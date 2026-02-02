user icon
icon

Hamilton geniet weer: "Deze auto's zijn veel prettiger"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton geniet weer: "Deze auto's zijn veel prettiger"

Lewis Hamilton heeft zijn eerste meters met de gloednieuwe Ferrari-bolide achter de rug en dat smaakt duidelijk naar meer. De zevenvoudig wereldkampioen is opvallend positief over de nieuwe generatie Formule 1-auto’s en spreekt zelfs van rijplezier dat hij al jaren niet meer heeft gevoeld.

Na een moeilijke periode sinds de reglementswijzigingen van 2022, waarin Hamilton slechts twee overwinningen wist te behalen en geen enkele titel meer pakte, lijken de nieuwe regels hem eindelijk weer in de kaart te spelen. De eerste testweek in Barcelona gaf de Brit zichtbaar vertrouwen.

Meer over Lewis Hamilton Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Hamilton maakt indruk op laatste testdag, Verstappen totaal onzichtbaar

Hamilton maakt indruk op laatste testdag, Verstappen totaal onzichtbaar

30 jan

Hamilton houdt nu al van de nieuwe auto's

Na afloop van de testweek was Hamilton erg tevreden. Hij reed de onofficiële snelste ronde en droeg bij aan de 444 ronden die Ferrari heeft gereden in Barcelona. Hij was opgelucht bij F1 TV: "Deze generatie auto’s is leuker om te rijden. Qua gevoel en balans merken we dat we veel minder downforce hebben dan in voorgaande jaren. Dat verandert de manier van rijden behoorlijk. Ze hebben overstuur, zijn fel en glijden meer, maar ze zijn makkelijker op te vangen."

De Brit is dan ook echt super positief: "Ik zou zeker zeggen dat ze prettiger zijn." Toch is er ook nog werk aan de winkel voor Ferrari. "We hebben natuurlijk nog werk te doen om te verbeteren, net als iedereen. Maar we hebben al een goede evaluatie gehad, iedereen zit er bovenop. Ik voel echt een winnaarsmentaliteit in elk persoon binnen het team, meer dan ooit. Dat is positief."

Betrouwbaarheid is belangrijk

Hamilton koos expres om in het natte weer de baan op te gaan in Barcelona: "Het begin van de week was wat ongebruikelijk met een volledig natte testdag, iets waar je normaal niet voor zou kiezen. Maar vorig jaar reed ik mijn eerste natte Ferrari-meters pas tijdens de eerste Grand Prix en dat was heel lastig. Het was dus goed om nu die ervaring op te doen." 

De betrouwbaarheid van de auto is erg belangrijk en Hamilton ziet dan ook dat deze enorm goed is bij de nieuwe bolides. "Als je ziet hoeveel kilometers we de afgelopen dagen hebben kunnen maken dankzij het werk van iedereen in de fabriek — daar ben ik echt dankbaar voor. Consistentie en geen grote problemen hebben is ontzettend belangrijk."

mario

Posts: 15.015

D'r is natuurlijk nog geen meter geracet, maar ik zei het vorig jaar al een aantal keren... Het zou zomaar kunnen dat deze nieuwe auto's Lewis veel meer liggen dan de voorgaande en dan kan hij nog wel eens verrassen.... Ik hoop dan ook van harte (ondanks dat ik geen fan van Ferrari ben), dat Lewi... [Lees verder]

  • 4
  • 2 feb 2026 - 09:12
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.015

    D'r is natuurlijk nog geen meter geracet, maar ik zei het vorig jaar al een aantal keren... Het zou zomaar kunnen dat deze nieuwe auto's Lewis veel meer liggen dan de voorgaande en dan kan hij nog wel eens verrassen.... Ik hoop dan ook van harte (ondanks dat ik geen fan van Ferrari ben), dat Lewis mee kan gaan doen voor de overwinningen....

    • + 4
    • 2 feb 2026 - 09:12
    • snailer

      Posts: 31.570

      Het verschil met Leclerc zal even groot zijn gemiddeld. Daar ben ik van overtuigd.

      Overigens hoor ik bij iedere rijder dat ze de auto makkelijker vinden rijden.

      Het zegt niets of hij relatief beter is dan vorig jaar.

      Als ik naar wat karaktereigenschappen van de auto kijk en naar de sterke punten van Hamilton, dan zou het verschil met Leclerc wel eens groter kunnen zijn.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 13:19
  • shakedown

    Posts: 1.595

    Terwijl hij juist in zijn top jaren een auto had met bizar veel downforce... Daar stond de Mercedes juist om bekend.

    "Alsof ze op een rails reden" is heel vaak gemeld in de media. Zoveel meer downforce als alle andere wagens. Dat konden ze ook omdat ze 50 pk meer hadden en zo geen top snelheid hoefden in te leveren. Maar juist Hamilton, Bottas en Rosberg hebben hun succes met veel downforce behaald.

    Ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen. Ik denk zeker dat Hamilton nog wel een paar overwinningen kan halen. En ik hoop echt dat hij dit jaar zijn carrière glansrijk mag afsluiten

    • + 3
    • 2 feb 2026 - 09:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.077

      Correct, alleen de Mclarens waren dan weer flink oversturend en ‘glijdend’ waar hij prima mee overweg kon. De Mercedessen waren stabieler, en dus prettiger in te rijden.

      Een losse achterkant staat niet gelijk aan een onstabiele achterkant.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 12:52
  • NicoS

    Posts: 20.077

    Vooralsnog is dit wat elke coureur over deze auto’s zegt. Ze zullen ongetwijfeld prettiger aanvoelen omdat ze ook veel minder stijf zijn, en daardoor ook een stukje comfortabeler aanvoelen.
    Niemand zal de grondeffect auto’s echt gaan missen in dat opzicht.

    • + 3
    • 2 feb 2026 - 10:21
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.077

      Ook dit. En wellicht de samenhang met de toch wel flink kortere wielbasis. Die GE auto’s waren echt vrachtwagens. Je kan de achterkant lijkt mij nu veel beter voelen.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 12:50
  • Flexwing

    Posts: 257

    Let maar op hij bakt er weer niks van.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 11:01
  • flyingfokker

    Posts: 3.448

    Kan hij in ieder geval met een beter gevoel voor de camera straks uitleggen waarom het niet zo lekker loopt.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 11:30
  • misstappen

    Posts: 3.466

    Mr Positivo heeft weer gesproken. Vorig jaar kwamen soortgelijke woorden over zijn lippen. Afwachten, maar als je het aan mij vraagt, en dat doet natuurlijk iedereen (..), ziet hij alleen maar de achterlichten van Leclerc. Misschien een piekmomentje door uitvallers / regenrace of andere onverwachte zaken, maar niet op eigen merrit. Hoe Fer er voorstaat tov andere teams weten we natuurlijk niet. Het zou me verbazen als ze echt weer voorin meedoen.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 11:44

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar