geacht wordt voor Lewis te knielen.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:53
  • Babs

    Posts: 192

    Mooi, kan hij zijn kruit daar verschieten.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 14:32
  • shakedown

    Posts: 1.598

    Laten we nu niet doen alsof het een lelijke vrouw is. Over smaak valt te twisten, maar denk dat weinig toetsenbord riddertjes van het internet haar uit hun bed uit trappen.

    Niet dat ze enig idee hebben wat ze ermee moeten doen, maar dat is een een andere discussie.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 14:37
    • misstappen

      Posts: 3.467

      ik weet echt niet of het wel of niet een lelijke vrouw is, er zit zoveel botox / siliconen en plastische chirurgie in die vrouw, dat je zo door die camouflage echt niet kan zien hoe ze er echt uitziet.

      • + 2
      • 2 feb 2026 - 14:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.373

      ....kan wel 'n omgebouwde man zijn....je weet het niet hè!

      • + 3
      • 2 feb 2026 - 15:10
    • The Wolf

      Posts: 7

      "haar uit hun bed uit trappen"

      ...pas als ik ermee klaar ben

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:13
  • van lotje,g

    Posts: 1.188

    Lewis met een dame?, dacht dat hij van de handje klap begonia was.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:25
  • Maximo

    Posts: 9.731

    Al die “sterren” als partner zijn volgens mij 1 groot rookgordijn.

    Zodra Lewis met de F1 gestopt is horen het piepen van het openden van deuren van de kast wel.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:49
  • Patrace

    Posts: 6.497

    Zo zo, dan heeft Lewis een vrouw die zeker niet om het geld met hem hoeft te gaan, want ze heeft (veel) meer geld dan hij heeft.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:50
    • Pietje Bell

      Posts: 32.973

      Ken die hele vrouw niet, alleen wel eens de naam gehoord, maar las vanmorgen dat ze 1,9 miljard heeft.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:57

