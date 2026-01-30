user icon
Verstappen direct de baan op tijdens laatste testdag

Verstappen direct de baan op tijdens laatste testdag

Max Verstappen is weer de baan opgekomen in Barcelona. De Nederlander kwam dinsdagochtend voor het laatst in actie tijdens de besloten testweek, en vloog daarna weer terug naar zijn woonplaats Monaco. Gisteravond arriveerde hij weer in Spanje, en Verstappen kwam zojuist direct de baan op.

Het zijn drukke dagen voor de teams in Barcelona, waar de besloten test wordt afgewerkt. De teams mochten deze week op drie van de vijf dagen testen, en vooralsnog hebben alleen Mercedes en Racing Bulls die limiet bereikt. Red Bull kwam maandag in actie met Isack Hadjar, waarna Verstappen op dinsdagochtend de natte baan op kwam. Hij gaf het stuur vervolgens weer over aan Hadjar, maar de jonge Fransman crashte.

De schade was fors, maar Red Bull communiceerde niets naar de buitenwereld over het incident. Op woensdag verschenen ze niet op de baan, en Verstappen vloog zelfs terug naar huis. Terwijl de andere teams aan het testen waren, verscheen hij woensdagavond in een livestream op Twitch. Ondertussen bestond er ook twijfel over het restant van de testweek, omdat Red Bull nog wachtte op reserveonderdelen.

Verstappen zit niet stil

Die reserveonderdelen arriveerden gisteren vanuit Milton Keynes, waarna ook Verstappen weer naar Spanje vloog. Red Bull hintte vanochtend al op een drukke dag, en op beelden van het Spaanse SoyMotor is te zien dat Verstappen direct de baan op kwam. Op een foto is te zien hoe hij samen met Ferrari-coureur Charles Leclerc de baan betreedt in het ochtendzonnetje. Verstappen zal vandaag de hele dag voor zijn rekening nemen.

Drukke dag in Barcelona

Aangezien alleen Mercedes en Racing Bulls de drie testdagen al hebben voltooid, wordt het vandaag een drukke dag. Volgens SoyMotor kwamen naast Verstappen en Leclerc ook de teams van McLaren, Alpine, Audi, Haas en Cadillac vanochtend direct de baan op. Ook het team van Aston Martin meldde zich snel op de baan. Gisteren draaide het team de eerste meters, en Fernando Alonso maakte zojuist voor het eerst kennis met de ARM26.

StevenQ

Posts: 10.132

Dan heb jij verkeerd geteld

De 1e dag was helemaal voor Hadjar, de 2e dag was gedeeld en deze hele dag is nu voor Max

dus is het gewoon gelijk verdeeld

  • 16
  • 30 jan 2026 - 10:25
Reacties (13)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.591

    Met andere woorden. Zoals je van een groot F1 team kan verwachten. Is er een probleem? Niet zeuren Gewoon fixen en doorgaan.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 09:54
  • schwantz34

    Posts: 41.749

    Mooi, meters maken Max!

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 10:20
  • AirJan

    Posts: 1.399

    Hadjar kent gelijk zijn plaats als de hele dag vandaag voor Verstappen is. Blijft toch bijzondere plek die van 2e rijder bij Red Bull. Op de een of andere manier krijgen de andere coureurs die auto maar niet onder controle. Of proberen ze toch te geforceerd in de buurt te blijven van Verstappen en gaan ze daardoor in hun onervarenheid (de meeste teamgenoten hebben niet bijster veel ervaring in de F1) toch over de limiet van de auto heen met bijbehorende schade.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 10:24
    • StevenQ

      Posts: 10.132

      Dan heb jij verkeerd geteld

      De 1e dag was helemaal voor Hadjar, de 2e dag was gedeeld en deze hele dag is nu voor Max

      dus is het gewoon gelijk verdeeld

      • + 16
      • 30 jan 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 31.547

      Geen idee of Verstappen de hele dag rijdt. Maar dat is wel gisteren aangegeven. En precies om jou reden, Steven.

      Kan me ook wel voorstellen dat ze Hadjar aan het eind van de dag een paar rondes gunnen met een glory run er bij om zijn zelfvertrouwen terug op te krikken. Die zal namelijk nog wel met die crash in zijn hoofd zitten.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 10:36
    • shakedown

      Posts: 1.591

      Ze verdelen het gewoon allebei 1.5 dag. Niets bijzonders.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 10:45
    • F1jos

      Posts: 4.989

      Hadjar mag vandaag gewoon naar huis met een bull huiswerk om over na te denken.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:16
  • John6

    Posts: 11.483

    Als Max de hele dag rijd komt Hadjar uiteraard niet in actie, kan Max die auto is goed op zijn donder geven, trappen met dat ding.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 10:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.924

    Off topic:

    Yuki's eerste boek wordt 29 februari gelanceerd.

    www.instagram.com/p/DUDbd3sCIrf/?img_index=1

    yukitsunoda0511

    work in progress 📕 February 20th, 2026, my personal book will be released!
    And this time, @sascha348 served as total advisor.

    www.instagram.com/p/DUIUB3vgN5O/?img_index=1

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 10:56
  • M@X

    Posts: 1.319

    Ben benieuwd of Verstappen aan de tijden van Mercedes kan komen. Geeft toch een goed gevoel als dat wel het geval is.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 11:08
    • monzaron

      Posts: 736

      Ik denk wel dat MB dat motor trucje heeft, en dat Russel met zn wagen dit seizoen wel eens flink kan uitlopen in het WK klassement en dat andere ‘mercedessen’ zullen volgen 🤔

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:31
    • StevenQ

      Posts: 10.132

      Dat motor trucje zou 10 tot 15 PK opleveren

      Dat is 1 tot anderhalf procent

      Alleen daar mee win je echt het kampioenschap niet

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:49

