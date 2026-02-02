user icon
Russell loopt blessure op tijdens testweek

Russell loopt blessure op tijdens testweek

Het team van Mercedes heeft een opvallend positieve testweek in Barcelona achter de rug. Achter gesloten deuren toonden ze een goede pace en reden ze veel rondjes. George Russell kwam niet ongeschonden uit de strijd, zo deelt hij grijnzend op de sociale kanalen van Mercedes.

Voorafgaand aan de testweek in Barcelona werd Mercedes al gezien als de grote favoriet voor het komende seizoen. De Duitse renstal zou een trucje hebben gevonden met de compressieverhoudingen van de motor, waardoor ze meer pk hebben. Daarnaast lijkt het erop dat ze een snelle en betrouwbare auto hebben gebouwd, en dat bleek ook wel tijdens de test in Barcelona.

Het momentje van Russell

Mercedes werkte op het koude Catalaanse asfalt drie foutloze testdagen af. Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli reden in totaal 500 rondjes, en hun rondetijden zagen er ook niet slecht uit. Voor Mercedes lijkt er dan ook geen vuiltje aan de lucht te zijn, al had Russell wel een momentje. Op beelden die worden gedeeld door Mercedes is namelijk te zien dat hij zich verwondde in de pitbox van het team.

Wat is er aan de hand?

Op een korte video die door Mercedes wordt gedeeld op sociale media, is te zien hoe Russell met zijn been omhoog in het motorhome zit. Op zijn been ligt een zak ijs, en dat roept vragen op bij de fans. Russell kan er zelf wel om lachen, en laat aan de cameraman zien dat er onder de zak ijs een wond op zijn been zit. Mercedes knipt dan het moment waarop het misging in de video, te zien is hoe Russell uit de nieuwe W17 stapt en zijn been stoot tegen de voorvleugel.

Russell kan er zelf wel om lachen en roept met een grijns dat hij zijn auto heeft geschopt. Hij maakt zich ook helemaal geen zorgen: "Oh, dat komt wel goed hoor. Het zal wel slijten!"

Larry Perkins

Posts: 62.831

Het is maar de vraag of Russell bijtijds voldoende is hersteld om voor Bahrein door de medische keuring te komen. Hoop dat we dagelijks op de hoogte worden gehouden...

  • 5
  • 2 feb 2026 - 10:41
