Audi heeft zijn langverwachte entree in de Formule 1 gemaakt, maar het debuut verloopt vooralsnog niet zonder hobbels. Tijdens de shakedown in Barcelona viel het nieuwe fabrieksteam al twee keer stil, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid van de gloednieuwe auto en krachtbron. Toch is er binnen het team opvallend weinig paniek.

Technisch directeur James Key benadrukt dat Audi zich nog in de absolute beginfase bevindt. Volgens hem draait deze eerste test niet om rondetijden of prestaties, maar om leren, begrijpen en fundamenten leggen. Kinderziektes horen daar simpelweg bij.

'Audi staat nog maar aan de basis'

Key laat bij F1 TV weten dat Audi eerst nog moet groeien: "Deze test is voor iedereen belangrijk, maar voor ons nog net iets meer. We werken met een volledig nieuwe auto én met de eerste Audi-krachtbron. Dan draait het in eerste instantie niet om prestaties, maar om het begrijpen van de basis."

De auto van Audi is al twee keer stilgevallen in Barcelona, maar toch is dat geen probleem , aldus Key: "Dit soort dingen wil je hier tegenkomen, niet pas in Melbourne." Op dag twee kon er meer gereden worden: "Dat was een duidelijke stap vooruit ten opzichte van dag één."

Audi heeft een eigen motor

Omdat Audi een eigen motor heeft is dit de allereerste keer dat zij informatie vergaren, aldus Key: "Dit is de allereerste keer dat zij echte data van een circuit verzamelen. Dat is cruciaal om alle complexe systemen, zoals de terugwinning van energie en de modi voor strategie, goed op elkaar af te stemmen."

Audi ligt dus nog compleet op schema volgens Key: "Bij een eerste test zoals deze ben je volledig op jezelf gericht. De testschema's verschillen enorm en rondetijden zeggen nog helemaal niets. Het gaat om details, en daar zijn wij volledig op gericht."