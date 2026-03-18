Kritiek op Formule 1 neemt toe: "De Netflix-generatie heeft gewonnen"

De kritiek op de nieuwe Formule 1-regels blijft aanzwellen en ook analist Peter Windsor spaart de sport niet. Volgens de Australiër heeft de zogeheten ‘Netflix-generatie’ de strijd om de toekomst van de sport gewonnen. Daarmee zouden volgens hem net de kwaliteiten die topcoureurs uniek maken, grotendeels zijn geneutraliseerd. Zelfs Max Verstappen zou volgens Windsor in een Mercedes nauwelijks verschil maken ten opzichte van George Russell of Kimi Antonelli.

Windsor trok na het afgelopen raceweekend een harde conclusie in zijn analyse op YouTube. Volgens Windsor is de richting waarin de Formule 1 evolueert niet langer bepaald door puristen, maar door een nieuwe generatie fans.

'Netflix-generatie heeft de Formule 1 gewonnen'

Volgens Windsor is het tijdperk waarin puur rijtalent het verschil maakt voorbij. “De verkiezingen zijn voorbij, en Netflix heeft gewonnen,” stelt hij. “De Netflix-generatie bepaalt nu wat we in de Formule 1 te zien krijgen. De rest heeft daar nooit echt voor gekozen, maar we moeten er maar het beste van maken en hopen dat het nog enigszins leuk blijft om naar te kijken.”

Toch zag Windsor tijdens het weekend één moment dat hem wel kon bekoren. “Het mooiste wat ik zag, was hoe Lewis Hamilton door bocht zestien instuurde. Zo heb ik hem al vier jaar niet meer zien rijden. Dat was puur klasse. Ik had daar de hele dag naar kunnen kijken, die inhaalacties hoefde ik eigenlijk niet eens.”

Windsor relativeert spektakel en inhaalacties

Volgens Windsor moet het huidige spektakel bovendien met een korrel zout worden genomen. “Mensen sturen mij berichten over fantastische duels, bijvoorbeeld tussen Pierre Gasly en Max Verstappen in bocht zeven, of Hamilton tegen Charles Leclerc. Maar bocht zeven is tegenwoordig eigenlijk gewoon een recht stuk. Het is geen echte bocht meer.”

De Britse analist ergert zich dan ook aan hoe dergelijke momenten worden opgeblazen. “De motor houdt daar gewoon in, dus het is logisch dat ze daar naast elkaar kunnen rijden. Als een commentator hard genoeg roept, lijkt het alsof er iets ongelofelijks gebeurt. James Hunt zei vroeger altijd: dat had mijn oma nog gekund. En eerlijk gezegd denk ik dat hij dat vandaag opnieuw zou zeggen.”

Verstappens talent volgens Windsor minder doorslaggevend

Volgens Windsor raakt de huidige regelgeving ook het grootste talent van deze generatie: Max Verstappen. “Max wordt niet zozeer gedreven door het winnen van races of het verzamelen van trofeeën. Wat hem motiveert is het gevoel van een perfecte bocht, de connectie met het asfalt. Daar leeft hij voor.”

Juist dat aspect komt volgens Windsor minder tot zijn recht in het huidige tijdperk. “Als Max nu in een Mercedes zou zitten tegenover George Russell of Kimi Antonelli, dan denk ik niet dat hij veel meer zou doen dan wat George nu tegen Kimi doet. Dat betekent niet dat Max geen betere coureur is, want op meerdere vlakken is hij dat absoluut. Zijn gevoel met het gaspedaal, zijn subtiliteit en de manier waarop hij een auto laat roteren zijn uitzonderlijk.”

Toch denkt Windsor dat die kwaliteiten vandaag minder verschil maken. “Het hart en de ziel van wat Max Verstappen tot Max Verstappen maakt, is grotendeels geneutraliseerd door deze regels. En ik vermoed dat hij dat zelf eigenlijk ook probeert te zeggen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 543

    Laat de Netflix gen de f1 lekker houden. En laten wij (Europa) een compleet nieuwe race klasse beginnen Waar het weer om big balls racen gaat

    • + 13
    • 18 maa 2026 - 08:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 898

      Al eens aan gedacht hoe je dat financieel voor elkaar gaat krijgen?

      Niet alleen de wagens en alles er rond maar hoe ga je het toppersoneel en de toprijders betalen? Die privé jets moeten van iets betaald worden

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 08:58
    • Skoda F1

      Posts: 543

      If you build it they will come

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 09:03
    • HermanInDeZon

      Posts: 898

      Betwijfel ik =)

      Niet als het ten koste van hun privileges en levenssstijl gaat.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 09:04
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      @Skoda F1: en als de dolgelukkige F1 fans dan vragen aan de bedenkers van deze nieuwe raceklasse dan de vraag stellen:

      "Is this heaven?"

      Dan is het antwoord: "No, this is F1!"

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 09:22
  • f(1)orum

    Posts: 9.726

    Ik denk dat men bij de F1 wel op het goede spoor zit, want mensen die F1 kijken zijn verzot op veel inhaalacties, want dat is spektakel. Dus ik heb hierover zitten nadenken en heb nog wel wat extra ideeën om dit spektakel te 'boosten'.

    1) Laat de auto's achteruit rijden
    2) Verplicht een 'duwhaak' aan iedere bolide en koppel hier een sleurhut aan
    3) Zorg voor extra stukken gras langs weerzijden van de baan
    4) en tot slot: laat Andre van Duin de race wereldwijd van commentaar voorzien

    Ik garandeer je, de kijk- en waarderingscijfers gaan door het dak.

    • + 7
    • 18 maa 2026 - 08:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.581

      Je vergeet nog een paar belangrijk spektakelstukken:

      5) de start gaat vanaf een skischans á la Garmisch-Partenkirchen.
      6.) per team mogen er twee scherpschutters ingezet worden om de Pirelli's van de concurrentie aan flarden te schieten. Raak je de coureur (kan gebeuren) dan volgt diskwalificatie.

      Denk dat we er zo wel zijn...

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 09:15
    • 919

      Posts: 4.053

      Fan boost!!!

      Elke ronde 1 coureur wat extra power krijgt, ter beoordeling aan de Netflix fans.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 09:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Kijk. Stefano smult van deze aanvullingen en bij LM schieten de winstprognoses zowaar nog sneller omhoog.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:19
    • Larry Perkins

      Posts: 63.581

      Wellicht moet Russell vanwege een verhoogd risico bij punt 6 gecompenseerd worden, want hij heeft nou eenmaal een kop om op te schieten...

      * hoofd

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 09:24
    • Polleke2

      Posts: 1.937

      Nou geloof het maar die fanboost gaat er echt wel komen in de toekomst,we zitten op een glijdende schaal de verkeerde kant op.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:09
  • The Wolf

    Posts: 361

    "Als een commentator hard genoeg roept, lijkt het alsof er iets ongelofelijks gebeurt"
    Dat vind ik altijd zo tenenkrommend inderdaad, dat overenthousiaste geschreeuw als er feitelijk weinig tot niks gebeurt op de baan, vooral bij Sky kunnen ze daar wat van, als de startlichten uitgaan dan verheffen ze gelijk al hun stem.
    Maar ja, anderhalf uur lang een monotoon stemmetje is ook niks. Dus ja.
    Hoor jullie nu denken: Wolf je zit weer te zeiken om te kunnen zeiken...
    Goed punt..

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 09:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.581

      Als Frank Snoeks F1-commentaar zou geven had je zeker een punt, erger kan haast niet...

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 09:18
  • walteij

    Posts: 2.099

    De nieuwe regels en de daarbij horende inhaalacties zijn het summum van waar de FIA/FOM de afgelopen jaren mee bezig is geweest met F1. Waar geld en geforceerd spektakel belangrijker zijn dan het daadwerkelijke racen. Of het nu de races in de Emiraten en Saoudi Arabie zijn, Las Vegas en Miami, stuk voor stuk zijn het geforceerde, nagemaakte racecircuits met een Disneyland-achtige aankleding.
    Kunstmatige, oppervlakkige en inhoudsloze bling, leuk om even snel te bekijken, maar al snel zie je dat die bling slechts een heel dun laagje is, en zie je de rot die er achter groeit.

    • + 9
    • 18 maa 2026 - 09:22
    • The Wolf

      Posts: 361

      Ze kijken alleen naar de cijfers, en zolang die oplopen en er dus fans bij komen...
      Beetje zelfde verhaal met fruit, als het van binnenuit flink aan het rotten is komen er ook alsmaar vliegjes bij..

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 09:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.581

      Net als fruit lijkt de FIA en FOM ook heel gezond maar ondertussen kweken ze een dodelijke epidemie...

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:30
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Hey guys,
      We beginnen hier met z'n allen wel een beetje Statler en Waldorf achtige commentaren te leveren hoor.
      niet dat dit een slecht ding is, natuurlijk









      niet dat dit een slecht ding is, natuurlijk

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:40
    • Mailliw

      Posts: 116

      @ The wolf, De aandelen van Liberty Media is de afgelopen maand wel flink gekelderd.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 11:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.767

    Mijn favo aller tijden James Hunt zei vroeger altijd: dat had mijn oma nog gekund.
    Toen James dit zei werd hij naar alle waarschijnlijkheid gebuisd door 'n bevallige dame en hij daar niet tevreden over was....en ja, dan krijg je zulke uitspraken.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 10:11
  • Ferrari412T1

    Posts: 485

    Windsor...een van de weinige Britten die alles vanuit verschillende hoeken bekijkt. Ik mag hem wel! Kritiek bij hem is ook vaak terecht en lovende woorden net zo. Meer Britten zouden eens door zijn bril moeten kijken!

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 11:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

