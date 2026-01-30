user icon
Mercedes loopt op schema: "Russell en Antonelli zijn heel tevreden"

Mercedes loopt op schema: "Russell en Antonelli zijn heel tevreden"

Mercedes heeft een sterke eerste indruk achtergelaten tijdens de Formule 1-shakedown in Barcelona. Technisch directeur Andrew Shovlin ziet dat zijn team na het halverwegepunt van de testweek zelfs iets voorligt op de planning, mede dankzij een probleemloze W17.

De renstal uit Brackley kwam maandag voor het eerst in actie en keerde woensdag terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya, nadat dinsdag bewust werd overgeslagen. Die keuze lijkt goed uit te pakken, want op de baan oogde Mercedes direct competitief en betrouwbaar.

Veel kilometers, weinig problemen

Officiële rondetijden worden niet vrijgegeven, maar in de paddock ging het verhaal dat Andrea Kimi Antonelli de snelste tijd van de dag klokte met een 1:17.362. Belangrijker voor Mercedes was echter het aantal afgelegde ronden: in totaal 183, verdeeld over 91 ronden voor Antonelli en 92 voor George Russell.

Volgens Shovlin is juist die betrouwbaarheid een groot pluspunt. “Qua kilometers liggen we zelfs iets voor op schema, en dat is natuurlijk positief,” liet hij weten. “Normaal gesproken krijg je altijd wel te maken met kleine kinderziektes of betrouwbaarheidsproblemen, maar die zijn tot nu toe uitgebleven.”

Tevreden coureurs, focus op data

De Brit benadrukte dat de W17 woensdag foutloos functioneerde. “We verliezen eigenlijk meer rijtijd door rode vlaggen na pechgevallen van anderen dan door problemen aan onze kant. Dat stemt ons tevreden,” aldus Shovlin, die wel aangaf dat het team nog bezig is met het finetunen van de nieuwe elektrische systemen.

Zowel Russell als Antonelli zijn voorlopig positief over het rijgedrag van de auto. “De wagen voelt prettiger aan dan onder de vorige reglementen. Hij is lichter, stuurt soepel en we hebben een goede balans gevonden tussen langzame en snelle bochten,” verklaarde Shovlin.

Toch wil Mercedes zich nog niet rijk rekenen. “Uiteindelijk draait het om snelheid. Pas op de laatste testdag, en later in Bahrein, zullen we echt zien waar iedereen staat,” besloot de technisch directeur.

GPToday.net

Posts: 452

Beste Leden en bezoekers,

Van huis uit staan wij veel toe, al hebben wij ook huisregels waar een ieder zich aan te houden heeft, geen uitzonderingen daar gelaten. We merken echter dat veel van jullie de laatste dagen reacties achterlaten die de spuigaten uitlopen en een hetze vormen tegen de red... [Lees verder]

  • 6
  • 30 jan 2026 - 00:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • GPToday.net

    Posts: 453

    Beste Leden en bezoekers,

    Van huis uit staan wij veel toe, al hebben wij ook huisregels waar een ieder zich aan te houden heeft, geen uitzonderingen daar gelaten. We merken echter dat veel van jullie de laatste dagen reacties achterlaten die de spuigaten uitlopen en een hetze vormen tegen de redactie. Het staat ons als redactie vrij om reacties te verwijderen wanneer dit van toepassing is. De selectieve verontwaardiging zorgt voor de meest gekke reacties, waarvan jullie niet zien wat wij de afgelopen dagen hebben moeten verwijderen:

    - Bedreigingen aan onze redactie of specifieke redacteurs
    - Steevast redactieleden door het slijk halen
    - Naamgrappen maken of auteurs ziektes toewensen
    - Bepalen wat wij wel en niet mogen doen
    - Bepalen hoe wij moeten schrijven
    - Onze redactie als een groep amateurs of schizofrenen wegzetten

    Meerdere leden hebben zich schuldig gemaakt aan bovenstaande feiten…

    Ook de laatste dagen lijkt het erop dat veel leden zichzelf een vrijbrief hebben gegeven om helemaal los te gaan op de redactie of specifieke namen binnen onze redactie. ‘Kanker redactie’ ‘Klikbait hoerenkind’ en andere varianten zien wij regelmatig langskomen.

    In het verleden heeft zo’n hetze geresulteerd in bedreigingen richting de redactie en eigenaar van de site, inclusief stalking op het thuisadres. Ga allen maar eens goed nadenken wat je veroorzaakt, want niemand van ons verplicht je hier te komen of te reageren, noch op deze grove manier. Wij geven jullie de mogelijkheid om inhoudelijk op het sportieve gedeelte van het betreffende artikel te reageren en volwassen en normaal te reageren.

    Het kost ons als redactie ontzettend veel tijd om jullie reacties door te lezen en controleren, tijd die we eigenlijk in het redactionele gedeelte moeten en willen stoppen.

    We waren van plan om het reactiesysteem voor de rest van de dag te sluiten, iets dat we in ons 23-jarig bestaan nog nooit hebben gedaan! Dit hebben we besloten omdat we merken dat veel van jullie reacties de laatste maanden de spuigaten uitlopen en de laatste dagen een hetze vormen tegen ons als redactie. Door een technisch probleem met de site lukt dat echter niet. Geluk voor jullie maar laat duidelijk zijn dat het vanaf nu klaar is. Wij verwachten dat een ieder normaal reageert volgens de huisregels die hier al heel lang bestaan. Degene die zich er niet aan houden blokkeren we direct zonder in discussie te gaan zoals we in het verleden wel hebben gedaan.

    Hopelijk is de boodschap duidelijk.

    Sportieve groet,
    Redactie GPToday.net

    • + 6
    • 30 jan 2026 - 00:30
    • ADN

      Posts: 380

      En terecht. Hou ook in het achterhoofd dat GPToday inkomsten moet genereren om als gratis site te kunnen blijven bestaan en dat een artikelkop dus pakkend moet zijn om verder op door te klikken.
      Laten we het samen gezellig houden en hopen dat het een leuk seizoen wordt.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 10:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.346

      Ik schaam me niet om leden in de maling te nemen of 'n hak te zetten...(de horde)
      Maar ik heb nog nooit de red*ctie iets toegewenst en dat ga ik dus niet doen ook....waarvan akte.

      Maar als er in het stuk 'n mooi of leuk foutje instaat probeer ik er wel 'n mooie kwinkslag aan te geven, dat dan weer wel...

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:12
    • da_bartman

      Posts: 6.390

      ".... en dat een artikelkop dus pakkend moet zijn om verder op door te klikken." Maar het gebruiken van misleidende koppen is m.i. korte termijn politiek. Dat werkt misschien even om mensen van "buitenaf" naar de saite te trekken. Maar hoevaak laat een mens zich vrijwillig 'bedotten' door misleidende koppen. Persoonlijk zijn er bepaalde saits waar ik niet eens meer kom omdat ik weet dat ik daar structureel 'bedot' wordt, ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen er zo tegenaan kijken.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:27

