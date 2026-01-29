user icon
Verstappen morgen toch in actie: Nederlander vliegt terug naar Spanje

Max Verstappen lijkt toch nog een rol te gaan spelen tijdens de laatste dag van de shakedown week in Barcelona. De viervoudig wereldkampioen arriveerde vanavond rond 19.00 uur op het vliegveld van Girona, na een korte vlucht vanuit Monaco. Daarmee keert hij terug naar Spanje, waar Red Bull zich voorbereidt op de laatste testdag van deze week.

Eerder leek Verstappens shakedown al voorbij, nadat hij naar huis was gevlogen. Door de crash van zijn teamgenoot Isack Hadjar op dinsdag, leek het erop dat de laatste dag in gevaar kwam. Verstappen was op woensdag aanwezig bij een livestream van Team Redline, waar hij aangaf ziekjes te zijn. Nu hij weer in de buurt van het circuit is, groeit de kans dat de Nederlander alsnog plaatsneemt in de RB22 tijdens de laatste beschikbare testdag.

Verstappen terug in Spanje

Max Verstappen landde vandaag om 19.00 in Girona en beleefde een 45 minuten lange vlucht vanuit Monaco. De viervoudig wereldkampioen vloog eerder naar huis vanwege medische redenen. De Nederlander voelde zich niet helemaal lekker en had last van keelpijn. Hierdoor kon hij geen meters meer afleggen in de nieuwe RB22. Er lijkt dan toch nog een kans te zijn dat Verstappen aan de slag gaat tijdens de laatste dag van de shakedown. 

Red Bull sloeg de test van vandaag over na de crash van Hadjar. De teamgenoot van Verstappen had een grote klapper gemaakt en daardoor moest het team van Red Bull wachten op nieuwe onderdelen. Op de dinsdag nam Hadjar na het middaguur het stuur over van Verstappen, maar hij eindigde uiteindelijk in de muur. Red Bull had nog één testdag over, en wachtte op reserveonderdelen die nog vanuit Milton Keynes moesten arriveren.

Verstappen nog in actie in shakedown?

Nu Verstappen weer terug in Spanje is lijkt de kans groter te worden dat Verstappen in actie komt tijdens de laatste dag van de shakedown. Er werd eerder al gezegd dat Red Bull nog de baan op wil, dus de kans is groot dat Verstappen nog terugkeert op het circuit van Barcelona. 

Red Bull postte op X een foto van Verstappen met de tekst: "Alle ogen op de shakedown". De kans dat Verstappen weer in actie komt voor Red Bull is dus aannemelijk. De onderdelen lijken aanwezig te zijn, zo melden meerdere bronnen op sociale media. 

Ferrari412T1

Posts: 457

Hopelijk Hadjar dan niet in actie!

  • 1
  • 29 jan 2026 - 21:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ferrari412T1

    Posts: 457

    Hopelijk Hadjar dan niet in actie!

    • + 1
    • 29 jan 2026 - 21:45
  • Williams_F1

    Posts: 1.316

    Lekker zo'n korte vluchtje,
    Wat een heerlijke luxe.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 21:49
  • meister

    Posts: 4.216

    Zal die wel toe gedwongen worden nadat ze zagen dat hij lekker ging gamen.
    Werken voor je geld.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 22:10
  • Erwinnaar

    Posts: 5.441

    Alweer ziekjes ja?

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 22:22
    • Larry Perkins

      Posts: 62.810

      Gelukkig hebben ze in Monaco tijdig wat onderdelen bij Max kunnen repareren...

      • + 1
      • 29 jan 2026 - 22:49
  • Larry Perkins

    Posts: 62.810

    "Verstappen morgen toch in actie."

    Ja ja, dat zal wel, geloof het pas als morgen de eerste rondetijden binnenkomen...

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 22:43
  • Astfgl

    Posts: 967

    Knap dat je in één alinea op drie verschillende manieren kunt zeggen dat Hadjar gecrasht is en dat Red Bull twee testdagen moest overslaan.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 23:14

