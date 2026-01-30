Max Verstappen was vorig seizoen niet langer de onaantastbare dominante factor in de Formule 1. Waar de Nederlander in eerdere jaren races en titels vrijwel moeiteloos naar zich toetrok, moest hij in 2025 flink knokken om mee te blijven doen in de titelstrijd. Juist die nieuwe realiteit beviel hem opvallend goed.

Hoewel Verstappen lange tijd op flinke achterstand stond in het kampioenschap, vocht hij zich knap terug naar voren. Uiteindelijk kwam hij slechts twee punten tekort voor de wereldtitel. De Red Bull-coureur merkt dat zijn rol binnen de sport daardoor veranderde, en dat leverde hem juist extra waardering op.

Verstappen vindt het leuk om underdog te zijn

Volgens Verstappen zijn er meer fans die je toejuichen als je een underdog bent. De Nederlander geniet daarom enorm van het feit dat hij echt moet knokken en daardoor meer sympathie brengt richting de fans: "Ja, als je een beetje de underdog bent, gebeurt dat waarschijnlijk vanzelf", zei hij in de podcast The Fast and The Curious.

"Het is wel leuk. Het is fijn als mensen je toejuichen in plaats van uitjouwen. Soms was het zelfs leuk. Maar de tweede helft van het seizoen was leuker dan het eerste deel", zo laat Verstappen weten. De Nederlander won in de tweede seizoenshelft maar liefst zes van de twaalf races.

2025 was niet het leukste seizoen voor Verstappen

Toch heeft Verstappen meer genoten van het seizoen in 2023. De Nederlander domineerde dat jaar en eindigde als eerste met maar liefst negentien overwinningen in 22 races: "Voor mij blijft 2023 nog altijd mijn favoriete seizoen. Dat seizoen was helemaal niet saai voor mij, want ik bleef mezelf uitdagen. Mensen zeggen vaak: 'Je leidt en je rijdt weg', maar zo werkt het niet. Ik bleef ook toen volledig gefocust en er komt heel veel bij kijken om zulke resultaten te behalen."

Ondanks dat Verstappen in 2025 te maken kreeg met ups en downs is de Nederlander niet anders geworden: "Eerlijk gezegd ben ik als persoon niet veranderd. Je zit alleen automatisch in een andere rol, omdat je niet zoveel races wint als voorheen. Maar voor mij is het belangrijkste: ben ik veranderd? Nee. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarover kan zeggen."