Max Verstappen is weer de baan opgekomen in Barcelona. De Nederlander kwam dinsdagochtend voor het laatst in actie tijdens de besloten testweek, en vloog daarna weer terug naar zijn woonplaats Monaco. Gisteravond arriveerde hij weer in Spanje, en Verstappen kwam zojuist direct de baan op.

Het zijn drukke dagen voor de teams in Barcelona, waar de besloten test wordt afgewerkt. De teams mochten deze week op drie van de vijf dagen testen, en vooralsnog hebben alleen Mercedes en Racing Bulls die limiet bereikt. Red Bull kwam maandag in actie met Isack Hadjar, waarna Verstappen op dinsdagochtend de natte baan op kwam. Hij gaf het stuur vervolgens weer over aan Hadjar, maar de jonge Fransman crashte.

De schade was fors, maar Red Bull communiceerde niets naar de buitenwereld over het incident. Op woensdag verschenen ze niet op de baan, en Verstappen vloog zelfs terug naar huis. Terwijl de andere teams aan het testen waren, verscheen hij woensdagavond in een livestream op Twitch. Ondertussen bestond er ook twijfel over het restant van de testweek, omdat Red Bull nog wachtte op reserveonderdelen.

Verstappen zit niet stil

Die reserveonderdelen arriveerden gisteren vanuit Milton Keynes, waarna ook Verstappen weer naar Spanje vloog. Red Bull hintte vanochtend al op een drukke dag, en op beelden van het Spaanse SoyMotor is te zien dat Verstappen direct de baan op kwam. Op een foto is te zien hoe hij samen met Ferrari-coureur Charles Leclerc de baan betreedt in het ochtendzonnetje. Verstappen zal vandaag de hele dag voor zijn rekening nemen.

Drukke dag in Barcelona

Aangezien alleen Mercedes en Racing Bulls de drie testdagen al hebben voltooid, wordt het vandaag een drukke dag. Volgens SoyMotor kwamen naast Verstappen en Leclerc ook de teams van McLaren, Alpine, Audi, Haas en Cadillac vanochtend direct de baan op. Ook het team van Aston Martin meldde zich snel op de baan. Gisteren draaide het team de eerste meters, en Fernando Alonso maakte zojuist voor het eerst kennis met de ARM26.