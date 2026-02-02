Lewis Hamilton heeft zijn eerste meters met de gloednieuwe Ferrari-bolide achter de rug en dat smaakt duidelijk naar meer. De zevenvoudig wereldkampioen is opvallend positief over de nieuwe generatie Formule 1-auto’s en spreekt zelfs van rijplezier dat hij al jaren niet meer heeft gevoeld.

Na een moeilijke periode sinds de reglementswijzigingen van 2022, waarin Hamilton slechts twee overwinningen wist te behalen en geen enkele titel meer pakte, lijken de nieuwe regels hem eindelijk weer in de kaart te spelen. De eerste testweek in Barcelona gaf de Brit zichtbaar vertrouwen.

Hamilton houdt nu al van de nieuwe auto's

Na afloop van de testweek was Hamilton erg tevreden. Hij reed de onofficiële snelste ronde en droeg bij aan de 444 ronden die Ferrari heeft gereden in Barcelona. Hij was opgelucht bij F1 TV: "Deze generatie auto’s is leuker om te rijden. Qua gevoel en balans merken we dat we veel minder downforce hebben dan in voorgaande jaren. Dat verandert de manier van rijden behoorlijk. Ze hebben overstuur, zijn fel en glijden meer, maar ze zijn makkelijker op te vangen."

De Brit is dan ook echt super positief: "Ik zou zeker zeggen dat ze prettiger zijn." Toch is er ook nog werk aan de winkel voor Ferrari. "We hebben natuurlijk nog werk te doen om te verbeteren, net als iedereen. Maar we hebben al een goede evaluatie gehad, iedereen zit er bovenop. Ik voel echt een winnaarsmentaliteit in elk persoon binnen het team, meer dan ooit. Dat is positief."

Betrouwbaarheid is belangrijk

Hamilton koos expres om in het natte weer de baan op te gaan in Barcelona: "Het begin van de week was wat ongebruikelijk met een volledig natte testdag, iets waar je normaal niet voor zou kiezen. Maar vorig jaar reed ik mijn eerste natte Ferrari-meters pas tijdens de eerste Grand Prix en dat was heel lastig. Het was dus goed om nu die ervaring op te doen."

De betrouwbaarheid van de auto is erg belangrijk en Hamilton ziet dan ook dat deze enorm goed is bij de nieuwe bolides. "Als je ziet hoeveel kilometers we de afgelopen dagen hebben kunnen maken dankzij het werk van iedereen in de fabriek — daar ben ik echt dankbaar voor. Consistentie en geen grote problemen hebben is ontzettend belangrijk."