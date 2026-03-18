user icon
icon

Coulthard komt op voor Verstappen: "Viervoudig wereldkampioen trek je niet in twijfel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Coulthard komt op voor Verstappen: "Viervoudig wereldkampioen trek je niet in twijfel"

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard vindt dat de kritiek van Max Verstappen serieus genomen moet worden. De Nederlander klaagde na de Grand Prix van China openlijk over het huidige racen in de Formule 1, maar volgens Coulthard is het onzin om zijn opmerkingen weg te zetten als frustratie.

Daarmee spreekt de Schot voormalig teambaas Guenther Steiner tegen. Die vergeleek Verstappen eerder met een kind dat zijn zin niet kreeg na een lastig weekend in Shanghai.

Coulthard verdedigt Verstappen na kritiek Steiner

Verstappen kende in China een moeizaam weekend en liet na afloop duidelijk merken dat hij weinig plezier beleefde aan het racen. Volgens Coulthard is het echter niet vreemd dat een viervoudig wereldkampioen zich kritisch uitlaat over de huidige situatie.

“Toen we hem voor het seizoen spraken, maakte hij al duidelijk dat er meerdere uitdagingen zijn die niets te maken hebben met het maximale uit een auto halen”, zei Coulthard in de podcast van Up to Speed. “Hij is daar dus gewoon eerlijk en kritisch over geweest.”

De Schot vindt het dan ook vreemd dat de woorden van Verstappen meteen ter discussie worden gesteld. “Moeten we een viervoudig wereldkampioen echt in twijfel trekken? Moeten we iemand met zijn staat van dienst betwijfelen? Zelfs de regerend kampioen Lando Norris heeft soortgelijke signalen afgegeven.”

Mogelijke aanpassingen aan F1-format

Tussen de Grands Prix van China en Japan wordt er inmiddels overleg gevoerd tussen de teambazen en de Formule 1 over mogelijke aanpassingen om het racen aantrekkelijker te maken.

Coulthard verwacht dat er vooral rond de kwalificatie veranderingen kunnen komen. “Ik denk dat er wel degelijk iets zal veranderen, zeker als het om de kwalificatie gaat”, stelde hij.

Volgens de oud-coureur heeft de huidige formule wel degelijk voor meer actie gezorgd. “We zien duidelijk meer gevechten op de baan. Dat is precies waar systemen als DRS vroeger voor werden ingevoerd. Ook Pirelli probeerde dat ooit met banden die plotseling sterk in prestaties terugvielen. Het doel is altijd geweest om meer spektakel te creëren.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 361

    Coulthard respecteert de mening van Max Verstappen...
    ...om vervolgens aan te geven dat hij met zijn eigen mening aan de andere kant van het spectrum zit. Even los van het feit hoe Verstappen z'n mening uit, dat kan miss een beetje te recht-toe-recht-aan zijn voor velen hun smaak, heeft hij met zijn boodschap gelijk. Coulthard refereert net als vele andere F1 prominenten aan 'spektakel', maar spektakel hoeft niet per sé racen te zijn. En de (nep) actie die we nu zien hoeft niet per sé voor iedereen spektakel te zijn. Ik ben ooit F1 gaan volgen om de beste racers te zien strijden, racecraft en moed, risico's nemen, gevaar, het maximale uit het materiaal persen. Dat was voor mij toen de basis, en daar is anno nu weinig van over natuurlijk. Niks eigenlijk.. Eigenlijk was die basis al wankel ruim vóór Max zijn F1 debuut.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 08:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.726

      Ik denk dat de meeste teams op een punt toch wel heul blij zullen zijn met deze regels. Ze kunnen hun dure coureurs eruit trappen en veel goedkopere koks erin zetten....

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 08:20
    • Klus

      Posts: 2.418

      Je ziet dat de meeste oud rijders die voor bepaalde kanalen werken een andere mening hebben dan mensen die zelfstandig werken.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 09:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.581

    Het verhaal komt uit deze podcast…

    Disaster for McLaren in China - what happened?! | Up To Speed
    (36,12 minuten, over Verstappen vanaf minuut 29,45)

    https://youtu.be/LtgvfdL_TC0

    (herhaalde plaatsing)

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 08:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.767

    "Volgens Coulthard is het echter niet vreemd dat een viervoudig wereldkampioen zich kritisch uitlaat over de huidige situatie".

    Er rijdt zelfs een 7voudig wereld kampioen mee en die vind het prima wagens en zijn mening stel ik toch boven de mening van Max.

    En het is David die dit zegt hé.....je weet wel, David van Redbull.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 09:57
    • NicoS

      Posts: 20.383

      Die zevenvoudig kampioen is blij dat hij de anderen weer bij kan houden omdat de auto het werk voornamelijk doet, dus voor Lewis keert het gevoel van het Mercedes tijdperk weer terug, ook toen kon hij op 80% de races eenvoudig winnen. Nu kan hij nog niet winnen, maar hij hoopt natuurlijk dat Ferrari uiteindelijk de beste auto maakt voor hem…..;)

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 10:23
  • Astfgl

    Posts: 985

    Sebastian Vettel is ook een viervoudig kampioen en zijn zorgen en ontevredenheid over de V6 turbo hybrides werden net zo goed in de wind geslagen.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 10:04
    • NicoS

      Posts: 20.383

      Nooit gehoord dat Vettel drie jaar voor introductie van de hybride V6 hem zorgen baarde…..
      Verhaaltjes verzinnen helpt niet….;)

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 10:26
    • The Wolf

      Posts: 361

      Sebastian Vettel is een groene rakker, maar wel 1tje met het F1 racehart op de juiste plek, die zou het liefst high-tech brandstof in 'ouderwetse V10' krachtbronnen zien om F1 te verduurzamen. M.i. de perfecte combinatie voor de hele fanbase. Helaas zet Seb de lijnen niet uit in F1 :(

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.722

      Vettel liet begin 2013 al weten dat hij de nieuwe motoren te stil vond en

      ze minder “emotie” vond hebben dan de V8’s.

      Hij zei letterlijk dat F1 het risico liep om “zijn ziel te verliezen”.

      Dit is niet verzonnen, komt van Motorsport.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 11:11

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar