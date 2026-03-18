De kritiek op de nieuwe Formule 1-regels blijft aanzwellen en ook analist Peter Windsor spaart de sport niet. Volgens de Australiër heeft de zogeheten ‘Netflix-generatie’ de strijd om de toekomst van de sport gewonnen. Daarmee zouden volgens hem net de kwaliteiten die topcoureurs uniek maken, grotendeels zijn geneutraliseerd. Zelfs Max Verstappen zou volgens Windsor in een Mercedes nauwelijks verschil maken ten opzichte van George Russell of Kimi Antonelli.

Windsor trok na het afgelopen raceweekend een harde conclusie in zijn analyse op YouTube. Volgens Windsor is de richting waarin de Formule 1 evolueert niet langer bepaald door puristen, maar door een nieuwe generatie fans.

'Netflix-generatie heeft de Formule 1 gewonnen'

Volgens Windsor is het tijdperk waarin puur rijtalent het verschil maakt voorbij. “De verkiezingen zijn voorbij, en Netflix heeft gewonnen,” stelt hij. “De Netflix-generatie bepaalt nu wat we in de Formule 1 te zien krijgen. De rest heeft daar nooit echt voor gekozen, maar we moeten er maar het beste van maken en hopen dat het nog enigszins leuk blijft om naar te kijken.”

Toch zag Windsor tijdens het weekend één moment dat hem wel kon bekoren. “Het mooiste wat ik zag, was hoe Lewis Hamilton door bocht zestien instuurde. Zo heb ik hem al vier jaar niet meer zien rijden. Dat was puur klasse. Ik had daar de hele dag naar kunnen kijken, die inhaalacties hoefde ik eigenlijk niet eens.”

Windsor relativeert spektakel en inhaalacties

Volgens Windsor moet het huidige spektakel bovendien met een korrel zout worden genomen. “Mensen sturen mij berichten over fantastische duels, bijvoorbeeld tussen Pierre Gasly en Max Verstappen in bocht zeven, of Hamilton tegen Charles Leclerc. Maar bocht zeven is tegenwoordig eigenlijk gewoon een recht stuk. Het is geen echte bocht meer.”

De Britse analist ergert zich dan ook aan hoe dergelijke momenten worden opgeblazen. “De motor houdt daar gewoon in, dus het is logisch dat ze daar naast elkaar kunnen rijden. Als een commentator hard genoeg roept, lijkt het alsof er iets ongelofelijks gebeurt. James Hunt zei vroeger altijd: dat had mijn oma nog gekund. En eerlijk gezegd denk ik dat hij dat vandaag opnieuw zou zeggen.”

Verstappens talent volgens Windsor minder doorslaggevend

Volgens Windsor raakt de huidige regelgeving ook het grootste talent van deze generatie: Max Verstappen. “Max wordt niet zozeer gedreven door het winnen van races of het verzamelen van trofeeën. Wat hem motiveert is het gevoel van een perfecte bocht, de connectie met het asfalt. Daar leeft hij voor.”

Juist dat aspect komt volgens Windsor minder tot zijn recht in het huidige tijdperk. “Als Max nu in een Mercedes zou zitten tegenover George Russell of Kimi Antonelli, dan denk ik niet dat hij veel meer zou doen dan wat George nu tegen Kimi doet. Dat betekent niet dat Max geen betere coureur is, want op meerdere vlakken is hij dat absoluut. Zijn gevoel met het gaspedaal, zijn subtiliteit en de manier waarop hij een auto laat roteren zijn uitzonderlijk.”

Toch denkt Windsor dat die kwaliteiten vandaag minder verschil maken. “Het hart en de ziel van wat Max Verstappen tot Max Verstappen maakt, is grotendeels geneutraliseerd door deze regels. En ik vermoed dat hij dat zelf eigenlijk ook probeert te zeggen.”