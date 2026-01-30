user icon
Audi deelt opvallende reactie na grote problemen tijdens F1-test

Audi deelt opvallende reactie na grote problemen tijdens F1-test

Audi heeft zijn langverwachte entree in de Formule 1 gemaakt, maar het debuut verloopt vooralsnog niet zonder hobbels. Tijdens de shakedown in Barcelona viel het nieuwe fabrieksteam al twee keer stil, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid van de gloednieuwe auto en krachtbron. Toch is er binnen het team opvallend weinig paniek.

Technisch directeur James Key benadrukt dat Audi zich nog in de absolute beginfase bevindt. Volgens hem draait deze eerste test niet om rondetijden of prestaties, maar om leren, begrijpen en fundamenten leggen. Kinderziektes horen daar simpelweg bij.

'Audi staat nog maar aan de basis'

Key laat bij F1 TV weten dat Audi eerst nog moet groeien: "Deze test is voor iedereen belangrijk, maar voor ons nog net iets meer. We werken met een volledig nieuwe auto én met de eerste Audi-krachtbron. Dan draait het in eerste instantie niet om prestaties, maar om het begrijpen van de basis."

De auto van Audi is al twee keer stilgevallen in Barcelona, maar toch is dat geen probleem , aldus Key: "Dit soort dingen wil je hier tegenkomen, niet pas in Melbourne." Op dag twee kon er meer gereden worden: "Dat was een duidelijke stap vooruit ten opzichte van dag één." 

Audi heeft een eigen motor

Omdat Audi een eigen motor heeft is dit de allereerste keer dat zij informatie vergaren, aldus Key: "Dit is de allereerste keer dat zij echte data van een circuit verzamelen. Dat is cruciaal om alle complexe systemen, zoals de terugwinning van energie en de modi voor strategie, goed op elkaar af te stemmen."

Audi ligt dus nog compleet op schema volgens Key: "Bij een eerste test zoals deze ben je volledig op jezelf gericht. De testschema's verschillen enorm en rondetijden zeggen nog helemaal niets. Het gaat om details, en daar zijn wij volledig op gericht."

F1 Nieuws James Key Audi

Reacties (4)

    • StevenQ

      Posts: 10.137

      Nu heb ik veel verwijderde reacties gezien, maar ik heb niemand zien schelden

      Ik heb mensen kritiek zien geven maar echt niemand zien schelden

      • + 6
      • 30 jan 2026 - 14:34
    • markos

      Posts: 956

      Point taken en terecht als reacties de spuigaten uitlopen lijkt me.
      Echter wel een kanttekening: ik zie ook veel reacties op de titels en inhoud van de artikelen, als in overdreven statemens en ogenschijnlijk gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk kliks.
      Veel leden hier, ik denk en hoop de meesten, hechten veel waarde aan kwaliteit. Dus ik hoop dat de redactie hier zelf eens naar zou willen kijken.

      • + 12
      • 30 jan 2026 - 14:41
    • Patrick_St

      Posts: 6.017

      Die scheldwoorden zie je ook niet @StevenQ, die gaan direct het filter in maar daar worden ze wel gezien/beoordeeld door de beheerders van deze site.

      • + 4
      • 30 jan 2026 - 14:46

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

