Mercedes heeft een sterke eerste indruk achtergelaten tijdens de Formule 1-shakedown in Barcelona. Technisch directeur Andrew Shovlin ziet dat zijn team na het halverwegepunt van de testweek zelfs iets voorligt op de planning, mede dankzij een probleemloze W17.

De renstal uit Brackley kwam maandag voor het eerst in actie en keerde woensdag terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya, nadat dinsdag bewust werd overgeslagen. Die keuze lijkt goed uit te pakken, want op de baan oogde Mercedes direct competitief en betrouwbaar.

Veel kilometers, weinig problemen

Officiële rondetijden worden niet vrijgegeven, maar in de paddock ging het verhaal dat Andrea Kimi Antonelli de snelste tijd van de dag klokte met een 1:17.362. Belangrijker voor Mercedes was echter het aantal afgelegde ronden: in totaal 183, verdeeld over 91 ronden voor Antonelli en 92 voor George Russell.

Volgens Shovlin is juist die betrouwbaarheid een groot pluspunt. “Qua kilometers liggen we zelfs iets voor op schema, en dat is natuurlijk positief,” liet hij weten. “Normaal gesproken krijg je altijd wel te maken met kleine kinderziektes of betrouwbaarheidsproblemen, maar die zijn tot nu toe uitgebleven.”

Tevreden coureurs, focus op data

De Brit benadrukte dat de W17 woensdag foutloos functioneerde. “We verliezen eigenlijk meer rijtijd door rode vlaggen na pechgevallen van anderen dan door problemen aan onze kant. Dat stemt ons tevreden,” aldus Shovlin, die wel aangaf dat het team nog bezig is met het finetunen van de nieuwe elektrische systemen.

Zowel Russell als Antonelli zijn voorlopig positief over het rijgedrag van de auto. “De wagen voelt prettiger aan dan onder de vorige reglementen. Hij is lichter, stuurt soepel en we hebben een goede balans gevonden tussen langzame en snelle bochten,” verklaarde Shovlin.

Toch wil Mercedes zich nog niet rijk rekenen. “Uiteindelijk draait het om snelheid. Pas op de laatste testdag, en later in Bahrein, zullen we echt zien waar iedereen staat,” besloot de technisch directeur.