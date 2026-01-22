user icon
Toto Wolff waarschuwt de concurrentie met nieuwe Mercedes-bolide

Toto Wolff waarschuwt de concurrentie met nieuwe Mercedes-bolide

De onthulling van de Mercedes W17 markeert het begin van een volledig nieuw tijdperk in de Formule 1. Met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 heeft het Duitse team maandenlang achter de schermen gewerkt aan een auto die klaar moet zijn voor de toekomst.

Volgens teambaas Toto Wolff is de W17 het tastbare resultaat van een lang en intens ontwikkelproces, waarbij alle afdelingen binnen Mercedes nauw betrokken waren. De Oostenrijker benadrukt dat 2026 een breuklijn vormt binnen de sport en dat zijn team daar niet op wil reageren, maar juist op vooruit wil lopen.

Wolff ziet W17 als symbool van nieuwe F1-generatie

“De Formule 1 ondergaat straks een fundamentele verandering en daar hebben wij onze volledige organisatie op ingericht”, stelt Wolff. “De nieuwe regelgeving dwingt teams om op elk vlak creatief en scherp te zijn. Wat we met deze auto laten zien, is het gevolg van die mentaliteit, zowel op chassisgebied als bij de ontwikkeling van de krachtbron en de duurzame brandstoffen samen met PETRONAS.”

De Mercedes-teambaas maakt duidelijk dat de presentatie van de W17 geen eindpunt is. “Het vrijgeven van de eerste beelden is vooral een logisch moment in een veel langer traject”, legt Wolff uit. “Het laat zien hoe de teams in Brackley en Brixworth gezamenlijk blijven bouwen richting het nieuwe seizoen. En dat proces is allesbehalve afgerond.”

Opvallende livery en shakedown in Barcelona

Ook qua uiterlijk slaat Mercedes een iets andere weg in. Zilver en zwart keren terug, maar worden ditmaal verbonden door een groene lijn die laag over de zijkant van de auto loopt. Daarmee wordt de overgang tussen beide kleuren extra benadrukt. Op de sidepods is een ruitvormig patroon aangebracht, terwijl op de motorcover het herkenbare Mercedes-design behouden blijft.

De volgende stap volgt al snel: volgende week reist Mercedes af naar Barcelona voor een shakedown, die plaatsvindt tussen 26 en 30 januari. De eerste echte beelden op het circuit worden later gedeeld, nadat de auto op 2 februari officieel online wordt gelanceerd.

  • Maximo

    Posts: 9.621

    Leuk om te zien dat de W17 een ander aerodynamisch concept heeft dan de RB22 , maar ik ben het meest onder de indruk van de "zero-sidepots" van de RB22. Als je de studio foto's van de RB22 opslaat en dan even de domkere delen lichter maakt dan is te zien dat ze een extreem dunne "letter box" inlaat hebben en dat de sidepot zelf ook nog eens heel erg klein is, vervolgens naar beneden duikt en een enorm gapend gat creert richting de achterzijde.

    De W17 heeft meer een badkuip concept a la de Ferrari van 22/23, waarbij de hete lucht afgevoerd wordt via de randen van de badkuip die hoog blijven tot de achterkant, terwijl de RB22 de motorkap naar achter breder wordt wat duidelijk bedoeld is om daarmee hete lucht af te voeren.

    Andere concepten dus, al is de RB22 voor mij het meest spectaculair qua sidepots.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 12:19
    • dutchiceman

      Posts: 5.537

      Ik neem wel aan dat je begrijpt dat niemand nog iets van een auto heeft laten zien.
      Behalve een livery.

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 12:35

