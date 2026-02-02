Lewis Hamilton lijkt volgens Britse media geen ideale aanloop te kennen richting het nieuwe Formule 1-seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen, die vorig jaar een bijzonder teleurstellend jaar kende bij Ferrari, zou momenteel vooral naast de baan in het nieuws zijn.

Het Britse tabloid The Sun meldt dat Hamilton zijn tijd niet alleen besteedt aan de voorbereiding op 2026, maar ook aan een prille relatie met Kim Kardashian. De Amerikaanse wereldster zou recent samen met de Ferrari-coureur zijn gespot tijdens een romantisch weekend in Engeland.

Romantisch uitstapje in Engeland

Volgens The Sun brachten Hamilton en Kardashian samen een nacht door in Estelle Manor, een exclusieve country club in de Cotswolds. Het duo zou daar gebruik hebben gemaakt van luxe faciliteiten zoals de spa en koppelmassages, gevolgd door een privé-etentje.

De ochtend erna zouden de twee samen zijn vertrokken. Britse media spreken inmiddels openlijk van een relatie tussen de multimiljonairs, al is er vanuit het kamp-Hamilton nog geen officiële bevestiging gekomen.

Focus onder een vergrootglas bij Ferrari

Het is niet de eerste keer dat Hamilton wordt gelinkt aan een wereldberoemde partner. In het verleden had de Brit een langdurige relatie met Nicole Scherzinger, voormalig zangeres van de Pussycat Dolls.

De timing van het gerucht roept echter vragen op bij Ferrari. De overstap van Hamilton, mogelijk gemaakt door Ferrari-president John Elkann, pakte in 2025 sportief gezien slecht uit. Van de Brit wordt verwacht dat hij dit seizoen een duidelijke stap voorwaarts zet, al zal Ferrari hem daarvoor ook een competitievere SF-26 moeten leveren.

Helpt zo'n relatie voor Hamilton wel mee?

Tegelijkertijd zal Hamilton zelf volledig gefocust moeten zijn. Een relatie met een wereldster als Kardashian, die de afgelopen jaren vaak in het middelpunt van de media-aandacht stond, kan daarbij voor afleiding zorgen.

Binnen Ferrari zullen teambaas Fred Vasseur en Elkann de situatie ongetwijfeld scherp volgen. De opdracht voor Hamilton is duidelijk: alles moet in het teken staan van betere prestaties en het maximaal benutten van de Ferrari SF-26.