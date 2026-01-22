De onthulling van de Mercedes W17 markeert het begin van een volledig nieuw tijdperk in de Formule 1. Met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 heeft het Duitse team maandenlang achter de schermen gewerkt aan een auto die klaar moet zijn voor de toekomst.

Volgens teambaas Toto Wolff is de W17 het tastbare resultaat van een lang en intens ontwikkelproces, waarbij alle afdelingen binnen Mercedes nauw betrokken waren. De Oostenrijker benadrukt dat 2026 een breuklijn vormt binnen de sport en dat zijn team daar niet op wil reageren, maar juist op vooruit wil lopen.

Wolff ziet W17 als symbool van nieuwe F1-generatie

“De Formule 1 ondergaat straks een fundamentele verandering en daar hebben wij onze volledige organisatie op ingericht”, stelt Wolff. “De nieuwe regelgeving dwingt teams om op elk vlak creatief en scherp te zijn. Wat we met deze auto laten zien, is het gevolg van die mentaliteit, zowel op chassisgebied als bij de ontwikkeling van de krachtbron en de duurzame brandstoffen samen met PETRONAS.”

De Mercedes-teambaas maakt duidelijk dat de presentatie van de W17 geen eindpunt is. “Het vrijgeven van de eerste beelden is vooral een logisch moment in een veel langer traject”, legt Wolff uit. “Het laat zien hoe de teams in Brackley en Brixworth gezamenlijk blijven bouwen richting het nieuwe seizoen. En dat proces is allesbehalve afgerond.”

Opvallende livery en shakedown in Barcelona

Ook qua uiterlijk slaat Mercedes een iets andere weg in. Zilver en zwart keren terug, maar worden ditmaal verbonden door een groene lijn die laag over de zijkant van de auto loopt. Daarmee wordt de overgang tussen beide kleuren extra benadrukt. Op de sidepods is een ruitvormig patroon aangebracht, terwijl op de motorcover het herkenbare Mercedes-design behouden blijft.

De volgende stap volgt al snel: volgende week reist Mercedes af naar Barcelona voor een shakedown, die plaatsvindt tussen 26 en 30 januari. De eerste echte beelden op het circuit worden later gedeeld, nadat de auto op 2 februari officieel online wordt gelanceerd.