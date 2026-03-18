Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard vindt dat de kritiek van Max Verstappen serieus genomen moet worden. De Nederlander klaagde na de Grand Prix van China openlijk over het huidige racen in de Formule 1, maar volgens Coulthard is het onzin om zijn opmerkingen weg te zetten als frustratie.

Daarmee spreekt de Schot voormalig teambaas Guenther Steiner tegen. Die vergeleek Verstappen eerder met een kind dat zijn zin niet kreeg na een lastig weekend in Shanghai.

Coulthard verdedigt Verstappen na kritiek Steiner

Verstappen kende in China een moeizaam weekend en liet na afloop duidelijk merken dat hij weinig plezier beleefde aan het racen. Volgens Coulthard is het echter niet vreemd dat een viervoudig wereldkampioen zich kritisch uitlaat over de huidige situatie.

“Toen we hem voor het seizoen spraken, maakte hij al duidelijk dat er meerdere uitdagingen zijn die niets te maken hebben met het maximale uit een auto halen”, zei Coulthard in de podcast van Up to Speed. “Hij is daar dus gewoon eerlijk en kritisch over geweest.”

De Schot vindt het dan ook vreemd dat de woorden van Verstappen meteen ter discussie worden gesteld. “Moeten we een viervoudig wereldkampioen echt in twijfel trekken? Moeten we iemand met zijn staat van dienst betwijfelen? Zelfs de regerend kampioen Lando Norris heeft soortgelijke signalen afgegeven.”

Mogelijke aanpassingen aan F1-format

Tussen de Grands Prix van China en Japan wordt er inmiddels overleg gevoerd tussen de teambazen en de Formule 1 over mogelijke aanpassingen om het racen aantrekkelijker te maken.

Coulthard verwacht dat er vooral rond de kwalificatie veranderingen kunnen komen. “Ik denk dat er wel degelijk iets zal veranderen, zeker als het om de kwalificatie gaat”, stelde hij.

Volgens de oud-coureur heeft de huidige formule wel degelijk voor meer actie gezorgd. “We zien duidelijk meer gevechten op de baan. Dat is precies waar systemen als DRS vroeger voor werden ingevoerd. Ook Pirelli probeerde dat ooit met banden die plotseling sterk in prestaties terugvielen. Het doel is altijd geweest om meer spektakel te creëren.”